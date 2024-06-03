Миранчук может перейти в «Зенит». Антона хочет видеть Семак, в руководстве мнения разделились (Иван Карпов)
Антон Миранчук может присоединиться к чемпионам России.
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, главный тренер «Зенита» Сергей Семак хотел бы видеть хавбека в своей команде.
Стороны обсуждали возможный трансфер в последние недели, однако сейчас переговоры остановлены. В руководстве петербуржцев мнения насчет 28-летнего футболиста разделились.
Отмечается, что пауза может быть связана с тем, что в 2021 году сделка с участием Миранчука и «Зенита» сорвалась из-за выявленной у Антона травмы. Петербуржцы посчитали, что их пытаются обмануть.
Миранчук покидает «Локомотив» в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.
Если он в Локомотиве отказался 1 млн., потому как слишком мало, то он думает, что ему в Зените больше дадут?