«Барса» намерена подписать Нико Уильямса, отступные вингера «Атлетика» – 50-60 млн евро. Каталонцы предложат больше, чтобы разделить сумму на несколько платежей

Теги Барселона Атлетик Деку Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

«Барселона» хочет подписать Нико Уильямса.

По информации Diario Sport, вингер «Атлетика» является приоритетной трансферной целью каталонского клуба. Спортивный директор «Барсы» Деку уже связался с агентом игрока и сказал, что «сделает все возможное», чтобы осуществить сделку.

Согласно одним источникам, сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 50 миллионов евро, другие пишут про 60+ млн евро. В любом случае, каталонцы предложат более высокую сумму, чтобы «Атлетик» согласился разделить ее на несколько траншей.

Если же эта схема не устроит басков, то «блауграна» попытается в течение лета подписать игрока, оплатив его переход одним платежом.

В минувшем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 31 матч, отличившись 5 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.

11 комментариев
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Ответ Axmat Cecenov
Вот т ответ Лапорты-Пересу на трансфер Мбамппе
Ну тут причин для смеха нет, Нико топарь, думаю если бы позиция его не была в Реале укомплектована, то они бы тоже на него позарились.
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+4
Ответ xQcoW
С Атлетик выиграл копу, а с бчк только кубки памперса брать. Зачем ему это? А еще попросят часть своей зарплаты отдавать одному жадному аргу
барса будет играть в лч)а где будет играть атлетик не подскажешь?))так что хватит бред нести
+4
-1
+3
Ответ Predator87
барса будет играть в лч)а где будет играть атлетик не подскажешь?))так что хватит бред нести
Справедливости ради стоит сказать, что с Атлетиком шансов выиграть ЛЕ у Нико больше, чем шансов выиграть ЛЧ с Барселоной
+3
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А он без брата согласится?Я вот не уверен.
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