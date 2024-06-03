Депутат Новичков об обращении в генпрокуратуру из-за слов Безрукова: «Сегодня российский спорт просматривается под микроскопом, МОК ищет любые поводы обвинить нашу страну»

Теги Рубин премьер-лига Россия МОК Государственная дума Томас Бах Политика Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

Николай Новичков высказался о деле Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

Генпрокуратура занялась изучением высказывания игрока.

«Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы, чтобы обвинить нашу страну. Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике.

В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», – заявил Новичков.

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14 комментариев
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Новичков - пошел на ###. Ты конченая мразь. Баньте
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Точно больной
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Солома в голове вместо мозгов у этого персонажа
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Зачем так низко падать, ради того, чтобы попасть в заголовки? Ну ты прекрасно знаешь, что это шутка. Что тебе сделал Безруков, чтобы так мерзко себя пиарить из-за безобидной шутки?
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Что-то мне подсказывает, что МОК ничуть не нуждается в микроскопе для отстранения российских спортсменов.
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Тварина.
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Не пробовали у спортивных чиновников ( и не только) сравнить декларацию о расходах с реальными доходами? В том числе жен, малолетних детей, престарелых мам и тещ? Много интересного бы нашли...
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МОК больше делать нечего чем слушать интервью российских буратин.Сами раструбили ,сами пожаловались,клоуны!
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Давно смотрю РПЛ, раньше прям было де-факто разрешено мотивировать другую команду премиальными в матче со своим соперником по таблице, что поменялось?
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Ахахахахах чтоооооо
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Там реально в бошке такой кисель
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Да што там МОК? Бери выше, вся Россия под микроскопом у иллюминатов и рептилоидов.
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клинический диагноз. просто ужас как такие люди принимают законы.
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Интересно он своей тени не боится. Я далек от мысли, что кто-то за него голосовал, но кто его назначил?
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