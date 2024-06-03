🐢 Мбаппе перешел в «Реал». Контракт – до 2029 года

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала».

25-летний нападающий сборной Франции и чемпион мира в статусе свободного агента подписал 5-летний контракт с мадридским клубом. 

Напомним, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал» бесплатно летом 2022 года, но тогда он решил продлить контракт с «ПСЖ».

С 2017 года Килиан выступал за «ПСЖ», в составе которого 6 раз выиграл Лигу 1, 4 раза – Кубок Франции, 3 раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.

До этого француз выступал за «Монако», с которым выиграл чемпионат Франции.

«Реал» гонялся за Мбаппе почти 12 лет!

Материалы по теме

223 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лучше поздно, чем никогда. Этот трансфер имеет огромное значение для Ла Лиги, в которой практически не осталось настоящих суперзвёзд. Теперь интерес к чемпионату точно вырастет, а это плюс для всех. Скептицизм конечно присутствует насчет влияния Мбаппе на атмосферу в Реале, но думаю нужно учитывать, что он играл в ПСЖ, где в целом никогда не царила дружеская атмосфера, а всегда на первом месте были разного рода скандалы и гламур, а игроки будто думали каждый о себе. В Реале Мбаппе получит возможность получить футбольную семью, которой ему явно не хватало. В Мадрид приходит настоящий галактикос, которого не было в клубе со времен Роналду. Чемпион мира, автор хет-трика в финале ЧМ, к 26 годам у него уже 4 гола в финале главного футбольного турнира. С другой стороны Реал, у которого статус главного клуба в футболе. Этот союз должен был случиться.
Офигеть ты заранее коммент настрочил 😱
Неужели так плюсики для тебя важны?)
+175
-8
+167
Лучше поздно, чем никогда.

Этот трансфер имеет огромное значение для Ла Лиги, в которой практически не осталось настоящих суперзвёзд. Теперь интерес к чемпионату точно вырастет, а это плюс для всех.

Скептицизм конечно присутствует насчет влияния Мбаппе на атмосферу в Реале, но думаю нужно учитывать, что он играл в ПСЖ, где в целом никогда не царила дружеская атмосфера, а всегда на первом месте были разного рода скандалы и гламур, а игроки будто думали каждый о себе. В Реале Мбаппе получит возможность получить футбольную семью, которой ему явно не хватало.
В Мадрид приходит настоящий галактикос, которого не было в клубе со времен Роналду. Чемпион мира, автор хет-трика в финале ЧМ, к 26 годам у него уже 4 гола в финале главного футбольного турнира. С другой стороны Реал, у которого статус главного клуба в футболе. Этот союз должен был случиться.
+258
-96
+162
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лучше поздно, чем никогда. Этот трансфер имеет огромное значение для Ла Лиги, в которой практически не осталось настоящих суперзвёзд. Теперь интерес к чемпионату точно вырастет, а это плюс для всех. Скептицизм конечно присутствует насчет влияния Мбаппе на атмосферу в Реале, но думаю нужно учитывать, что он играл в ПСЖ, где в целом никогда не царила дружеская атмосфера, а всегда на первом месте были разного рода скандалы и гламур, а игроки будто думали каждый о себе. В Реале Мбаппе получит возможность получить футбольную семью, которой ему явно не хватало. В Мадрид приходит настоящий галактикос, которого не было в клубе со времен Роналду. Чемпион мира, автор хет-трика в финале ЧМ, к 26 годам у него уже 4 гола в финале главного футбольного турнира. С другой стороны Реал, у которого статус главного клуба в футболе. Этот союз должен был случиться.
Тот самый плюс.....?:) За секунду целый текст успел подготовить, офигеть...
+106
-10
+96
Всех поздравляю с завершением этого сериала!!!
Мбаппе удачи!!
+62
-10
+52
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Кому ты лечишь про пару быстрых мыслей, когда твой коммент появился уже в течении полу минуты как опубликовали пост? 🤣
Вопросов нет, с тобой всё понятно)
+54
-4
+50
Ответ KKKKKKK7
Фло- гениальнейший президент в истории футбола. Это его второе галактикос, но в этот раз все будет намного мощнее.
Уже третье даже, начало нулевых, потом в десятые с Кришем, и теперь опять
+38
-2
+36
Ну что ж, добро пожаловать Килиан в Мадрид! Этот тот трансфер, который состоялся бы рано или поздно в любом случае, как и в ситуации с Криштиану. Мбаппе и Реал созданы друг для друга, просто убежден в этом, что такой трансфер был предначертан. Надеюсь сможет быстро влиться в коллектив, адаптироваться к игре и будет приносить пользу и титулы клубу. Удачи!
+45
-11
+34
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лучше поздно, чем никогда. Этот трансфер имеет огромное значение для Ла Лиги, в которой практически не осталось настоящих суперзвёзд. Теперь интерес к чемпионату точно вырастет, а это плюс для всех. Скептицизм конечно присутствует насчет влияния Мбаппе на атмосферу в Реале, но думаю нужно учитывать, что он играл в ПСЖ, где в целом никогда не царила дружеская атмосфера, а всегда на первом месте были разного рода скандалы и гламур, а игроки будто думали каждый о себе. В Реале Мбаппе получит возможность получить футбольную семью, которой ему явно не хватало. В Мадрид приходит настоящий галактикос, которого не было в клубе со времен Роналду. Чемпион мира, автор хет-трика в финале ЧМ, к 26 годам у него уже 4 гола в финале главного футбольного турнира. С другой стороны Реал, у которого статус главного клуба в футболе. Этот союз должен был случиться.
Ведь надо же было специально это всё заранее написать, а потом ещё постоянно обновлять ленту новостную, что-бы быстрее выложить. Вам делать #####
+34
-3
+31
Фло- гениальнейший президент в истории футбола.

