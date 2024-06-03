В «Реале» 3 из 5 самых дорогих игроков мира по оценке Transfermarkt: Беллингем, Мбаппе и Винисиус

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Килиан Мбаппе Филип Фоден Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд деньги Джуд Беллингем Футбол

Три из пяти игроков с самой высокой рыночной стоимостью играют за «Реал».

Согласно оценкам Transfermarkt, Килиан Мбаппе, подписавший контракт с мадридцами в качестве свободного агента, стоит 180 млн евро.

Во столько же оцениваются Джуд Беллингем, уже выступающий за испанский клуб, и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Также в топ-5 входят Филип Фоден («Манчестер Сити») и Винисиус Жуниор («Реал»).

«Реал» в лице Мбаппе подписал самого «дорогого» свободного агента в истории. Килиан оценивается в 180 млн евро, предыдущий рекордсмен – Месси за 80 млн (Transfermarkt)

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81 комментарий
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Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе.
Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
+102
-10
+92
Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
А Лапорта со всеми поужинал.
+64
-7
+57
Флорентино Танос, почти собрал всех Мстителей в мире футбола:)
+38
-5
+33
Ответ Фарид Харисов
Я если честно в афиге сколько состав Реала стоят. Вот эта троица, Родриго минимум 100, Тчуамени 100, Милитао что-то близкое к этому, если не будет хрусталем. И это все при здравой ФФП политике.
Немного уточню данные для любознательных:
Беллингем - 180
Мбаппе - 180
Винисиус - 150
Вальверде - 100
Родриго - 100
Тчуамени - 90
Каваминга - 90
Милитао - 70
+23
-2
+21
Я если честно в афиге сколько состав Реала стоят. Вот эта троица, Родриго минимум 100, Тчуамени 100, Милитао что-то близкое к этому, если не будет хрусталем.

И это все при здравой ФФП политике.
+17
-2
+15
Лапорта в замешательстве. Этот трансфер для Барселоны проблема. Соперничество ведь Мадрида между Барселоной не только в турнирной таблице и количестве трофеев происходит, но также у кого круче, спонсоры, стадион, трансферы. Барселоне ответить надо, но особо нечем. Будет ставка не юные дарования вроде Ямаля и Кубарси. Главное чтобы не загоняли молодых, потенциал-то у них есть.
+16
-4
+12
Ответ Аскетизмом погоняю
А Лапорта со всеми поужинал.
обещал подписать, если они будут играть бесплатно, а потом и сами приплачивать начнут
+11
-3
+8
Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
совсем не фанат барсы, но конкуренты были точно, Анри, Ибра, Роналдиньо, Месси, Суарес, Неймар, Деку, Хави, Иньеста
+7
-2
+5
А ещё есть молодой но жутко перспективный Эдрик...короче Реал упакован лет на 10 вперед
+5
0
+5
Ответ Аскетизмом погоняю
А Лапорта со всеми поужинал.
судя по внешнему виду Лапорты ужинал он всегда за обоих
+5
-1
+4
Ответ НеРамос
Немного уточню данные для любознательных: Беллингем - 180 Мбаппе - 180 Винисиус - 150 Вальверде - 100 Родриго - 100 Тчуамени - 90 Каваминга - 90 Милитао - 70
Ну по факту за эти деньги никого из них невозможно купить, минимум 1,5х на каждого и может быть продадут. А на некоторых и 2х
Только Милитао и то из за крестов можно было бы продать за 70. А остальных нет
+5
-1
+4
Ответ Streetbor
Бэкхем, Оуэн, Кака только на бумаге топ)
1. То что у них не получилось в Реале не отменяет их высококлассных навыков, одни из лучших в истории на своих позициях.

