Макрон – сборной Франции перед Евро-2024: «Сейчас самое подходящее время выиграть трофей, увидимся 14 июля. Я знаю это! Я верю в это!»

Теги Сборная Франции по футболу Евро-2024 Политика Эммануэль Макрон Футбол

Эммануэль Макрон обратился к сборной Франции в преддверии Евро-2024.

Сегодня президент Франции посетил расположение команды. 

«Как и вы, я голоден и поэтому считаю, что сейчас самое подходящее время [выиграть трофей], даже если это будет сложный турнир. В нем примут участие игроки, которых вы хорошо знаете, с которыми вы встречались на лучших соревнованиях и которые не собираются ничего упускать. Но и вы тоже. 

Проявите себя так же, как и в другие важные моменты – будьте едиными, держитесь вместе. Так заставьте нас мечтать с 14 июня. И увидимся 14 июля. Я знаю это! Я верю в это!» – сказал Макрон. 

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей. 

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8 комментариев
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Самый непонятный глава государства в Европе, а то и в мире
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Ответ AS Roma Fan
Самый непонятный глава государства в Европе, а то и в мире
Сунак может поспорить) просто тупо две говорящие головы
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Старолюб
Панин вроде не такой уж и старый)
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Иди к заплыву готовься в речке вонючке🤡
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Мы долго страдали и терпели. Вас меньше, но вы лучшие! И победитель будет из дома Батиата! Мои титаны!-речь Макрона напомнила сериал Спартак. Боги Арены)....
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Стремный макарон как и его жена
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Старолюб
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