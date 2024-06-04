Презентация Мбаппе в «Реале» пройдет 15 или 16 июля. Ожидается 80 тысяч зрителей (L’Equipe)

Килиана Мбаппе представят в качестве игрока «Реала» в середине июля.

В понедельник мадридский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с французским форвардом.

Ранее стало известно, что официальная презентация игрока состоится после Евро-2024. По информации L’Equipe, она должна пройти 15 или 16 июля – но дата может измениться в зависимости от результатов сборной Франции.

В « » уверены, что « » в день мероприятия посетят 80 тысяч человек. Клуб планирует показать на огромном экране нарезку лучших действий французского игрока и может организовать шоу фейерверков.