В «Реале» 3 из 5 самых дорогих игроков мира по оценке Transfermarkt: Беллингем, Мбаппе и Винисиус
Три из пяти игроков с самой высокой рыночной стоимостью играют за «Реал».
Согласно оценкам Transfermarkt, Килиан Мбаппе, подписавший контракт с мадридцами в качестве свободного агента, стоит 180 млн евро.
Во столько же оцениваются Джуд Беллингем, уже выступающий за испанский клуб, и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
Также в топ-5 входят Филип Фоден («Манчестер Сити») и Винисиус Жуниор («Реал»).
«Реал» в лице Мбаппе подписал самого «дорогого» свободного агента в истории. Килиан оценивается в 180 млн евро, предыдущий рекордсмен – Месси за 80 млн (Transfermarkt)
Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
Беллингем - 180
Мбаппе - 180
Винисиус - 150
Вальверде - 100
Родриго - 100
Тчуамени - 90
Каваминга - 90
Милитао - 70
И это все при здравой ФФП политике.
Только Милитао и то из за крестов можно было бы продать за 70. А остальных нет
2. Причём тут они?
Очередной бредовый рейтинг.
P.S. Игрок он хороший