У Кейна 6 голов и 2 ассиста в 6 последних матчах за «Баварию» и сборную Англии

Харри Кейн отметился голом в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины.

Нападающий сборной Англии вышел на замену на 62-й минуте и забил на 89-й.

В последних 6 играх в составе «Баварии» и национальной команды форвард набрал 8 (6+2) очков по системе «гол+пас».

является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Он уже на 10 мячей оторвался от Уэйна Руни (63 против 53), проведя на 30 игр меньше (90 против 120).

Подробно со статистикой Харри можно ознакомиться здесь.