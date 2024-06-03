Увольнение Федотова инициировали Гинер и Бабаев. Между ними были разногласия насчет селекции и игры ЦСКА («Чемпионат»)
У Владимира Федотова были разногласия с руководством ЦСКА.
«Федотова хотели уволить Гинер и Бабаев, их отношения с тренером осложнились.
Руководство терпело Федотова, пока был результат. Как уволить тренера, который принес серебро и Кубок? Когда же результат пропал, то Гинер и Бабаев выступили за уход тренера», – приводит «Чемпионат» слова источников, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что сложности во взаимоотношениях тренера и руководства возникали в том числе из-за селекции. Так, Федотов заблокировал приобретение нескольких футболистов. Также не было согласия насчет футбола армейцев в будущем.
При этом проблемы с игроками у Федотова не были существенными – скорее локальными. Серьезно повлиять на его будущее эти детали не могли.
Интересно, о каких игроках речь. С учётом того, что на скамейку то не всегда народ набирался
у зенита нет поставленной игры, выезжают только на том, что индивидуально бразильцы сильнейшие леги в лиге.
В этом году ушел тащер Малком и они почти обзырянились, только вот все остальные в лице Динамо и Краснодара оказались командами без характера. В них сплошь игроки не имеющие опыта даже по меркам РПЛ в борьбе за золото.
и речь не про чемпионство, а то что Федотов в этом сезоне выдал: посредственная убогая игра, отсутствие результатов, худший результат в 21 веке по месту в таблице, по пропущенным, по месту среди московских клубов.
- Федотов уволен, фото с Бабаевым и Гинером не будет. Просим верить на слово.
И несмотря на потери множества очков в концовке,в целом физика была лучше,в отличие от времен Гончаренко,когда вставали на 30 минуте после 20 минут супер прессинга.
результаты Федотова будут посредственные, наверное уйдёт в Урал или Балтику, выйти с ними в РПЛ сможет, но место в топ-8 занять с ними не сумеет.
Может быть позже окажется в Локо, но и с ним длительных и больших результатов не добьётся, максимум разок возьмёт Кубок или серебро.