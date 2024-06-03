Мбаппе о переходе в «Реал»: «Мечта сбылась. Никому не понять, как я сейчас взволнован»
Килиан Мбаппе поделился радостью от перехода в «Реал».
«Мечта сбылась.
Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к клубу моей мечты. Никому не понять, как я сейчас взволнован.
Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и благодарю вас за потрясающую поддержку.
Вперед, «Мадрид»!» – написал форвард, приложив к сообщению несколько фотографий, в том числе с Криштиану Роналду.
Фото: twitter.com/KMbappe
Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
Нищая бчк обязана продавать самых талантливых игроков команды чтоб вписаться в потолок зарплат и зарегистрировать тренера.