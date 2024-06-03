«Зенит» может отдать Коваленко «Крыльям» в аренду (Иван Карпов)

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко может вернуться в «Крылья Советов».

«Зенит» рассматривает вариант с переходом 20-летнего полузащитника в самарский клуб на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Если в договоре не будет пункта о выкупе игрока, зарплату ему будет платить нынешний клуб.

Коваленко присоединился к «Зениту» в июле 2023 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
я бы лучше на Козлова и Коваленко смотрел, чем на Ахметова и Изидора
+5
-2
+3
Чем Коваленко хуже Ахметова?
+3
-3
0
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ничем) Просто для развития надо играть, в Зените он играть не будет, пока Ахметов будет сидеть на скамейке, Коваленко будет играть и прогрессировать. Ему 20 лет, если будет играть постоянно, года через два игрок основы будет, заматереет в аренде. А Ахметова роль запасного устраивает, и Зенит тоже, на кубковые матчи или в концовках выходить.
На кубок, не считая "суперфинала", в старте во всех матчах выходил именно Ахметов. Поэтому и спрашиваю.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий