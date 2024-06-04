Данил Круговой: «Что бы я ни делал, играл все равно Дуглас. Поэтому я и уехал в ЦСКА даже на меньшую зарплату. Раньше не отпускали, хотя в 2023-м «Олимпиакос» видел во мне нового Марсело»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Олимпиакос высшая лига Греция Марсело Александр Медведев Роман Бабаев Данил Круговой Футбол

Данил Круговой рассказал, как пытался покинуть «Зенит».

– Правда, что ЦСКА мог взять тебя к себе еще зимой?

– Да, Бабаев общался с Медведевым. За шесть месяцев контракта ЦСКА предлагал достойные деньги, но «Зенит» меня не отпустил.

В итоге я смирился с тем, что до конца чемпионата буду играть за дубль. Не хотел, чтобы ко мне были какие-то претензии, поэтому все свои обязательства выполнял профессионально – однажды даже вышел играть с травмой колена.

Знал, что за «Зенит-2» у меня будет 9 матчей, хотел отыграть их на максимуме. Мне было смешно читать мнения «экспертов», что я якобы буду тренироваться вполсилы и убирать ноги. Я никогда в жизни не убирал ноги!

– На протяжении пяти лет в «Зените» ты никогда не был железным игроком основы. Почему так?

– Давай объективно, мой конкурент – Дуглас Сантос. С ним очень сложно соперничать, и, что бы я ни делал, играл все равно он. Я был вторым выбором на позицию. Сейчас мне 26 лет, я хочу играть в футбол, а не сидеть на замене. Поэтому и уехал в ЦСКА даже на меньшую зарплату, чем была в «Зените».

– Раз так хотел играть в футбол, почему не ушел раньше?

– Так меня не отпускали. Если посмотришь, у «Зенита» на каждую позицию минимум два игрока: легионер и русский. Клуб не хотел лишаться ротации в моем лице. Еще полтора года назад предлагал Медведеву, чтобы я переподписался и поехал в аренду на сезон. Но мне отказали.

– А купить тебя не могли?

– Та же проблема: «Зенит» не хотел меня продавать. Знаю, что в 2023 году мной интересовался «Олимпиакос». Там тогда был Марсело, но он уже старел, и его не собирались продлевать.

В руководстве клуба сказали: «Мы видим Кругового новым Марсело. Сейчас по уровню он даже выше». Но трансфер не случился – были свои нюансы, нефутбольные, – сказал переходящий в ЦСКА защитник.

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24 комментария
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Исповедь паспортиста .
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«Не хотел, чтобы ко мне были претензии», поэтому решил сейчас языком чесать и ссор из избы выносить. Гений мысли.
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Ну правильно, а что можно сделать если он лучше? Должны играть лучшие - это спорт.
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А зачем Круговой вообще все это рассказывает? Если хочет выставить себя в каком-то ином свете - так говори полностью, а у него в каждом отрезке интервью «не будут говорить». Зенит обвинять как-то совсем не разумно да и по факту не за что
+9
-3
+6
Ответ TaR
А зачем Круговой вообще все это рассказывает? Если хочет выставить себя в каком-то ином свете - так говори полностью, а у него в каждом отрезке интервью «не будут говорить». Зенит обвинять как-то совсем не разумно да и по факту не за что
Организовал это "интервью" некто Брейдо. Ответы на вопросы "журналиста" писал он же. Этот дядя думал, что это поможет красиво пнуть "Зенит", а по-итогу, Кирюша сделал обосрамс. Как и сам Даня.
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10 минут как ушёл, а наболтал уже на цельные мемуары. И кстати, ему в ЦСКА прям вот на крови поклялись, что он будет основным?)
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Хороший стаф в Греции, что они видят в Круговом нового Марсело
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"новый Марсело" от создателей "русского Месси"
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Как только решил уйти, Дуглас сломался и это как раз была отличная возможность сыграть по весне.

Клуб он подвёл - обозначил свои дальнейшие карьерные планы уже после того как в аренду отпустили Сутора, Чистякова и Реннана. Играли по весне без крайних защитников.

Но сложилось так как сложилось. Всё к лучшему.
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Мстит за Зенит-2))
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Себальос: «Что бы я ни делал, играл все равно Кроос»
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Ответ Михаил Блинов
Вы видели его на тренировках или делаете оценку только по матчам?
А как ещё делать оценку? По анализам мочи и кала из поликлиники?
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С учётом, что в ЦСКА расстались с тренером и будет новый... А ЦСКА-2 тоже есть?
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Круговой играл даже чаще чем заслуживал. Скольао моментов загубил кривыми ногами.
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Так а ты ничего и не сделал, чтобы в основе играть. Ничего кроме скорости и нет.
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В чем проблема договориться с другим клубом, сообщить официально своему клубу, через агента или ещё как закинуть это в медиа? И всё - полгода делаешь что скажет клуб и свободен...
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Именно что Марсепо. До Марсело как до Луны.
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https://tenor.com/ru/view/money-crying-woody-harrelson-wiping-tears-with-money-gif-6945518

Почему вы меня не отпускаете? Я новый Марсело!
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двусторонняя палка
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Зенит - это болото. Единственный плюс для футболистов - это халявные огромные деньги украденные у народа
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Ответ Doomgoth
Организовал это "интервью" некто Брейдо. Ответы на вопросы "журналиста" писал он же. Этот дядя думал, что это поможет красиво пнуть "Зенит", а по-итогу, Кирюша сделал обосрамс. Как и сам Даня.
Ответка за Марио мб? Хотя в обоих случаях лучше бы молчали ребята
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Ответ ST07
«Не хотел, чтобы ко мне были претензии», поэтому решил сейчас языком чесать и ссор из избы выносить. Гений мысли.
Так можно сказать про все, что было сказано в первый раз. Кто-то должен был это озвучить чтобы другие понимали изнанку и не строили иллюзий, там где обычная проза жизни.
Игрока покупают и после по сути отказываются его продавать, так и выпускать на поле. В лучше случае - на дерьмовой позиции. Можно называть его высказывания словом ’’плач’’ - очень модно в интернетах, а можно - конструктивом.
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Человек видно отчаялся и выдает базу… безусловно сам виноват, знал с кем контракт подписывал. Но всё же жаль парня. Столько лет потерял. И к его чести, он это не говорил во втором круге, пока команда боролась за чемпионство, а только сейчас🤷‍♂️
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