Рейна покинул «Вильярреал». 41-летний вратарь может завершить карьеру

Хосе Рейна покидает «Вильярреал».

Испанский клуб объявил об уходе 41-летнего вратаря.

Marca пишет, что футболист может завершить карьеру, если не получит устраивающее его предложение в летнее трансферное окно.

выступал за « » на протяжении двух отрезков в карьере: с 2002 по 2005 год и с 2022-го по 2024-й. Всего в составе этой команды он провел 191 матч.