«МЮ» и «Ливерпуль» интересуются Инасиу. Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро
Гонсалу Инасиу интересен двум клубам АПЛ.
По информации Фабрицио Романо, перед открытием летнего трансферного окна за защитником «Спортинга» следили «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
В «Юнайтед» еще обсуждают, скольких центральных защитников клуб должен подписать этим летом. Одного правшу манкунианцы купят наверняка.
Сумма отступных, указанная в контракте Инасиу, составляет 60 миллионов евро. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.