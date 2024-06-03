В «Реале» зимой были опасения, что Мбаппе испортит атмосферу в раздевалке из-за более высокой зарплаты, чем у более титулованных игроков. Некоторые считали, что Килиан вообще не нужен клубу

Не все в «Реале» считали, что стоит заключать контракт с Килианом Мбаппе.

По сведениям The Athletic, в январе в клубе решили, что будет предпринята последняя попытка подписать форварда « ». Этому было посвящено несколько совещаний, причем далеко не все в руководстве считали, что эту сделку стоит заключать.

Во-первых, было мнение, что возможный отказ навредит интересам мадридцев, учитывая, что подобное уже произошло в 2022 году. Во-вторых, некоторые менеджеры считали, что сейчас не лучшее время для таких переходов – как со спортивной точки зрения, так и с экономической.

Высказывались опасения, что атмосфера в команде может быть испорчена приходом футболиста, который выиграл меньше большинства в « », но при этом будет получать больше всех. Кто-то даже считал, что и без Килиана у клуба все будет хорошо, поскольку из Бразилии приедет Эндрик.

Однако президент принял решение предпринять попытку договориться с нападающим сборной Франции. В конечном счете сторонам удалось согласовать условия трансфера.