Презентация Мбаппе в «Реале» пройдет 15 или 16 июля. Ожидается 80 тысяч зрителей (L’Equipe)
Килиана Мбаппе представят в качестве игрока «Реала» в середине июля.
В понедельник мадридский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с французским форвардом.
Ранее стало известно, что официальная презентация игрока состоится после Евро-2024. По информации L’Equipe, она должна пройти 15 или 16 июля – но дата может измениться в зависимости от результатов сборной Франции.
В «Реале» уверены, что «Сантьяго Бернабеу» в день мероприятия посетят 80 тысяч человек. Клуб планирует показать на огромном экране нарезку лучших действий французского игрока и может организовать шоу фейерверков.
Мбаппе может выиграть несколько ЗМ. И сделать Барсу своей ручной командой.