«Реал» в лице Мбаппе подписал самого «дорогого» свободного агента в истории. Килиан оценивается в 180 млн евро, предыдущий рекордсмен – Месси за 80 млн (Transfermarkt)
Килиан Мбаппе установил рекорд, перейдя в «Реал».
Форвард, покинувший «ПСЖ», оценивается Transfermarkt в 180 млн евро. Для футболистов, когда-либо осуществлявших переход в качестве свободного агента, это рекорд.
Прежде самым «дорогим» свободным агентом был Лионель Месси, оцениваемый в 80 млн евро на момент трансфера в «ПСЖ» в 2021 году.