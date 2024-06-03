«МЮ» и «Ливерпуль» интересуются Инасиу. Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Гонсалу Инасиу Футбол

Гонсалу Инасиу интересен двум клубам АПЛ.

По информации Фабрицио Романо, перед открытием летнего трансферного окна за защитником «Спортинга» следили «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». 

В «Юнайтед» еще обсуждают, скольких центральных защитников клуб должен подписать этим летом. Одного правшу манкунианцы купят наверняка. 

Сумма отступных, указанная в контракте Инасиу, составляет 60 миллионов евро. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

3 комментария
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Португалы нынче работоспособны, ломаются не так часто. Сам игрок добротный. Последние игроки из Спортинга давали в МЮ хороший результат.
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МЮ сперва надо продать кого-нибудь, а потом можно всерьез кем-то интересоваться.
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