В «Реале» зимой были опасения, что Мбаппе испортит атмосферу в раздевалке из-за более высокой зарплаты, чем у более титулованных игроков. Некоторые считали, что Килиан вообще не нужен клубу
Не все в «Реале» считали, что стоит заключать контракт с Килианом Мбаппе.
По сведениям The Athletic, в январе в клубе решили, что будет предпринята последняя попытка подписать форварда «ПСЖ». Этому было посвящено несколько совещаний, причем далеко не все в руководстве считали, что эту сделку стоит заключать.
Во-первых, было мнение, что возможный отказ Мбаппе навредит интересам мадридцев, учитывая, что подобное уже произошло в 2022 году. Во-вторых, некоторые менеджеры считали, что сейчас не лучшее время для таких переходов – как со спортивной точки зрения, так и с экономической.
Высказывались опасения, что атмосфера в команде может быть испорчена приходом футболиста, который выиграл меньше большинства в «Реале», но при этом будет получать больше всех. Кто-то даже считал, что и без Килиана у клуба все будет хорошо, поскольку из Бразилии приедет Эндрик.
Однако президент Флорентино Перес принял решение предпринять попытку договориться с нападающим сборной Франции. В конечном счете сторонам удалось согласовать условия трансфера.
Можно ли сказать, что теперь всё изменилось в плане атмосферы в коллективе? Посмотрим в новом сезоне.
Но пока, на бумаге трансфер выглядит бомбическим!
В этом сезоне его перевод в центр сработал от безысходности, по большому счёту, в атаке некому было давать такой объём работы кроме Браима, просто Анчелотти далеко не правдоруб — и зачем ему публично говорить то, что может испортить микроклимат в команде.