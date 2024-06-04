Данил Круговой: «Что бы я ни делал, играл все равно Дуглас. Поэтому я и уехал в ЦСКА даже на меньшую зарплату. Раньше не отпускали, хотя в 2023-м «Олимпиакос» видел во мне нового Марсело»

Данил Круговой рассказал, как пытался покинуть «Зенит».

– Правда, что ЦСКА мог взять тебя к себе еще зимой?

– Да, общался с . За шесть месяцев контракта предлагал достойные деньги, но «Зенит» меня не отпустил.

В итоге я смирился с тем, что до конца чемпионата буду играть за дубль. Не хотел, чтобы ко мне были какие-то претензии, поэтому все свои обязательства выполнял профессионально – однажды даже вышел играть с травмой колена.

Знал, что за «Зенит-2» у меня будет 9 матчей, хотел отыграть их на максимуме. Мне было смешно читать мнения «экспертов», что я якобы буду тренироваться вполсилы и убирать ноги. Я никогда в жизни не убирал ноги!

– На протяжении пяти лет в «Зените» ты никогда не был железным игроком основы. Почему так?

– Давай объективно, мой конкурент – Дуглас Сантос. С ним очень сложно соперничать, и, что бы я ни делал, играл все равно он. Я был вторым выбором на позицию. Сейчас мне 26 лет, я хочу играть в футбол, а не сидеть на замене. Поэтому и уехал в ЦСКА даже на меньшую зарплату, чем была в «Зените».

– Раз так хотел играть в футбол, почему не ушел раньше?

– Так меня не отпускали. Если посмотришь, у « » на каждую позицию минимум два игрока: легионер и русский. Клуб не хотел лишаться ротации в моем лице. Еще полтора года назад предлагал Медведеву, чтобы я переподписался и поехал в аренду на сезон. Но мне отказали.

– А купить тебя не могли?

– Та же проблема: «Зенит» не хотел меня продавать. Знаю, что в 2023 году мной интересовался «Олимпиакос». Там тогда был Марсело, но он уже старел, и его не собирались продлевать.

В руководстве клуба сказали: «Мы видим Кругового новым . Сейчас по уровню он даже выше». Но трансфер не случился – были свои нюансы, нефутбольные, – сказал переходящий в ЦСКА защитник.