В «Реале» зимой были опасения, что Мбаппе испортит атмосферу в раздевалке из-за более высокой зарплаты, чем у более титулованных игроков. Некоторые считали, что Килиан вообще не нужен клубу

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Эндрик Футбол

Не все в «Реале» считали, что стоит заключать контракт с Килианом Мбаппе.

По сведениям The Athletic, в январе в клубе решили, что будет предпринята последняя попытка подписать форварда «ПСЖ». Этому было посвящено несколько совещаний, причем далеко не все в руководстве считали, что эту сделку стоит заключать.

Во-первых, было мнение, что возможный отказ Мбаппе навредит интересам мадридцев, учитывая, что подобное уже произошло в 2022 году. Во-вторых, некоторые менеджеры считали, что сейчас не лучшее время для таких переходов – как со спортивной точки зрения, так и с экономической.

Высказывались опасения, что атмосфера в команде может быть испорчена приходом футболиста, который выиграл меньше большинства в «Реале», но при этом будет получать больше всех. Кто-то даже считал, что и без Килиана у клуба все будет хорошо, поскольку из Бразилии приедет Эндрик.

Однако президент Флорентино Перес принял решение предпринять попытку договориться с нападающим сборной Франции. В конечном счете сторонам удалось согласовать условия трансфера.

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56 комментариев
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Ну по идее они выиграли лч и чемпионат без черепашки, да, не очень-то нужен был. Но с ним Мадрид станет ещё сильнее
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-7
+18
Ответ Dan Boyle
В идеале Килиану надо было переходить ещё в 2022 г., затянул конечно, но выиграл по деньгам (вероятно). Можно ли сказать, что теперь всё изменилось в плане атмосферы в коллективе? Посмотрим в новом сезоне. Но пока, на бумаге трансфер выглядит бомбическим!
по итогу у него такая же ЗП как у Джуда и Винни
+11
-5
+6
В идеале Килиану надо было переходить ещё в 2022 г., затянул конечно, но выиграл по деньгам (вероятно).
Можно ли сказать, что теперь всё изменилось в плане атмосферы в коллективе? Посмотрим в новом сезоне.
Но пока, на бумаге трансфер выглядит бомбическим!
+9
-4
+5
Ответ VuNePonimaete
Небезосновательные опасения. Прямо сейчас у клуба игроков в атаке чересчур много: Вини, Мбабло, Родриго, Эндрик, Хоселу, Браим, Гюлер ещё и Белингем эффективнее когда играет 10ку. Тут однозначно аренда нужна, хотя бы одного Эндрика
Джуда передвинут ниже в центр
+5
-2
+3
согласен с этими опасениями. Я желаю Реалу всего наилучшего, и если черепаха будет пакостить, надеюсь его живо поставят на место и турнут при необходимости. Клуб выше любого игрока ☝
+2
0
+2
Небезосновательные опасения. Прямо сейчас у клуба игроков в атаке чересчур много: Вини, Мбабло, Родриго, Эндрик, Хоселу, Браим, Гюлер ещё и Белингем эффективнее когда играет 10ку. Тут однозначно аренда нужна, хотя бы одного Эндрика
+5
-4
+1
К чему такая новость сейчас? Понятно, что у трансфера Мбаппе много плюсов и минусов. Но ведь факт трансфера пока никак не опроверг минусы, к тому же это будет очень сложно после нынешних чемпионата и ЛЧ - любой конфликт вокруг Мбаппе будет раздуваться ("без него был идеальный баланс и везде побеждали" и т.д.). Это хорошо обсуждать несколько лет спустя.
+2
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Что за дичь? В Реале кто может всерьез расчитывать на эндрика?
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В про каталонии огнетушители несите там
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Ответ falkao2013
С чего такие выводы,что эта газета прокаталонская? Про слухи,что Мбаппе испортит атмосферу и мадридский As писал. Получается они тоже на зарплате у Лапорты?!
Фалькао, давай включим логику. Сегодня вышли новости о трансфере, ну и резко выходит новость, направленная на дистабилизацию обстановки. Это почерк Лапорты. Он, когда не в силах что-то реально сделать, начинает набрасывать.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Может Родриго прибавит. Хотя с того дубля Сити он так и не спрогрессировал
Я в этом сомневаюсь. Но буду рад ошибиться
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Это вбросы про атмосферу знатно веселят. То есть два года назад, когда Мбаппе обещали 26 млн чистыми, это трансфер никак не влиял на атмосферу?) Сейчас у него будет зп на 2-3 млн больше, чем у Джуда и Вини, а два года назад разница была бы в 10 млн. Главное не перепутать, что именно сейчас его зарплата вызовет недовольство в раздевалке.
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Барсе пришёл конец
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Ответ VuNePonimaete
Небезосновательные опасения. Прямо сейчас у клуба игроков в атаке чересчур много: Вини, Мбабло, Родриго, Эндрик, Хоселу, Браим, Гюлер ещё и Белингем эффективнее когда играет 10ку. Тут однозначно аренда нужна, хотя бы одного Эндрика
Джуд грубо говоря на место Тони, хотя там рисунок игры полностью поменяется. Атака Вини-Мбаппе-Родриго и для банки Браим, Эндрик и Хоселу это минимум , хотя Хоселу может в Аравию продадут, а Гюлера в аренду отдадут
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Ответ Dexter Morgan
Это поэтому в течение сезона Лапорта и Хави гнали на судей и Реал?
Это здесь причём?)) Я просто вижу, что каждый второй твой пост про Барселону, а ты мне пытался доказать на ветке финала ЛЧ, что это всего лишь ответы каким-то неадекватам. На ветке к этой новости даже Ригобер твой любимый не отписался, а ты его уже упомянул. Нездоровый образ ты выбрал себе.
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Ответ VuNePonimaete
Да, но он и вингера может справа сыграть
Это его лучшая позиция. Вторая — слева.

