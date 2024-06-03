У Кейна 6 голов и 2 ассиста в 6 последних матчах за «Баварию» и сборную Англии

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия сборная Боснии и Герцеговины по футболу товарищеские матчи (сборные) Харри Кейн Футбол

Харри Кейн отметился голом в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины.

Нападающий сборной Англии вышел на замену на 62-й минуте и забил на 89-й.

В последних 6 играх в составе «Баварии» и национальной команды форвард набрал 8 (6+2) очков по системе «гол+пас».

Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Он уже на 10 мячей оторвался от Уэйна Руни (63 против 53), проведя на 30 игр меньше (90 против 120).

Подробно со статистикой Харри можно ознакомиться здесь.

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2 комментария
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Трофей нужен ему.
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Ответ vova88
Трофей нужен ему.
и бабу хорошую
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