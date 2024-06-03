🐢 Мбаппе перешел в «Реал». Контракт – до 2029 года
Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала».
25-летний нападающий сборной Франции и чемпион мира в статусе свободного агента подписал 5-летний контракт с мадридским клубом.
Напомним, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал» бесплатно летом 2022 года, но тогда он решил продлить контракт с «ПСЖ».
С 2017 года Килиан выступал за «ПСЖ», в составе которого 6 раз выиграл Лигу 1, 4 раза – Кубок Франции, 3 раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.
За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.
До этого француз выступал за «Монако», с которым выиграл чемпионат Франции.
Неужели так плюсики для тебя важны?)
Этот трансфер имеет огромное значение для Ла Лиги, в которой практически не осталось настоящих суперзвёзд. Теперь интерес к чемпионату точно вырастет, а это плюс для всех.
Скептицизм конечно присутствует насчет влияния Мбаппе на атмосферу в Реале, но думаю нужно учитывать, что он играл в ПСЖ, где в целом никогда не царила дружеская атмосфера, а всегда на первом месте были разного рода скандалы и гламур, а игроки будто думали каждый о себе. В Реале Мбаппе получит возможность получить футбольную семью, которой ему явно не хватало.
В Мадрид приходит настоящий галактикос, которого не было в клубе со времен Роналду. Чемпион мира, автор хет-трика в финале ЧМ, к 26 годам у него уже 4 гола в финале главного футбольного турнира. С другой стороны Реал, у которого статус главного клуба в футболе. Этот союз должен был случиться.
Мбаппе удачи!!
Вопросов нет, с тобой всё понятно)
Это его второе галактикос, но в этот раз все будет намного мощнее.
Этот комментарий имеет огромное значение для автора, которому так важны плюсы. Теперь и на душе потеплело.