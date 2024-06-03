Рейна покинул «Вильярреал». 41-летний вратарь может завершить карьеру

Теги Хосе Рейна Вильярреал Ла Лига трансферы Футбол

Хосе Рейна покидает «Вильярреал».

Испанский клуб объявил об уходе 41-летнего вратаря. 

Marca пишет, что футболист может завершить карьеру, если не получит устраивающее его предложение в летнее трансферное окно.

Рейна выступал за «Вильярреал» на протяжении двух отрезков в карьере: с 2002 по 2005 год и с 2022-го по 2024-й. Всего в составе этой команды он провел 191 матч.

5 комментариев
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В сборной тоже отметиться успел, пусть и как 3 вратарь
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Прикольный дядька и очень крутой вратарь в своё время. Но годы берут свое. Бригаде Марселино нужен более молодой сменщик и стабильный сменщик Йоргенсена.
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Легенда!
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Легенда.
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Задумался, что в сборной Испании в период расцвета был Касильяс, сменял его Вальдес, а в резерве Рейна...

И все они многократные "золотые перчатки" чемпионатов и общепризнанные топари.
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