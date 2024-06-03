«Реал» в лице Мбаппе подписал самого «дорогого» свободного агента в истории. Килиан оценивается в 180 млн евро, предыдущий рекордсмен – Месси за 80 млн (Transfermarkt)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе установил рекорд, перейдя в «Реал».

Форвард, покинувший «ПСЖ», оценивается Transfermarkt в 180 млн евро. Для футболистов, когда-либо осуществлявших переход в качестве свободного агента, это рекорд.

Прежде самым «дорогим» свободным агентом был Лионель Месси, оцениваемый в 80 млн евро на момент трансфера в «ПСЖ» в 2021 году.

«Реал» гонялся за Мбаппе почти 12 лет!

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52 комментария
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Учитесь у Переса дела делать!
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Ответ Tristan...
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А кто по твоему собрал нынешнюю команду, пока Перес 5 лет ползал за Мбаппе? Это спокойная работа над трансфером игрока, которого ты хочешь видеть в клубе, один год не получилось, работа продолжается до победного, без истеричных заявлений, переключений на все что блестит, этому нужно поучиться, личные амбиции и обиды в сторону, главное - интересы клуба, таким и должен быть идеальный президент
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+15
Ответ JURAVLI
Столько похвалы Пересу, будто была нереальная конкуренция за Мбаппе. По факту он всегда хотел в Реал, говорил что хочет в Реал, и перешёл в Реал. Никто даже не лез в эту историю, кроме разве что ПСЖ. Мбаппе бы в любом случае оказался в Реале.
Заслуга Переса как раз таки в том, что такие Звёзды как Мбаппе, хотят перейти в Реал.
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Ответ corazon blanco
Ну так неудивительно, переходит в самом расцвете сил будучи одним из лучших в мире!
карма отблагодарила за неудачу с Азаром
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Столько похвалы Пересу, будто была нереальная конкуренция за Мбаппе. По факту он всегда хотел в Реал, говорил что хочет в Реал, и перешёл в Реал. Никто даже не лез в эту историю, кроме разве что ПСЖ. Мбаппе бы в любом случае оказался в Реале.
+13
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+5
Ответ Altim
Вы ещё скажите, что Перес Реал создал, и до него Реал был никому неизвествен и не нужен.
Вы не придумывайте ерунды пожалуйста. Всем известный факт, что за время правления Переса, а особенно за второй его заход Реал становился только сильнее и как бренд и как успешная команда. А то что Реал всегда был самым великим клубом и дурак знает.
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Извинись, пожалуйста
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Ответ JURAVLI
Столько похвалы Пересу, будто была нереальная конкуренция за Мбаппе. По факту он всегда хотел в Реал, говорил что хочет в Реал, и перешёл в Реал. Никто даже не лез в эту историю, кроме разве что ПСЖ. Мбаппе бы в любом случае оказался в Реале.
Заслуга Переса как раз в том, что Реал настолько сильный бренд и настолько высоко котируется в футбольном мире, что игрок готов отказаться от ЗП в 100 миллионов и с понижением перейти в Реал.
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В фифа 22 таких свободных агентов было по несколько штук сразу в летнее окно😁😁
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Эти фанатики сейчас с тобой в одной комнате?
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черепашка поругается с мартышкой ,и все вместе будут выкинуты на мороз
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Ответ Александр Гончаров
Если быть честным, то Реал потратил 150 млн лично для Мбаппе подписного бонуса. Так что это не свободный агент за зарплату.
Чушь не надо писать. The Athletic и Романо уже давно сказали, что бонус 100 лямов, впридачу он размазан на 5 лет контракта. А учитывая з/п на уровне других звёзд Реала, а не ожидаемую прибавку с учётом статуса свободного агента, этот трансфер за по сути 100 млн это великолепная сделка для Реала.
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Ответ Александр Гончаров
Если быть честным, то Реал потратил 150 млн лично для Мбаппе подписного бонуса. Так что это не свободный агент за зарплату.
Зачем распространяете фейки? В 2022 и то меньше предлагали. Почему 150, а не 200?) Ему отсыпали 50 млн подписного бонуса, что нормально для такого игрока.
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Ответ Человек1991
По моей инсайдерской информации . Ну и если логически подумать, ПСЖ предлагал подписной бонус 150 и 100 ЗП , учитывая какая Мама у Мбаппе ) то она запросила тоже самое и у Перца и ни цента меньше ) но Перец конечно не мог официально это признать, и выдали другие цифры, 100 лимонов бонус и 60 лимонов ЗП , но остальное точно в конверте. )
Пересу это зачем?
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Ответ Tristan...
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Ползать и умолять будут Кубарси и Араухо в Классико, получая от Винисиуса и Мбаппе.
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Ответ Homelander_666
Зачем распространяете фейки? В 2022 и то меньше предлагали. Почему 150, а не 200?) Ему отсыпали 50 млн подписного бонуса, что нормально для такого игрока.
Подожди, щас еще придет Ригобер, и будет кричать, что Реал кредит взял в 200 млн, чтобы платить Мбаппе зарплату)
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Ответ Человек1991
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Откуда данные?
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Ответ Homelander_666
Зачем распространяете фейки? В 2022 и то меньше предлагали. Почему 150, а не 200?) Ему отсыпали 50 млн подписного бонуса, что нормально для такого игрока.
Как же фаны Реала любят обманывать себя)))
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Ответ Dastanation
Зидан,Фигу,Роналдо,Бекхэм,Оуэн,Серхио Рамос,Роналду, Кака,Бензема,Модрич,Кроос,Бэйл,Винисиус,Беллингем,Мбаппе. Всех их подписал Флорентино Перес,лучший президент в истории футбола!!!!
Технически Роналду подписал Кальдерон, а Перес топил за Бейла
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Ответ Человек1991
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Ты про сколько должна барса Месси?) мы и так знаем)
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Ответ Человек1991
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У вас неверная информация)
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Ответ grek087
Да неудача с Азаром не сильно как бы сказалась на команде, на атмосфере и результатах. Ошибки случаются и ничего с этим не поделаешь.
Футбол в плане финансовых рисков ничем не отличается от любой другой сферы
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Ответ Влад Аронофски
карма отблагодарила за неудачу с Азаром
Да неудача с Азаром не сильно как бы сказалась на команде, на атмосфере и результатах. Ошибки случаются и ничего с этим не поделаешь.
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Ответ igorkruglov
А кто по твоему собрал нынешнюю команду, пока Перес 5 лет ползал за Мбаппе? Это спокойная работа над трансфером игрока, которого ты хочешь видеть в клубе, один год не получилось, работа продолжается до победного, без истеричных заявлений, переключений на все что блестит, этому нужно поучиться, личные амбиции и обиды в сторону, главное - интересы клуба, таким и должен быть идеальный президент
Та он завидует просто). В то время как их Лапорта задвигает им за социологический мадридизм Перес бесплатно подписывает одного из ведущих футболистов в мире.
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Ответ Tristan...
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Тристанчик, а есть какой-то пруф, где Перес ползает и умоляет?
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Теперь я думаю 16 ЛЧ будет вскорости выиграна Реалом.
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Минимум 100кк подписного для Мбаппе
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Шикарная работа, Фло!
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Озвучьте сумму подъемных
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Гениально. Поздравляю всех фанатов Реала.
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