Гинер и Бабаев хотели позвать в ЦСКА Игнашевича, но Орешкину он не очень нравится. Николич фаворит, но есть контакты с другим иностранным тренером – не Ивичем («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Крылья Советов Сергей Игнашевич Евгений Гинер премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Роман Бабаев Владимир Ивич Игорь Осинькин Марко Николич Максим Орешкин Футбол

ЦСКА работает над назначением нового главного тренера.

Как сообщает «Чемпионат», президент Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев хотели пригласить Сергея Игнашевича, покинувшего «Балтику», однако этот вариант не очень нравился Максиму Орешкину, председателю совета директоров.

Компромиссным вариантом называется Марко Николич, работавший в «Локомотиве». При этом армейцы контактируют с еще одним иностранным тренером – это не Владимир Ивич и не балканец. Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» тоже рассматривается.

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50 комментариев
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Блин, ну вот правда не понимаю почему пытаются настолько лоббировать Игнашевича - как будто бы опыт с Березуцким ничему не научил.

Да, поставил в первых матчах второй половины сезона очень хорошую игру Балтике и во времена ФНЛ шел с рекордным результатом без поражений.
Но провалов у него, к сожалению, было гораздо больше: сначала провалился с Торпедо, затем уже с Балтикой в ФНЛ провалился под конец сезона и отдал первое место Рубину, потом в РПЛ просто была провалена осенняя часть чемпионата и уже в конце сезона просто отдавал матчи, в которых спасительные очки были почти на счету в таблице.

