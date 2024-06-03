Рейна покинул «Вильярреал». 41-летний вратарь может завершить карьеру
Хосе Рейна покидает «Вильярреал».
Испанский клуб объявил об уходе 41-летнего вратаря.
Marca пишет, что футболист может завершить карьеру, если не получит устраивающее его предложение в летнее трансферное окно.
Рейна выступал за «Вильярреал» на протяжении двух отрезков в карьере: с 2002 по 2005 год и с 2022-го по 2024-й. Всего в составе этой команды он провел 191 матч.
И все они многократные "золотые перчатки" чемпионатов и общепризнанные топари.