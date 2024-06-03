Данил Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора. Меня не устраивало мое положение в клубе»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Гавр Краснодар Далер Кузяев Данил Круговой Футбол

Данил Круговой высказался о переходе в ЦСКА из «Зенита».

– Твой переход в ЦСКА свободным агентом – чуть ли не самый обсуждаемый трансфер этого года. Как вообще все вышло?

– Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими – до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт.

Но меня не устраивало мое положение в клубе. Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА : «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?»

– То есть ты напрямую вел переговоры с ЦСКА?

– Конечно. У меня оставалось меньше шести месяцев контакта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами. Интерес был от многих команд – «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Даже руководство «Гавра» спрашивало у Далера [Кузяева] про меня. Но до конкретики дошло только с ЦСКА. Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом».

– Не сказав, что переходишь с ЦСКА?

– Да. Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора.

– В каком плане?

– Можно я не буду отвечать на этот вопрос?

– Боялся, что «Зенит» надавит на ЦСКА и трансфер сорвется?

– Пускай это будет твое мнение, – с улыбкой сказал Круговой. 

«Зенит» объявил об уходе Кругового. Защитник присоединится к ЦСКА

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99 комментариев
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Чем Даня молодец, так это тем, что рушит воздушные замки, которые строят кони и пресса вокруг него. В декабре сказал, да не устраивает контракт, сейчас сказал, да за спиной. Никаких нелепых легенд, в отличии от Фернандеса
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+65
Подписал контракт, поехал на сборы с клубом, которому ничего не сказал о подписанном контракте. Да нет, правильно тебя во вторую команду выставили. Мерзкий поступок.
+67
-22
+45
"Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом»

– Не сказав, что переходишь с ЦСКА?

– Да. Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора."

Вот и причина, почему был спущен во вторую команду. А как Шуллер тут тельняшку рвал о том какое руководство Зенита плохое. Но ожидаемо оказалось, что тут просто игрок с гнильцой. И такая участь его бы ждала в любом клубе.
+47
-8
+39
Ответ isotope_
а "менеджеры" не знали, что у их игрока контракт заканчивается и он может уйти? или раз ничего не предложили значит на него особо и не рассчитывали
Менеджеры предложили. Об этом сказал сам Круговой в конце ноября. Цитирую:

"Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать."

Т.е. было предложение, была договоренность продолжить переговоры зимой. Вместо этого Круг втихую, за спиной, до выхода команды из отпуска, наплевав на договоренности, подписался с другой командой. Так что хватит этих смешных попыток обелять всякое нехорошее. Круг своей болтовней сам себя с потрохами сдал. Грязно с его стороны. Зенит еще к нему неплохо отнесся, когда после такого дал ему практику во второй команде. Он то прямо скажем не заслужил.
+26
-2
+24
Ответ Leon Petov
То есть доиграть сезон, а потом принимать решение нельзя было? насильно заставляли контракт подписать?
или получить травму и остаться вообще без контракта?
если ему предлагают устраивающий контракт чего ждать?
+31
-10
+21
– Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
Как-то трусливенько.
+37
-19
+18
-" Я, перед Новым годом, подписал с ЦСКА предварительный контракт, и поехал с Зенитом на сборы", ну и в чём Зенит не прав?
+22
-6
+16
Ответ SMART789
Так может стоило поговорить об этом сначала с менеджерами и тренером, а не делать подлянку?
а "менеджеры" не знали, что у их игрока контракт заканчивается и он может уйти? или раз ничего не предложили значит на него особо и не рассчитывали
+31
-16
+15
как крыса за спиной договорился и не сказал
+28
-13
+15
Так может стоило поговорить об этом сначала с менеджерами и тренером, а не делать подлянку?
+36
-22
+14
А Бабаев денег зажал чтобы его выкупить, обернул всё так что Зенит таланты губит, в общем Данил к своим попал.
+20
-7
+13
Ответ alexey102rus
Да не надо оправдываться. Докажи что незаслуженно сидел на банке
Ну да, он же сто пудов лучше Дугласа Сантоса. Лишь бы чушь сморозить.
+15
-4
+11
Не будем сильно осуждать его, Зенит никогда не был мстительным. Это ЦСКовцы за подписание Марио были готовы разорвать его, долго исходили на говно. Зенит не таков, ушëл и ушëл, тем более не самый нужный игрок.
+16
-7
+9
То есть доиграть сезон, а потом принимать решение нельзя было? насильно заставляли контракт подписать?
+26
-17
+9
Ответ alexey102rus
Никто не говорит, лучше он или хуже. Было сказано про мотивацию доказать свою состоятельность как игрока.
Он даже в Зените 2 ничего не доказал.
+10
-2
+8
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
"Скоро" - любимое слово бредоносцев-вещунов на спортс ру. Оно привлекает их своей неопределённостью. Это одновременно и "вот-вот" и "никогда".
+9
-1
+8
Ответ .ru
так это Бабаев его в Зенит 2 пристроил?.. если так то я бы слово обернул поменял на провернул...
Так а что делать надо было, подарить его Бабаеву бесплатно?
+9
-2
+7
Да не надо оправдываться. Докажи что незаслуженно сидел на банке
+10
-4
+6
Козлик
+8
-2
+6
Мог бы по человечески всё сделать. Сообщил бы руководству Зенита и всё. Вопрос исчерпан.
А так, очень не красиво получилось. Сам виноват.
+6
-1
+5
Сказал "А", говори и "Б". А так сморозил что-то и предоставил читателям самим заговоры придумывать, которые не помешали ему подписать контракт с ЦСКА, но помешали сказать об этом руководству родного клуба.
+10
-5
+5
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий скрыт
Ему у коней личку дали больше
А ты и дальше тешь себя этим
+9
-4
+5
Ответ Доктор Верховцев
– Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Как-то трусливенько.
Во флоте готовы и футболистов принять
+7
-2
+5
🐀🐀🐀
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+5
Вчера Данила Козлов в интервью пошутил,что своим уходом усилил Зенит.Ну а здесь без всяких шуток Круговой своим уходом точно Зенит усилил.
+5
-1
+4
Ответ супермяч
Бедные бомжики. Контракт закончился, игрок ушёл. Плак, плак. Нормальные клубы продают. И только Зениту не нужны деньги, главное наказать человека.
прочитайте внимательно первый пост, там всё доступно сказано о продаже.
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+4
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Так вроде у вас никто еще не сбежал, наоборот держите на контракте до последнего кое-кого.
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-1
+4
Ответ Доктор Верховцев
– Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Как-то трусливенько.
Ему еще играть тут, лишнего не скажешь
+8
-4
+4
Но вы не путайте, виноваты руководство Зенита и Медведев за выдачу наказания игроку.
+7
-4
+3
Ответ Двестик Двестик
Эмоции демонстрируются противоположные. Вон и минусов накидали с бессильной злобы -)
Ну так минусы за "эмоции СБГ" и прочую эмоциональную ерунду. :)

Поверьте болельщику "Зенита": сейчас об истории с Круговым если кто вообще и вспоминает, то максимум с чувством легкой досады. А в целом - пофиг, ушел и ушел.
+4
-1
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