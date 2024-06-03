Мбаппе о переходе в «Реал»: «Мечта сбылась. Никому не понять, как я сейчас взволнован»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поделился радостью от перехода в «Реал».

«Мечта сбылась.

Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к клубу моей мечты. Никому не понять, как я сейчас взволнован.

Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и благодарю вас за потрясающую поддержку.

Вперед, «Мадрид»!» – написал форвард, приложив к сообщению несколько фотографий, в том числе с Криштиану Роналду.

Фото: twitter.com/KMbappe

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80 комментариев
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Вроде как вчера была новость о долгожданном переходе Бэйла и его фото с первой встречи с Роналду, а сейчас уже Бэйл завершил карьеру и Мбаппе купил его дом в Мадриде. Время страшная штука 😕
+120
-7
+113
Черепашьим шагом, но добрался таки до Мадрида
+53
-3
+50
Ответ Папа Футбола
Вроде как вчера была новость о долгожданном переходе Бэйла и его фото с первой встречи с Роналду, а сейчас уже Бэйл завершил карьеру и Мбаппе купил его дом в Мадриде. Время страшная штука 😕
Бейл против Бартры. Не забудем, не простим...
+51
-1
+50
Ответ Футбольные Хроники
А перейди раньше мог Лч выиграть
А мог бы и не выиграть. Быть может тогда бы продали Родриго, и он не сделал бы дубль Сити, и не арендовали Хоселу, и не прошли бы Баварию
+31
-4
+27
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе.
Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
+24
-7
+17
Ответ Папа Футбола
Вроде как вчера была новость о долгожданном переходе Бэйла и его фото с первой встречи с Роналду, а сейчас уже Бэйл завершил карьеру и Мбаппе купил его дом в Мадриде. Время страшная штука 😕
Такие же ощущения испытал на днях, будто бы вчера на сайте читаю как молодой паренёк из Гваделахары по имени Хавьер Эрнандес Чичарито переходит в МЮ вроде за 8 млн, а он на днях вернулся в родную Гваделахару заканчивать.......время за что ты так с нами🥹
+8
-1
+7
Ответ 4akyr
Винисиус в этом списке лишний, в момент подписания он не был звездой, а просто перспективным юношей
Ну и Рамос не был галактической звездой,да и Модрич с Кроосом на момент перехода не были такими
+7
-2
+5
Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
Винисиус в этом списке лишний, в момент подписания он не был звездой, а просто перспективным юношей
+8
-4
+4
А перейди раньше мог Лч выиграть
+12
-10
+2
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А мог бы и не выиграть. Быть может тогда бы продали Родриго, и он не сделал бы дубль Сити, и не арендовали Хоселу, и не прошли бы Баварию
А был бы Мбаппе Хеселу не пришлось бы спасать Мадрид
+4
-2
+2
Винисиус ,Джуд и Мбаппе.Просто чудовищное атакующее трио.
+4
-2
+2
Кто минусы ставят? кто угадает с первого раза, тот молодец 😂
+7
-6
+1
Начало конца черной пустышки
+2
-1
+1
Так и живём - клуб Королей выигрывает Ла Лигу + ЛЧ и подписывает лучших игроков мира.
Нищая бчк обязана продавать самых талантливых игроков команды чтоб вписаться в потолок зарплат и зарегистрировать тренера.
+8
-7
+1
Я конечно был против трансфера, но, удачи пожалуй
+2
-1
+1
Таким парень в одном из предыдущих постов простыню заготовил заранее. Вот он наверное также волновался
+1
-1
0
Ответ pexe@list.ru
в раздевалке цыган пополнение!
Причем тут МЮ?
0
0
0
Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
Каземиро, Родриго
+1
-1
0
Ответ Dastanation
Ну и Рамос не был галактической звездой,да и Модрич с Кроосом на момент перехода не были такими
Кросс уже тогда одним из лучших и переходил победителем ЛЧ, и Модрича все знали по АПЛ
0
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Ответ 4akyr
Винисиус в этом списке лишний, в момент подписания он не был звездой, а просто перспективным юношей
Суть не в том, что Перес может подписывать только мегазвезд
0
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Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
Роналду подписал Кальдерон. Не знаю для чего этот трансфер постоянно приписывают Пересу. Кальдерон еще в 2008 году прописал пункт о том, что в случае срыва трансфера в 2009, то виноватая сторона обязана будет заплатить 30 миллионов
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Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
Бекхэм был звездой, но пользы от него не было никакой. Из-за него продали Макелеле. Роналду тоже не до конца понятно чей трансфер. Там возможно больше заслуга Кальдерона. В любом случае, Перес финансовый гений и лучший президент современности.
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Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
рона же Рамон вроде привёл, перец там формальности уладил
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Ответ 4akyr
Винисиус в этом списке лишний, в момент подписания он не был звездой, а просто перспективным юношей
Да и Беллингем не был звездой просто перспективный молодой футболист.
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Ответ Александр Северный
судейский клубишко и токсичная черепаха воссоединились❤ счастья и добра
Раз Реал Мадрид называют "судейским", значит, комплексы все ещё сохранились и помощь психиатра не помогла. Сочувствую.
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Ответ Vertex Fanky
Раз Реал Мадрид называют "судейским", значит, комплексы все ещё сохранились и помощь психиатра не помогла. Сочувствую.
Тут медицина бессильна
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Ответ Нефанатик
Тут медицина бессильна
А что можно сделать, если медицина бессильна?)
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Ответ Vertex Fanky
А что можно сделать, если медицина бессильна?)
Улыбнись, ты бессилен))
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Ответ Нефанатик
Улыбнись, ты бессилен))
:)
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Ответ Fenek
Мечта все-таки сбылась. Теперь очень любопытно, кто из игроков Реала первым получит ЗМ в следующем году. Если это будет игрок Реала, конечно же.
Он своей игрой на ЧЕ может выиграть его и в этом году
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