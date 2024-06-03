Увольнение Федотова инициировали Гинер и Бабаев. Между ними были разногласия насчет селекции и игры ЦСКА («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Роман Бабаев Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

У Владимира Федотова были разногласия с руководством ЦСКА.

«Федотова хотели уволить Гинер и Бабаев, их отношения с тренером осложнились.

Руководство терпело Федотова, пока был результат. Как уволить тренера, который принес серебро и Кубок? Когда же результат пропал, то Гинер и Бабаев выступили за уход тренера», – приводит «Чемпионат» слова источников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что сложности во взаимоотношениях тренера и руководства возникали в том числе из-за селекции. Так, Федотов заблокировал приобретение нескольких футболистов. Также не было согласия насчет футбола армейцев в будущем.

При этом проблемы с игроками у Федотова не были существенными – скорее локальными. Серьезно повлиять на его будущее эти детали не могли.

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45 комментариев
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Были разногласия,он видимо просил покупать игроков хотя бы за миллион долларов,а ему сказали что есть только 300 тыщ.
+39
-3
+36
"Федотов заблокировал приобретение нескольких футболистов"

Интересно, о каких игроках речь. С учётом того, что на скамейку то не всегда народ набирался
+18
0
+18
Ответ Aleksey Yashin
"Федотов заблокировал приобретение нескольких футболистов" Интересно, о каких игроках речь. С учётом того, что на скамейку то не всегда народ набирался
Иранцы какие нибудь и прочие ебиптяне
+16
-3
+13
Теперь только время рассудит, кто был прав. Посмотрим, как будет выступать ЦСКА и как команда, которую будет тренировать Федотов.
+10
0
+10
Ответ slg
Упёртость фраера сгубила. Наконец-то убрали адепта 5 защитников, даже когда половина ЦЗ в лазарете. Никакой тактической гибкости. Профукал Карраскаля, задвинул Чалова на фланг. Поделом!
Профукал того самого Карраскаля, у которого 0+5 в в 20 играх за Динамо и которого Личка посадил на лавку по ходу решающей игры в Краснодаре? )
+9
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+8
Ответ Neodim
да уже сейчас ясно: результаты Федотова будут посредственные, наверное уйдёт в Урал или Балтику, выйти с ними в РПЛ сможет, но место в топ-8 занять с ними не сумеет. Может быть позже окажется в Локо, но и с ним длительных и больших результатов не добьётся, максимум разок возьмёт Кубок или серебро.
Это вы про того Федотова, который из Сочи с не ликвидными списанными игроками 2 место занял?
+7
-2
+5
Если в следующем сезоне не будет качественного рывка в плане результатов, то Гинер и Бабаев подадут в отставку или опять сделают крайним тренера?..
+7
-2
+5
Ответ Spartakus1984
Были разногласия,он видимо просил покупать игроков хотя бы за миллион долларов,а ему сказали что есть только 300 тыщ.
Ну вот за 300 тыс. евро и купили как раз Мусаева. ))
+4
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+4
Ответ analogia
Да любому тренеру нужны нормальные трансферы. Где без трансферов был бы тот же Зенит и всеми хваленый Семак ? С бразильцами и Федотов бы занял первое место, а вы попробуйте выиграть чемпионат, когда у вас в команде игроки уровня Облякова, Дивеева и прочей древесины
хваленный Семак кем - СБГ тусовкой или искпертами на газпромматчтв?
у зенита нет поставленной игры, выезжают только на том, что индивидуально бразильцы сильнейшие леги в лиге.
В этом году ушел тащер Малком и они почти обзырянились, только вот все остальные в лице Динамо и Краснодара оказались командами без характера. В них сплошь игроки не имеющие опыта даже по меркам РПЛ в борьбе за золото.

