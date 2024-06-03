Мбаппе о переходе в «Реал»: «Мечта сбылась. Никому не понять, как я сейчас взволнован»

Килиан Мбаппе поделился радостью от перехода в «Реал».

«Мечта сбылась.

Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к клубу моей мечты. Никому не понять, как я сейчас взволнован.

Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и благодарю вас за потрясающую поддержку.

Вперед, « »!» – написал форвард, приложив к сообщению несколько фотографий, в том числе с .

Фото: twitter.com/KMbappe