Презентация Мбаппе в «Реале» пройдет 15 или 16 июля. Ожидается 80 тысяч зрителей (L’Equipe)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

Килиана Мбаппе представят в качестве игрока «Реала» в середине июля.

В понедельник мадридский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с французским форвардом.

Ранее стало известно, что официальная презентация игрока состоится после Евро-2024. По информации L’Equipe, она должна пройти 15 или 16 июля – но дата может измениться в зависимости от результатов сборной Франции.

В «Реале» уверены, что «Сантьяго Бернабеу» в день мероприятия посетят 80 тысяч человек. Клуб планирует показать на огромном экране нарезку лучших действий французского игрока и может организовать шоу фейерверков.

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15 комментариев
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Прям как и Роналду встречали) В общем знаковый переход.
Мбаппе может выиграть несколько ЗМ. И сделать Барсу своей ручной командой.
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Понравился мем, что все болельщики Мадрида больше ждут продления Васкеса, Луки и Хоселу. Понятно, что шутка, но доля правды есть
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Ответ Canterano
Самая масштабная презентация на Бернабеу было с Роналду и Хамесом, сейчас наверное Мбаппе поставит новый рекорд, но не это самое главное! Боюсь повторения истории как с Кака и Азаром! Удачи новому герою Бернабеу
Ну Кака не Азар. Кака не провалился в Реале. Не смог заиграть на том же уровне, что в Милане. Но он достаточно сделал. Учитывая травмы. А Азара вообще не существовало в Реале. Да и Азар никогда не был ровней Кака.
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Ответ Роман
Прям как и Роналду встречали) В общем знаковый переход. Мбаппе может выиграть несколько ЗМ. И сделать Барсу своей ручной командой.
Мбаппе станет преемником Роналду в Реале. Как сейчас Винисиус. Достойно продолжат дело величайшего игрока в истории. А так полностью согласен. Мбаппе будет уничтожать Барселону.
+14
-3
+11
Ответ Canterano
Самая масштабная презентация на Бернабеу было с Роналду и Хамесом, сейчас наверное Мбаппе поставит новый рекорд, но не это самое главное! Боюсь повторения истории как с Кака и Азаром! Удачи новому герою Бернабеу
Да нет, какой Азар какой Кака, Мбаппе никак не провалится, вопрос сколько он забьёт, побьёт ли какие нибудь рекорды Рауля Рона Бенза…. Килиан будет клепать голы, где ему для этого всё сделают Джуд и Винни
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Самая масштабная презентация на Бернабеу было с Роналду и Хамесом, сейчас наверное Мбаппе поставит новый рекорд, но не это самое главное! Боюсь повторения истории как с Кака и Азаром! Удачи новому герою Бернабеу
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Ну если вход свободный то соберется конечно, во много миллионом Мадриде столько желающих найдётся, заехать по пути так сказать на Бернабеу или как там новый стадион называется, звезду поприветствовать
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как бы большого пшика не получилось
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Пускай пожонглирует мячом под Opus - live is life
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Ответ Alex Rhea
Идёт в команду, которая и без него всё выиграла. Лучше бы в Барселону пошёл
Так он идёт туда, где он будет вокруг таких же, как он. А своё время Фигу в Реал перешёл, чтобы быть частью семьи.
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Ответ Dexter Morgan
Ну Кака не Азар. Кака не провалился в Реале. Не смог заиграть на том же уровне, что в Милане. Но он достаточно сделал. Учитывая травмы. А Азара вообще не существовало в Реале. Да и Азар никогда не был ровней Кака.
Не думаю,что праймовый Азар слабее праймового Кака!
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Ответ Пацанчик реальный
Не думаю,что праймовый Азар слабее праймового Кака!
У Кака ЗМ. И он решал во всех турнирах. Азар выиграл ЛЧ на скамейке Реала. И даже в прайме Азар в топ-3 лучших в мире не был. А Кака вообще был лучшим а мире, оставив позади Роналду и Месси. И в Реал Мадрид Роналду и Кака переходили на равных. Азар лентяем оказался. Он не добрался до вершины. Но его это всё устраивало.
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