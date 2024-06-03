Гинер и Бабаев хотели позвать в ЦСКА Игнашевича, но Орешкину он не очень нравится. Николич фаворит, но есть контакты с другим иностранным тренером – не Ивичем («Чемпионат»)

ЦСКА работает над назначением нового главного тренера.

Как сообщает «Чемпионат», президент и гендиректор хотели пригласить , покинувшего «Балтику», однако этот вариант не очень нравился Максиму Орешкину, председателю совета директоров.

Компромиссным вариантом называется , работавший в «Локомотиве». При этом армейцы контактируют с еще одним иностранным тренером – это не и не балканец. Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» тоже рассматривается.