2. Причём тут они?
+4
-1
+3
Ответ corazon blanco
Лапорта в замешательстве. Этот трансфер для Барселоны проблема. Соперничество ведь Мадрида между Барселоной не только в турнирной таблице и количестве трофеев происходит, но также у кого круче, спонсоры, стадион, трансферы. Барселоне ответить надо, но особо нечем. Будет ставка не юные дарования вроде Ямаля и Кубарси. Главное чтобы не загоняли молодых, потенциал-то у них есть.
Лапорта все ещё живёт в мире, где Левандовски медийная суперзвезда, которая заменит Месси, бгг)))
+6
-3
+3
Заболотного нет.
Очередной бредовый рейтинг.
+7
-5
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ригобер в замешательстве 😭
у Регины видно горит так, что он даже не появляется.
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Ответ Отец Абду
Флорентино Танос, почти собрал всех Мстителей в мире футбола:)
Все камни бесконечности
+4
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Протестую!Вальверде должен быть дороже Холанда!
+5
-3
+2
Лучшие играют в Реале. Так и должно быть. Hala Madrid. Величайший клуб в истории.
+7
-5
+2
Ответ corazon blanco
Лапорта в замешательстве. Этот трансфер для Барселоны проблема. Соперничество ведь Мадрида между Барселоной не только в турнирной таблице и количестве трофеев происходит, но также у кого круче, спонсоры, стадион, трансферы. Барселоне ответить надо, но особо нечем. Будет ставка не юные дарования вроде Ямаля и Кубарси. Главное чтобы не загоняли молодых, потенциал-то у них есть.
Ригобер в замешательстве 😭
+2
-1
+1
Ответ meringue
у Регины видно горит так, что он даже не появляется.
Его дружки тоже
+1
0
+1
Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
Беллингем отыграл пару сезонов удачно и ты его наравне с легендами поставил
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+1
Ответ danteeeq
Камавингу за 100 может и продали бы
Такого универсала за 100 никто бы не продал
+1
0
+1
Ответ Фарид Харисов
Я если честно в афиге сколько состав Реала стоят. Вот эта троица, Родриго минимум 100, Тчуамени 100, Милитао что-то близкое к этому, если не будет хрусталем. И это все при здравой ФФП политике.
За Родриго и Вини заплатили 40 млн, за Вальверде пару лямов, Милитао за 40-50 где-то, Мбаппе бесценок, Рюди с Алабой тоже, Джуд с Тчуамени только недёшево вышли, за Каму тоже около 40 вроде
+1
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Ответ Menedreal
Такого универсала за 100 никто бы не продал
Барселона, Милан, Интер завернули бы в подарочную упаковку ещё
P.S. Игрок он хороший
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Лапорта в замешательстве. Этот трансфер для Барселоны проблема. Соперничество ведь Мадрида между Барселоной не только в турнирной таблице и количестве трофеев происходит, но также у кого круче, спонсоры, стадион, трансферы. Барселоне ответить надо, но особо нечем. Будет ставка не юные дарования вроде Ямаля и Кубарси. Главное чтобы не загоняли молодых, потенциал-то у них есть.
Проблема руководствы Барсы что сейчас они об этом и думают. А нужно было забить и налаживать все внутри, с долгами и т.д., наступить на свое эго и быть вторыми после Реала. Но фанаты так привыкли, что Барселона по сути с 2009 года до 2020 доминировала внутри Испании, что не могут принять, чтобы клуб забил на трофеи и начал перестройку
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Ждем начала нового сезона! Очень интересно посмотреть что из этого выйдет 😀
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Флорентино Перес гениальный президент, сказал что подпишет Мбаппе в этом году, мужик сказал мужик сделал!!!
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У них ценники такие потому что в Реале все растут и дорожают. Отправь в МЮ к Тен Хагу и скажут они никакие. И наоборот. Винисиус сам вырос. Кроос и Модрич подросли в Реале. Джуд и Санчо одинаково ценились, один был раздавлен в МЮ, второй стал главным претендентом на ЗМ. Реально звездный пришедший игрок в Реал-это Мбаппе. Это действующий галактикос. Правда именно он и может нарушить баланс в команде. Перес конечно монстр, как он разобрался с МБаппе. Взял титулы, и задарма игрока номер один как со спортивной точки зрения, так и маркетинговой
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Никогда такого не было и вот опять.)
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И все негры, стоит заметить🤔
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