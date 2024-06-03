Миранчук может перейти в «Зенит». Антона хочет видеть Семак, в руководстве мнения разделились (Иван Карпов)

Антон Миранчук может присоединиться к чемпионам России.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, главный тренер «Зенита» хотел бы видеть хавбека в своей команде.

Стороны обсуждали возможный трансфер в последние недели, однако сейчас переговоры остановлены. В руководстве петербуржцев мнения насчет 28-летнего футболиста разделились.

Отмечается, что пауза может быть связана с тем, что в 2021 году сделка с участием и « » сорвалась из-за выявленной у Антона травмы. Петербуржцы посчитали, что их пытаются обмануть.

Миранчук покидает « » в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.