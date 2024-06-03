«Зенит» получит минимум 1,369 млрд рублей призовых за РПЛ и Кубок – больше всех в России

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Ни один клуб России не получит больше призовых за этот сезон, чем «Зенит».

Согласно подсчетам Metaratings, выиграв Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, петербуржцы заработали 1,369 млрд рублей (1,089 млрд и 280 млн соответственно). Еще 29,5 млн они могут получить за выполнение всех коммерческих и маркетинговых требований в Кубке.

С учетом выполнения ключевых показателей эффективности в Кубке выплаты «Краснодару» составят 1,016 млрд, «Динамо» – 964 млн, «Локомотиву» – 873 млн, «Спартаку» – 831 млн, ЦСКА – 784 млн.

Изображение: metaratings.ru

💸 Все деньги РПЛ: «Краснодар» увеличил прибыль на 13 млрд (!), «Спартак» в большом минусе по трансферам, «Зенит» все еще гегемон

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26 комментариев
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14 млн евро. Не 40 млн, которые раньше каждый год Зенит в еврокубках зарабатывал, но тоже кое что
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Больше всех в России, потому что остальные в России не выиграли РПЛ и кубок?
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Вот откуда Зенит черпает народные деньги Спартака.
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Мне тут сказали, что по мнению "всей страны" в этом розыгрыше никто не заслужил премиальных за 1-е место :)
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Ответ Доктор Верховцев
Больше всех в России, потому что остальные в России не выиграли РПЛ и кубок?
Не уверен, но, возможно, это как-то связано
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Ну и молодцы. Можно хорошего игрока купить.
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Ответ Vadim Slutsky
Комментарий удален пользователем
Предлагаешь платить тем, кто проиграл?
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Деньги к деньгам. 😊
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Ответ Николай Иванов
14 млн евро. Не 40 млн, которые раньше каждый год Зенит в еврокубках зарабатывал, но тоже кое что
Раньше было и 40 и 14, а теперь только 14
катастрофа
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Ответ Vadim Slutsky
Комментарий удален пользователем
Это не пособие неимущим, а добыча победителя. Любой, кто победит в чемпионате и возьмёт кубок, получит эти деньги.
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Ответ Alyosha1803
Комментарий скрыт
Трансфер Артура оплатить.
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Ответ Adjusted
Если тебе кажется мало, то считай в турецкой лире, будет казаться много.
Как из моего комментария можно было сделать такой вывод?
Сначала написАл,а потом увидел,что такой уже есть,удалил поэтому ..
Коммент был "14 млн евро".
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Плюс у Балтики за трансферы Галояна в Акрон, Мусаева в ЦСКА и Сото в Универсидад де Катлоика 95 миллионов руб. в сумме примерно. Итого 511 млн. примерно. В общем, неплохо заработали. В следующем сезоне в пердиве так не заработаешь, одни убытки и ещё перелёты эти. ((
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Помочь самым богатым - это святое. Бедные пусть выплывают сами.
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Комментарий удален пользователем
Всё правильно как бы там ни было но заслужили и с этим не поспоришь...чемпионство и кубок двойной успех...
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Комментарий удален пользователем
За кубок вообще крохи дают. Балтика за 2 место в кубке получила в 2 с лишним раза меньше чем за 15, т.е. предпоследнее в лиге...
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Комментарий удален пользователем
копейки на фоне Европы и их чемпионатов
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ЦСКА за 6 место в РПЛ получит 666 млн рублей 👹
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