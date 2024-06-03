«Зенит» получит минимум 1,369 млрд рублей призовых за РПЛ и Кубок – больше всех в России
Ни один клуб России не получит больше призовых за этот сезон, чем «Зенит».
Согласно подсчетам Metaratings, выиграв Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, петербуржцы заработали 1,369 млрд рублей (1,089 млрд и 280 млн соответственно). Еще 29,5 млн они могут получить за выполнение всех коммерческих и маркетинговых требований в Кубке.
С учетом выполнения ключевых показателей эффективности в Кубке выплаты «Краснодару» составят 1,016 млрд, «Динамо» – 964 млн, «Локомотиву» – 873 млн, «Спартаку» – 831 млн, ЦСКА – 784 млн.
Изображение: metaratings.ru
💸 Все деньги РПЛ: «Краснодар» увеличил прибыль на 13 млрд (!), «Спартак» в большом минусе по трансферам, «Зенит» все еще гегемон
катастрофа
Сначала написАл,а потом увидел,что такой уже есть,удалил поэтому ..
Коммент был "14 млн евро".