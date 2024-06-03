Увольнение Федотова инициировали Гинер и Бабаев. Между ними были разногласия насчет селекции и игры ЦСКА («Чемпионат»)

У Владимира Федотова были разногласия с руководством ЦСКА.

«Федотова хотели уволить и , их отношения с тренером осложнились.

Руководство терпело , пока был результат. Как уволить тренера, который принес серебро и Кубок? Когда же результат пропал, то Гинер и Бабаев выступили за уход тренера», – приводит «Чемпионат» слова источников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что сложности во взаимоотношениях тренера и руководства возникали в том числе из-за селекции. Так, Федотов заблокировал приобретение нескольких футболистов. Также не было согласия насчет футбола армейцев в будущем.

При этом проблемы с игроками у Федотова не были существенными – скорее локальными. Серьезно повлиять на его будущее эти детали не могли.