Сергею Николаевичу бы еще пару лет потренировать клуб попроще, а потом уже можно и в какой-нибудь топ ехать.
+37
-6
+31
Ответ Кирилл
Блин, ну вот правда не понимаю почему пытаются настолько лоббировать Игнашевича - как будто бы опыт с Березуцким ничему не научил. Да, поставил в первых матчах второй половины сезона очень хорошую игру Балтике и во времена ФНЛ шел с рекордным результатом без поражений. Но провалов у него, к сожалению, было гораздо больше: сначала провалился с Торпедо, затем уже с Балтикой в ФНЛ провалился под конец сезона и отдал первое место Рубину, потом в РПЛ просто была провалена осенняя часть чемпионата и уже в конце сезона просто отдавал матчи, в которых спасительные очки были почти на счету в таблице. Сергею Николаевичу бы еще пару лет потренировать клуб попроще, а потом уже можно и в какой-нибудь топ ехать.
Скажите спасибо Казахстану, что не Черчесов)))
+31
-6
+25
Ну из тех фамилий, что называются, ни про одного не понятно, чем они лучше для армейцев, чем Федотов.
+25
-2
+23
Николич или Почеттино
+14
0
+14
Короче, тренер будет с фамилией, кончающейся на -ИЧ.
+9
-1
+8
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Хави?
Хавич
+5
0
+5
Ответ Н.Ф.
Короче, тренер будет с фамилией, кончающейся на -ИЧ.
как бы не Божович))
+4
0
+4
Ответ ТрактоПоктер
Ивич?
Хави?
+5
-2
+3
Ответ pavelrytov@icloud.com
Дядя Женя, как у вас с бизнесом? Выкупите обратно ЦСКА и верните его на вершину , пожалуйста !
Бизнес схлопнулся. У Гинера денег больше нет, чтобы содержать такой клуб. Ди и другой попроще. Его деньги закончились с событиями 2014 года
+3
0
+3
Ответ igor.igorev
Тренер? А что он выиграл в своей жизни кроме смешных чемпионатов Польши и Венгрии?
Везде где черчесов работал, были успехи. Если не глобальные, то локальные. У него есть опыт и умение руководить
+3
0
+3
Ответ ТрактоПоктер
Ивич?
Написано же — не Ивич. ;)
+4
-1
+3
Иностранный тренер не Ганчаренко?
+5
-2
+3
Идеально бы Картала взять. Этот турок магию тварил с Фенербахче, но уволили т.к. захотели еще более особенного тренера.
+2
0
+2
для меня все стало ясно.когда он начал ставить зделара в защиту при здаровом Лукине
+1
0
+1
Возьмите чувака из Фенера с 99 очками за сезон, которого выставили за дверь просто потому, что пришёл Моур.
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Хави?
Нагила?
+2
-1
+1
Дядя Женя, как у вас с бизнесом? Выкупите обратно ЦСКА и верните его на вершину , пожалуйста !
+2
-1
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Скажите спасибо Казахстану, что не Черчесов)))
Так черчесов хороший тренер.
+12
-11
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Скажите спасибо Казахстану, что не Черчесов)))
Вот усатого, большинство болел точно приняли бы в штыки !…Имхо
+2
-1
+1
Ответ Ковид 07.10.52
А кто из этих типов разбирается?
Ты че сбрендил?
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Днём остаётся, теперь уходит. Спасибо, тренер. Не твоя вина, что нет качественного усиления, когда просите. Дают, сэкономив, не всегда пойми кого, хотя из них тоже умудрялись брать результат. Да фиг, что 6 место, евро кубков нет, да и ладно. Спасибо, что и молодёжь выставляли, не боялись. Удачи от души. Уверен, что с другими командами непременно покажете класс
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Ответ Al Al
Игнашевичу рано. Были уже Береза и Олич. Пока что Игнашевич по результатам даже до Юрана не дотягивает.
Так тоже сравнивать некорректно. Олич и Береза были ассистентами тренера, Олич вообще только в сборной, Береза в Халле у Слуцкого, и клуб был первым местом их самостоятельной работы. У Игнашевича 4 года опыта работы именно главным тренером.
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Дядя Женя, как у вас с бизнесом? Выкупите обратно ЦСКА и верните его на вершину , пожалуйста !
Гинер был прокси Абрамовича. Но сейчас в сольном плавании
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Ответ igor.igorev
Тренер? А что он выиграл в своей жизни кроме смешных чемпионатов Польши и Венгрии?
А кто из русских тренеров выигрывали в России кроме Семака и слуцкага?
Карпин может?
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Ответ Кирилл
Блин, ну вот правда не понимаю почему пытаются настолько лоббировать Игнашевича - как будто бы опыт с Березуцким ничему не научил. Да, поставил в первых матчах второй половины сезона очень хорошую игру Балтике и во времена ФНЛ шел с рекордным результатом без поражений. Но провалов у него, к сожалению, было гораздо больше: сначала провалился с Торпедо, затем уже с Балтикой в ФНЛ провалился под конец сезона и отдал первое место Рубину, потом в РПЛ просто была провалена осенняя часть чемпионата и уже в конце сезона просто отдавал матчи, в которых спасительные очки были почти на счету в таблице. Сергею Николаевичу бы еще пару лет потренировать клуб попроще, а потом уже можно и в какой-нибудь топ ехать.
так ЦСКА и не топ
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0
Орешкин главный. Окей. Но он обязан прислушиваться к мнению людей, которые на порядок лучше разбираются в футболе!
+1
-1
0
Ответ Кирилл
Блин, ну вот правда не понимаю почему пытаются настолько лоббировать Игнашевича - как будто бы опыт с Березуцким ничему не научил. Да, поставил в первых матчах второй половины сезона очень хорошую игру Балтике и во времена ФНЛ шел с рекордным результатом без поражений. Но провалов у него, к сожалению, было гораздо больше: сначала провалился с Торпедо, затем уже с Балтикой в ФНЛ провалился под конец сезона и отдал первое место Рубину, потом в РПЛ просто была провалена осенняя часть чемпионата и уже в конце сезона просто отдавал матчи, в которых спасительные очки были почти на счету в таблице. Сергею Николаевичу бы еще пару лет потренировать клуб попроще, а потом уже можно и в какой-нибудь топ ехать.
Полностью поддерживаю! Не созрел Сергей еще для ЦСКА. Нужно обрасти «тренерским мясом» и хоть какими то успехами. ЦСКА не полигон для этого.
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Очевидно, что другой - это Валдас Иванаускас.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Хави?
Да, и единственное условие чтобы в новом сезоне выступили в сине-гранатовой форме .
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Нет и не было никогда в списках Осинькина. Будет Николич, все это знают. И никакого особо списка и не было. Было предложение от Гинера с болонкой про Игнашевича, и Николич от другой стороны.
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