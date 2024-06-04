«Барса» намерена подписать Нико Уильямса, отступные вингера «Атлетика» – 50-60 млн евро. Каталонцы предложат больше, чтобы разделить сумму на несколько платежей

«Барселона» хочет подписать Нико Уильямса.

По информации Diario Sport, вингер « » является приоритетной трансферной целью каталонского клуба. Спортивный директор «Барсы» уже связался с агентом игрока и сказал, что «сделает все возможное», чтобы осуществить сделку.

Согласно одним источникам, сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 50 миллионов евро, другие пишут про 60+ млн евро. В любом случае, каталонцы предложат более высокую сумму, чтобы «Атлетик» согласился разделить ее на несколько траншей.

Если же эта схема не устроит басков, то «блауграна» попытается в течение лета подписать игрока, оплатив его переход одним платежом.

В минувшем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 31 матч, отличившись 5 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.