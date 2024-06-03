«МЮ» и «Ливерпуль» интересуются Инасиу. Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро

Гонсалу Инасиу интересен двум клубам АПЛ.

По информации Фабрицио Романо, перед открытием летнего трансферного окна за защитником « » следили « » и « ».

В «Юнайтед» еще обсуждают, скольких центральных защитников клуб должен подписать этим летом. Одного правшу манкунианцы купят наверняка.

Сумма отступных, указанная в контракте , составляет 60 миллионов евро. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.