В этом сезоне его перевод в центр сработал от безысходности, по большому счёту, в атаке некому было давать такой объём работы кроме Браима, просто Анчелотти далеко не правдоруб — и зачем ему публично говорить то, что может испортить микроклимат в команде.
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Ответ Vertex Fanky
Гюлер же атакующий полузащитник, разве нет?
Да, но он и вингера может справа сыграть
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Ответ VuNePonimaete
Да, но он и вингера может справа сыграть
Спс
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Ответ Dexter Morgan
Сейчас прокаталонские СМИ начнут набрасывать на вентилятор. Лапорта лучше бы такси молодым ребятам из академии Барселоны оплатил. Но нет, журналюги дороже ему. Барселона тотально провалилась. Позорище.
Не знал,что The Athletic каталонское издание,у которого сервер в Сан-Франциско)
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Ответ falkao2013
Не знал,что The Athletic каталонское издание,у которого сервер в Сан-Франциско)
А я не сказал, что это каталонское издание. А прокаталонское. Ригоберка же тоже пишет бред про Реал, а он явно не из Каталонии.
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Ответ Dexter Morgan
А я не сказал, что это каталонское издание. А прокаталонское. Ригоберка же тоже пишет бред про Реал, а он явно не из Каталонии.
С чего такие выводы,что эта газета прокаталонская? Про слухи,что Мбаппе испортит атмосферу и мадридский As писал. Получается они тоже на зарплате у Лапорты?!
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Ответ Dexter Morgan
Фалькао, давай включим логику. Сегодня вышли новости о трансфере, ну и резко выходит новость, направленная на дистабилизацию обстановки. Это почерк Лапорты. Он, когда не в силах что-то реально сделать, начинает набрасывать.
Да, нет тут логики. Многие пишут, что француз может плохо повлиять на атмосферу в клубе. Просто признать пора бы уже тебе, что ты больше хочешь уколоть «Барселону», а не порадоваться отличному трансферу. И не надо тут писать про ответы неадекватным пользователям.
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Ответ falkao2013
Да, нет тут логики. Многие пишут, что француз может плохо повлиять на атмосферу в клубе. Просто признать пора бы уже тебе, что ты больше хочешь уколоть «Барселону», а не порадоваться отличному трансферу. И не надо тут писать про ответы неадекватным пользователям.
Это поэтому в течение сезона Лапорта и Хави гнали на судей и Реал?
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Ответ VuNePonimaete
Это я понимаю, тем не менее глобально это картину не меняет. Я так бы вообще хотел, чтоб нынешняя схема сохранились и Мбабло занял бы место Родриго. Был бы идеальный баланс, с 4-3-3 его сложнее сохранить будет. А бразил со скамейки это топ опция. И опять же тут нужна аренда хотя бы одного Эндрика будет
Может Родриго прибавит. Хотя с того дубля Сити он так и не спрогрессировал
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Ответ VuNePonimaete
Небезосновательные опасения. Прямо сейчас у клуба игроков в атаке чересчур много: Вини, Мбабло, Родриго, Эндрик, Хоселу, Браим, Гюлер ещё и Белингем эффективнее когда играет 10ку. Тут однозначно аренда нужна, хотя бы одного Эндрика
Гюлер же атакующий полузащитник, разве нет?
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Ответ Dan Boyle
В идеале Килиану надо было переходить ещё в 2022 г., затянул конечно, но выиграл по деньгам (вероятно). Можно ли сказать, что теперь всё изменилось в плане атмосферы в коллективе? Посмотрим в новом сезоне. Но пока, на бумаге трансфер выглядит бомбическим!
Да его винить за не переход в 22 году тоже глупо. Ты молодой парень и к тебе аж президент страны приходит и говорит остаться. Плюс мама и деньги и прочее. Там кукуха бы у 99% слетела, а он бодрячком, отработал на славу эти пару с лишним лет.
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Ответ Влад Аронофски
по итогу у него такая же ЗП как у Джуда и Винни
Кто это выдумал?
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Ответ Dan Boyle
В идеале Килиану надо было переходить ещё в 2022 г., затянул конечно, но выиграл по деньгам (вероятно). Можно ли сказать, что теперь всё изменилось в плане атмосферы в коллективе? Посмотрим в новом сезоне. Но пока, на бумаге трансфер выглядит бомбическим!
Может так выйти, что Мбаппе не выдержит конкуренции с Вини и Беллингемом, если начнет неудачно и посыплется. Пару лет назад у них не было такого статуса (Джуда вообще в команде не было) и Мбаппе мог спокойно примерить роль короля нового поколения. А может у него стальные нервы и он сходу докажет класс, как в сборной.
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Закупаем попкорн и ждём мыльную оперу "Вини и Черепашка".
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Истинные фанаты любимого клуба. Против прихода одного из лучших игроков мира в лучший клуб мира.
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