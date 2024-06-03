«Реал» в лице Мбаппе подписал самого «дорогого» свободного агента в истории. Килиан оценивается в 180 млн евро, предыдущий рекордсмен – Месси за 80 млн (Transfermarkt)

Килиан Мбаппе установил рекорд, перейдя в «Реал».

Форвард, покинувший « », оценивается Transfermarkt в 180 млн евро. Для футболистов, когда-либо осуществлявших переход в качестве свободного агента, это рекорд.

Прежде самым «дорогим» свободным агентом был , оцениваемый в 80 млн евро на момент трансфера в «ПСЖ» в 2021 году.

«Реал» гонялся за Мбаппе почти 12 лет!