Это его второе галактикос, но в этот раз все будет намного мощнее.
+40
-12
+28
У Реала сайт лёг после этой новости.
+33
-5
+28
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лучше поздно, чем никогда. Этот трансфер имеет огромное значение для Ла Лиги, в которой практически не осталось настоящих суперзвёзд. Теперь интерес к чемпионату точно вырастет, а это плюс для всех. Скептицизм конечно присутствует насчет влияния Мбаппе на атмосферу в Реале, но думаю нужно учитывать, что он играл в ПСЖ, где в целом никогда не царила дружеская атмосфера, а всегда на первом месте были разного рода скандалы и гламур, а игроки будто думали каждый о себе. В Реале Мбаппе получит возможность получить футбольную семью, которой ему явно не хватало. В Мадрид приходит настоящий галактикос, которого не было в клубе со времен Роналду. Чемпион мира, автор хет-трика в финале ЧМ, к 26 годам у него уже 4 гола в финале главного футбольного турнира. С другой стороны Реал, у которого статус главного клуба в футболе. Этот союз должен был случиться.
Человек пару дней сочинял и репетировал комментарий. Поставьте плюс, пожалуйста
+14
-1
+13
Реал становится как Бавария в Германии, отрыв от других команд колоссальный и плюс в еврокубках шикарно выступает
+14
-6
+8
Ответ KKKKKKK7
Фло- гениальнейший президент в истории футбола. Это его второе галактикос, но в этот раз все будет намного мощнее.
В этот раз, как и с поколением Криша, Флорентино исправляет ошибку имени Макелеле, покупая не только игроков-Галактико, но и пахарей, которые и будут обеспечивать этой братии голевые свершения, прикрывая их сзади.
+7
0
+7
Будет интересно посмотреть на Мбаппе в сильнейшем клубе мира. Мне, как болельщику Барселоны, печально осознавать, что Барса на ближайшее время займёт вторую позицию в Испании, но надеюсь, что конкуренция с таким сильным Реалом в итоге поможет каталонцам вернуться на прежний уровень. А пока просто постараюсь насладиться величием момента, ведь Реал сейчас для всех недосягаем) тем более с таким усилением
+11
-5
+6
Ответ Serge Vendino
У Реала новые галактикос
В каком месте это новый галактикос? Бэкхем, Рауль, Роналдо, Фиго, Карлос, Йеро, Зидан.... Мбаппе заменит их всех???
+5
0
+5
Ответ Montenegro Serbian
Офигеть ты заранее коммент настрочил 😱 Неужели так плюсики для тебя важны?)
он ещё два года назад подготовил текст прост
+5
0
+5
Норм. Надеюсь атмосферу в команде не испортит
+8
-4
+4
Ответ VuNePonimaete
Норм. Надеюсь атмосферу в команде не испортит
а как он ее испортит? все обладатели как минимум одной лч, а у черепахи 0. Его Лунин и Арда могут как пацана гонять🤣
+11
-7
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лучше поздно, чем никогда. Этот трансфер имеет огромное значение для Ла Лиги, в которой практически не осталось настоящих суперзвёзд. Теперь интерес к чемпионату точно вырастет, а это плюс для всех. Скептицизм конечно присутствует насчет влияния Мбаппе на атмосферу в Реале, но думаю нужно учитывать, что он играл в ПСЖ, где в целом никогда не царила дружеская атмосфера, а всегда на первом месте были разного рода скандалы и гламур, а игроки будто думали каждый о себе. В Реале Мбаппе получит возможность получить футбольную семью, которой ему явно не хватало. В Мадрид приходит настоящий галактикос, которого не было в клубе со времен Роналду. Чемпион мира, автор хет-трика в финале ЧМ, к 26 годам у него уже 4 гола в финале главного футбольного турнира. С другой стороны Реал, у которого статус главного клуба в футболе. Этот союз должен был случиться.
Лучше никогда, чем так рано.

