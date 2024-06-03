В «Реале» 3 из 5 самых дорогих игроков мира по оценке Transfermarkt: Беллингем, Мбаппе и Винисиус

Три из пяти игроков с самой высокой рыночной стоимостью играют за «Реал».

Согласно оценкам Transfermarkt, , подписавший контракт с мадридцами в качестве свободного агента, стоит 180 млн евро.

Во столько же оцениваются , уже выступающий за испанский клуб, и из « ».

Также в топ-5 входят Филип Фоден («Манчестер Сити») и («Реал»).

«Реал» в лице Мбаппе подписал самого «дорогого» свободного агента в истории. Килиан оценивается в 180 млн евро, предыдущий рекордсмен – Месси за 80 млн (Transfermarkt)