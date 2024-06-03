Касильяс о «Реале»: «Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе. Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к счастью никогда не поздно»
Икер Касильяс сравнил трансфер Килиана Мбаппе с победой в Лиге чемпионов.
«Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе.
Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к своему счастью никогда не поздно. С тобой начинается путешествие к 16-му кубку», – написал бывший вратарь «Реала».
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Каждому свое....
Может быть не прав. Посмотрим.