Этот комментарий имеет огромное значение для автора, которому так важны плюсы. Теперь и на душе потеплело.
+3
0
+3
Ответ Руслан Ганбаров
Поздравляю Реал. Лет на 5 застолбили себе звание топ клуба Европы
Реал и без Мбаппе это давно сделал на десятки лет вперёд
+7
-4
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лучше поздно, чем никогда. Этот трансфер имеет огромное значение для Ла Лиги, в которой практически не осталось настоящих суперзвёзд. Теперь интерес к чемпионату точно вырастет, а это плюс для всех. Скептицизм конечно присутствует насчет влияния Мбаппе на атмосферу в Реале, но думаю нужно учитывать, что он играл в ПСЖ, где в целом никогда не царила дружеская атмосфера, а всегда на первом месте были разного рода скандалы и гламур, а игроки будто думали каждый о себе. В Реале Мбаппе получит возможность получить футбольную семью, которой ему явно не хватало. В Мадрид приходит настоящий галактикос, которого не было в клубе со времен Роналду. Чемпион мира, автор хет-трика в финале ЧМ, к 26 годам у него уже 4 гола в финале главного футбольного турнира. С другой стороны Реал, у которого статус главного клуба в футболе. Этот союз должен был случиться.
Бейл тоже был галактико. Просто его достижения и талант принижен из за последних годов в Мадриде
+5
-2
+3
да, нежданчик
+4
-1
+3
Ответ JohnnyMadsen
уверен что большинство мадридистос со мной согласны
Согласен
+3
-1
+2
Ответ Montenegro Serbian
Офигеть ты заранее коммент настрочил 😱 Неужели так плюсики для тебя важны?)
Печально, но тут они для многих важны, люди этим хоть как то пытаются получить признание общественности, ведь в реальной жизни, этого скорее всего у них нету
+3
-1
+2
Кто там писал, что Лапорта заработает на продаже огнетушителей). Ну что же, это наконец произошло, Киллиану удачи в Мадриде!
+5
-4
+1
В ФИФЕ теперь кроме Реала вообще кого-то будут выбирать?
+2
-1
+1
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Реал становится как Бавария в Германии, отрыв от других команд колоссальный и плюс в еврокубках шикарно выступает
Угу, стоик из одной победы в чемпионате прям как 11 Баварии
+2
-1
+1
Ответ Артем Гавин
В этот раз, как и с поколением Криша, Флорентино исправляет ошибку имени Макелеле, покупая не только игроков-Галактико, но и пахарей, которые и будут обеспечивать этой братии голевые свершения, прикрывая их сзади.
Как раз пахарей в этот раз достаточно, а вот художников не доставало.
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Ну раз ты сказал, думаю так и будет
уверен что большинство мадридистос со мной согласны
+4
-3
+1
Ну, концовка лучше чем у "Игры Престолов"))))
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий