Касильяс о «Реале»: «Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе. Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к счастью никогда не поздно»

Икер Касильяс сравнил трансфер Килиана Мбаппе с победой в Лиге чемпионов.

«Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе.

Добро пожаловать в лучший клуб мира, . Прийти к своему счастью никогда не поздно. С тобой начинается путешествие к 16-му кубку», – написал бывший вратарь « ».