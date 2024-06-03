«Зенит» может отдать Коваленко «Крыльям» в аренду (Иван Карпов)

Александр Коваленко может вернуться в «Крылья Советов».

«Зенит» рассматривает вариант с переходом 20-летнего полузащитника в самарский клуб на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Если в договоре не будет пункта о выкупе игрока, зарплату ему будет платить нынешний клуб.

Коваленко присоединился к «Зениту» в июле 2023 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь.