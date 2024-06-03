Миранчук может перейти в «Зенит». Антона хочет видеть Семак, в руководстве мнения разделились (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук может присоединиться к чемпионам России.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, главный тренер «Зенита» Сергей Семак хотел бы видеть хавбека в своей команде.

Стороны обсуждали возможный трансфер в последние недели, однако сейчас переговоры остановлены. В руководстве петербуржцев мнения насчет 28-летнего футболиста разделились.

Отмечается, что пауза может быть связана с тем, что в 2021 году сделка с участием Миранчука и «Зенита» сорвалась из-за выявленной у Антона травмы. Петербуржцы посчитали, что их пытаются обмануть.

Миранчук покидает «Локомотив» в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.

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29 комментариев
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Карпов мефедроном сегодня закинулся? Один инсайд краше другого.
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Иван Карпов сегодня разошелся)
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Ответ tony
Вероятно рассматривают вариант, что сейчас уйдет Ерохин, Коваленко и, возможно, Ахметова решатся слить. Тогда Миранчук очень даже к месту.
Вместо Ахметова? Так он с лавки не вылезал. Какая разница, чья задница её полирует? Ерохин — талисман команды с хорошей статистикой после выходов на замену. Коваленко... пусть учится у лучших.
+13
-1
+12
Ответ Pigmalion
Карпов мефедроном сегодня закинулся? Один инсайд краше другого.
Чтобы нам на сайте скучно не было))
+5
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Для чего? Ради паспорта? Дайте его Педро, что ли.
+6
-2
+4
Ответ Доктор Верховцев
Для чего? Ради паспорта? Дайте его Педро, что ли.
Спокойно, это Карпов. Так что и не Миранчук это был, а Васютин. И не приходит, а уходит...
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0
+4
Ответ Доктор Верховцев
Вместо Ахметова? Так он с лавки не вылезал. Какая разница, чья задница её полирует? Ерохин — талисман команды с хорошей статистикой после выходов на замену. Коваленко... пусть учится у лучших.
Эх, прошли уже годы, когда Ерохин был талисманом с хорошей статистикой, сейчас все очень плохо. Он уже почти не играет, меньше 300 минут за сезон в РПЛ. Так что и он, и Ахметов, откровенно полировщики скамейки, а Миранчук хоть играть умеет.
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Реальное усиление в отличии от Ахметова
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Зачем? едет с ярмарки как и Марио тупая сделка
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Ответ Доктор Верховцев
Для чего? Ради паспорта? Дайте его Педро, что ли.
Вероятно рассматривают вариант, что сейчас уйдет Ерохин, Коваленко и, возможно, Ахметова решатся слить. Тогда Миранчук очень даже к месту.
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Ответ SMART789
Зачем? едет с ярмарки как и Марио тупая сделка
Полностью согласен.
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Если не брать в расчет что это очередной вброс тухлой рыбы пальцем в небо, то руководству неплохо бы помнить кейс бакаева. Не нужны такие бесперспективные пассажиры в клубе, нечего игровое время Васильева и Коваленко отъедать.
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Подзаработает на пенсию, играть не надо. сиди на лавке воробьев считай, пока несчастные бразильцы корячатся за очередным позором.
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Что то уже всех игроков первой пятёрки РПЛ Карпов успел в Зенит отправить
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Я на секунду испугался, увидев заголовок. Подумал, что Зенит интересуется Алексеем
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Что-то к Карпову белочки с инсайдами зачастили, не иначе как как он водку стал на галлюциногенных грибах настаивать. Совсем себя не бережет наш "великий инсайдер".
Если он в Локомотиве отказался 1 млн., потому как слишком мало, то он думает, что ему в Зените больше дадут?
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Ответ wadwill13
Больше не читаю новости с именем карпов. Псевдожурналист который из 200 новостей говорит правду всего один два раза.
Лучше вообще никаких новостей не читать.
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