Гинер и Бабаев хотели позвать в ЦСКА Игнашевича, но Орешкину он не очень нравится. Николич фаворит, но есть контакты с другим иностранным тренером – не Ивичем («Чемпионат»)
ЦСКА работает над назначением нового главного тренера.
Как сообщает «Чемпионат», президент Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев хотели пригласить Сергея Игнашевича, покинувшего «Балтику», однако этот вариант не очень нравился Максиму Орешкину, председателю совета директоров.
Компромиссным вариантом называется Марко Николич, работавший в «Локомотиве». При этом армейцы контактируют с еще одним иностранным тренером – это не Владимир Ивич и не балканец. Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» тоже рассматривается.
Да, поставил в первых матчах второй половины сезона очень хорошую игру Балтике и во времена ФНЛ шел с рекордным результатом без поражений.
Но провалов у него, к сожалению, было гораздо больше: сначала провалился с Торпедо, затем уже с Балтикой в ФНЛ провалился под конец сезона и отдал первое место Рубину, потом в РПЛ просто была провалена осенняя часть чемпионата и уже в конце сезона просто отдавал матчи, в которых спасительные очки были почти на счету в таблице.
Сергею Николаевичу бы еще пару лет потренировать клуб попроще, а потом уже можно и в какой-нибудь топ ехать.
Карпин может?