«Барса» намерена подписать Нико Уильямса, отступные вингера «Атлетика» – 50-60 млн евро. Каталонцы предложат больше, чтобы разделить сумму на несколько платежей
«Барселона» хочет подписать Нико Уильямса.
По информации Diario Sport, вингер «Атлетика» является приоритетной трансферной целью каталонского клуба. Спортивный директор «Барсы» Деку уже связался с агентом игрока и сказал, что «сделает все возможное», чтобы осуществить сделку.
Согласно одним источникам, сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 50 миллионов евро, другие пишут про 60+ млн евро. В любом случае, каталонцы предложат более высокую сумму, чтобы «Атлетик» согласился разделить ее на несколько траншей.
Если же эта схема не устроит басков, то «блауграна» попытается в течение лета подписать игрока, оплатив его переход одним платежом.
В минувшем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 31 матч, отличившись 5 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.