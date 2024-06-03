Данил Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора. Меня не устраивало мое положение в клубе»
Данил Круговой высказался о переходе в ЦСКА из «Зенита».
– Твой переход в ЦСКА свободным агентом – чуть ли не самый обсуждаемый трансфер этого года. Как вообще все вышло?
– Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими – до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт.
Но меня не устраивало мое положение в клубе. Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА : «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?»
– То есть ты напрямую вел переговоры с ЦСКА?
– Конечно. У меня оставалось меньше шести месяцев контакта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами. Интерес был от многих команд – «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Даже руководство «Гавра» спрашивало у Далера [Кузяева] про меня. Но до конкретики дошло только с ЦСКА. Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом».
– Не сказав, что переходишь с ЦСКА?
– Да. Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора.
– В каком плане?
– Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
– Боялся, что «Зенит» надавит на ЦСКА и трансфер сорвется?
– Пускай это будет твое мнение, – с улыбкой сказал Круговой.
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– Не сказав, что переходишь с ЦСКА?
– Да. Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора."
Вот и причина, почему был спущен во вторую команду. А как Шуллер тут тельняшку рвал о том какое руководство Зенита плохое. Но ожидаемо оказалось, что тут просто игрок с гнильцой. И такая участь его бы ждала в любом клубе.
"Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать."
Т.е. было предложение, была договоренность продолжить переговоры зимой. Вместо этого Круг втихую, за спиной, до выхода команды из отпуска, наплевав на договоренности, подписался с другой командой. Так что хватит этих смешных попыток обелять всякое нехорошее. Круг своей болтовней сам себя с потрохами сдал. Грязно с его стороны. Зенит еще к нему неплохо отнесся, когда после такого дал ему практику во второй команде. Он то прямо скажем не заслужил.
если ему предлагают устраивающий контракт чего ждать?
Как-то трусливенько.
А так, очень не красиво получилось. Сам виноват.
А ты и дальше тешь себя этим
Поверьте болельщику "Зенита": сейчас об истории с Круговым если кто вообще и вспоминает, то максимум с чувством легкой досады. А в целом - пофиг, ушел и ушел.