и речь не про чемпионство, а то что Федотов в этом сезоне выдал: посредственная убогая игра, отсутствие результатов, худший результат в 21 веке по месту в таблице, по пропущенным, по месту среди московских клубов.
+3
0
+3
Да любому тренеру нужны нормальные трансферы. Где без трансферов был бы тот же Зенит и всеми хваленый Семак ? С бразильцами и Федотов бы занял первое место, а вы попробуйте выиграть чемпионат, когда у вас в команде игроки уровня Облякова, Дивеева и прочей древесины
+3
0
+3
ЦСКА:
- Федотов уволен, фото с Бабаевым и Гинером не будет. Просим верить на слово.
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Еще и Гуарирапу надо обязательно взять...
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Федотов тащил коней весь сезон практически одним составом, потому что нет скамейки...Странное решение...
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Ответ slg
Упёртость фраера сгубила. Наконец-то убрали адепта 5 защитников, даже когда половина ЦЗ в лазарете. Никакой тактической гибкости. Профукал Карраскаля, задвинул Чалова на фланг. Поделом!
Ух щас то с николичем искрометный футбол будет. Главное не забыть продать летом Файзулаева, Рошу ну и ещё какого нибудь лидера
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Ответ воробей джек
У Ленорыча пропала хватка. Ну,хорошо хоть уволил не во время сезона! А так конечно решение сомнительное.
как раз то, что у клуба есть время перед сезоном, говорит, что руководство клуба подходит к делу правильно
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Вообще нравился системный подход работы Федотова.Да,команда не показывала искрометный футбол,но всегда билась,выгрызала очки,проявляла характер.
И несмотря на потери множества очков в концовке,в целом физика была лучше,в отличие от времен Гончаренко,когда вставали на 30 минуте после 20 минут супер прессинга.
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Ответ Shuller18
Ну видимо очередные Айсауи... А вообще жаль Федотова. Когда он приходил в ЦСКА, наверняка думал, что возглавил топ клуб, а в итоге на второй год руководства получил в нападении Заболотного и Мусаева, оба даже близко не Кассьерра, который у него был в Сочи, и даже не Деспотович наверное, который был в Оренбурге.
На Мусаева не гони
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Ответ Алексей Иванов
Ух щас то с николичем искрометный футбол будет. Главное не забыть продать летом Файзулаева, Рошу ну и ещё какого нибудь лидера
Хуже не будет
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Ответ riverman1980
Профукал того самого Карраскаля, у которого 0+5 в в 20 играх за Динамо и которого Личка посадил на лавку по ходу решающей игры в Краснодаре? )
Тот самый, который был в шаге от чемпионства будучи основным игроком )
+1
-1
0
Ответ Алексей Иванов
Ух щас то с николичем искрометный футбол будет. Главное не забыть продать летом Файзулаева, Рошу ну и ещё какого нибудь лидера
Хуже не будет
+1
-1
0
Ответ slg
Тот самый, который был в шаге от чемпионства будучи основным игроком )
Он в ЦСКА тоже был серебряный призер, только уже почти не выходил. А в Динамо вот выходил и ничего не смог, ни гол ни пас в самой важной игре своего клуба лет за 40.
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Ответ riverman1980
Профукал того самого Карраскаля, у которого 0+5 в в 20 играх за Динамо и которого Личка посадил на лавку по ходу решающей игры в Краснодаре? )
Ты шо, главная звезда РПЛ)) Пофиг, что 0+5, пофиг, что филонит на поле и забивает на тактику, зато как красиво финтит!
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Ответ Пнин
Теперь только время рассудит, кто был прав. Посмотрим, как будет выступать ЦСКА и как команда, которую будет тренировать Федотов.
да уже сейчас ясно:
результаты Федотова будут посредственные, наверное уйдёт в Урал или Балтику, выйти с ними в РПЛ сможет, но место в топ-8 занять с ними не сумеет.
Может быть позже окажется в Локо, но и с ним длительных и больших результатов не добьётся, максимум разок возьмёт Кубок или серебро.
+5
-5
0
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Это вы про того Федотова, который из Сочи с не ликвидными списанными игроками 2 место занял?
в коронавирус? мусорная ценность у таких результатов.
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Не понятно, что там внутри творится, но Гинер не дурак стрелять себе в ногу. Обычно он до последнего верит в тренера. Я думаю, что от кого отказался Федотов - неплохо «выстрелили».
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У Ленорыча пропала хватка. Ну,хорошо хоть уволил не во время сезона! А так конечно решение сомнительное.
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Ну не сложилось, так не сложилось. Для Балтики был бы топ-вариант чтобы выйти в РПЛ и закрепиться там. Но то что он может перейти в родной для себя Урал вероятность больше.
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Глупое решение! Лучше тренера все равно не найдут а ставить какого нибудь Игнашевича это просто бред!
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С Мединой Караскалем не мог не мог с ним отношение наладить ...гордый блин
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Что он иранца и алжирца мариновал до конца хоть бы выпускпл иногда
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