Касильяс о «Реале»: «Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе. Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к счастью никогда не поздно»

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Икер Касильяс сравнил трансфер Килиана Мбаппе с победой в Лиге чемпионов.

«Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе.

Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к своему счастью никогда не поздно. С тобой начинается путешествие к 16-му кубку», – написал бывший вратарь «Реала».

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В субботу точно выиграли, а дальше покажет время
+7
0
+7
Реал ЛЧ и ЛЛ - Барса кубок Гампера
Реал Мбаппе - Барса интересуется Хави Геррой

Каждому свое....
+8
-2
+6
Фактически Мбаппе пришел в Реал в возрасте Роналду. У него ещё есть 8 лет на то, чтобы стать великим футболистом и на клубном уровне, сейчас все зависит только от Килиана и отношения к клубу.
+4
0
+4
То что выиграют ЛЧ не факт,а то что чемпионат будут брать каждый год,очевидно
0
0
0
Я думаю, сегодня как раз проиграли в отличие от субботы. С учётом токсичности Мбаппе, боюсь, путешествие к 16-му Кубку будет очень долгим.
+1
-1
0
Икер 4й год входит в состав совета директоров Мадрида (и является заместителем Буатрагеньо) - а пишет, как будто он не более чем бывший игрок клуба ;)
0
0
0
Удачи Киллиану надеюсь Мадрид с ним станет ещё сильнее чем прежде
0
0
0
Нынешнему Реалу Мбаппе нужен разве что для увеличения продажи футболок.
0
0
0
Должны вообще все брать по идее. Но будет интересно увидеть, как он встроится. В любом случае - удачи!
0
0
0
Не знаю почему, но полное впечатление, что Реал с ним нахлебается... проблем.
Может быть не прав. Посмотрим.
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Фактически Мбаппе пришел в Реал в возрасте Роналду. У него ещё есть 8 лет на то, чтобы стать великим футболистом и на клубном уровне, сейчас все зависит только от Килиана и отношения к клубу.
все таки разного типа игроки. Мбаппе с возрастом потеряет в скорости, а это его главный козырь
0
0
0
Ответ Алексей Иванов
все таки разного типа игроки. Мбаппе с возрастом потеряет в скорости, а это его главный козырь
Роналду несколько раз адаптировал и перестраивал стиль игры под возраст - что Мбаппе мешает?
0
0
0
Ответ Пнин
Я думаю, сегодня как раз проиграли в отличие от субботы. С учётом токсичности Мбаппе, боюсь, путешествие к 16-му Кубку будет очень долгим.
Вам друзьям Мбаппе конечно виднее,но будем посмотреть.)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий