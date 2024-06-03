Депутат Новичков об обращении в генпрокуратуру из-за слов Безрукова: «Сегодня российский спорт просматривается под микроскопом, МОК ищет любые поводы обвинить нашу страну»

Николай Новичков высказался о деле Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

Генпрокуратура занялась изучением высказывания игрока.

«Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы, чтобы обвинить нашу страну. Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике.

В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», – заявил Новичков.