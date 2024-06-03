Николич согласился возглавить ЦСКА. Тренер прилетел в Москву («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Марко Николич Матч ТВ Футбол

Марко Николич готов возглавить ЦСКА.

По сведениям «Матч ТВ», бывший главный тренер «Локомотива» в понедельник прилетел в Москву и дал согласие на работу во главе армейцев. Если бы этого не произошло, Владимир Федотов продолжил бы тренировать команду.

Николич в конце мая покинул «Шабаб Аль‑Ахли» в результате расторжения контракта по соглашению сторон.

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65 комментариев
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Ответ Эдуард Глянцев
Лысых тасуете, армейцы?)
Да, гоняют лысых.
+36
0
+36
Лысых тасуете, армейцы?)
+36
-3
+33
Ответ kaka10
Это будет наилучшим вариантом из имеющихся
почему?
+14
-1
+13
Игнашевич все таки из серии Олича и Березы, проходили . А тут тренер себя показал результатами. И в трансферах можно и нужно балканский вектор использовать.
+13
-3
+10
Ответ igor.igorev
Что показал этот физрук? Выиграл чемпионат водокачки в Сербии?
А суперкубок ОАЭ для тебя водокачка что-ли? ;)
+11
-2
+9
Радость от увольнения Федотова была недолгой, шило на мыло. С таким составом ЦСКА не сделает чемпионом ни один тренер, хочется просто посмотреть хороший футбол
+11
-2
+9
Есть какое то устойчивое ощущение, что ничего хорошего из этого не выйдет
+10
-1
+9
Мыло на шило! Ну,на кой?
+7
-1
+6
Ответ Sever_zdes
Радость от увольнения Федотова была недолгой, шило на мыло. С таким составом ЦСКА не сделает чемпионом ни один тренер, хочется просто посмотреть хороший футбол
Вот хоть кто то написал правду. Армейцам не хватает качественных футболистов в первую очередь . Тут хоть Анчелотти позови - играют то футболисты
+5
0
+5
Нам конец!
+5
0
+5
Да что такое, опять автобус у нас, только паровозный.
Николич- это деньги на ветер, но не зря народ волновался, когда он слинял от арабов по своей воли, даже компенсацию не стал получать, значит кто наводку ему дал раньше, наверно Гурцкая.
Бездельники, даже тренера лень поискать хорошего, вон Сочи нашли Морено, а наши все объедки подбирают, то Федотова, то теперь Николича.
+7
-2
+5
Ответ Иван Колгашкин
почему?
Потому что Игнашевич пока не дозрел, а остальных там и рассматривать некого, одни физруки
+6
-1
+5
Ответ Иван Колгашкин
почему?
Потому что ностальгия по тем временам и тренер оставил положительное впечатление .
+6
-2
+4
Тьфу ты блин
Такая персона …. Согласился он.
Помню это фуфел по отмыванию денег в локомотиве особо ничего не было, а после и вовсе бездна
+4
0
+4
Ответ rboroveev@gmail.com
Игнашевич все таки из серии Олича и Березы, проходили . А тут тренер себя показал результатами. И в трансферах можно и нужно балканский вектор использовать.
Что показал этот физрук? Выиграл чемпионат водокачки в Сербии?
+10
-7
+3
Почему не позвать Ивича. Он смог создать чемпионскую команду в Краснодаре (при темпах потери очков Зенита, Ивич определенно довел бы быков до первого места, если бы его идиотски не сдернули), идеальная кандидатура.
Не удалось договориться? Так оставили бы Федотова тогда.
Любят у нас все самые поганые моды из Запада тянуть. Там увольняют лишь бы уволить, меняя не то что шило на мыло, а откровенно понижая уровень тренерского штаба, и у нас за то же взялись.
+3
0
+3
Ответ Евпатий Романов
ЦСКА превратится в унылый автобус
В этом сезоне ЦСКА был унылым в целом☝️
+6
-4
+2
Ответ Александр Селиванов
Федотов вариант был лучше.
нет)
+2
-1
+1
На самом деле, очень глупый выбор. Ну получилось у Николича в Локо, и потом по сути больше нигде. А денег я думаю он попросит нормально себе. Как условному топу...Видимо Гинер с болонкой там просто для галочки и для фанатов. Потому что совершенно не в стиле Гинера такой выбор. Гораздо перспективней был Игнашевич, который легенда ЦСКА и если бы он провалился, то никто бы не обвинил рук-во ЦСКА в этом...
+1
0
+1
Когда в атаке Мусаев, вялый Чалов, Зе, Обляков - даже Клопп с Гвардиолой ничего не сделают.
+1
0
+1
Ответ igor.igorev
Что показал этот физрук? Выиграл чемпионат водокачки в Сербии?
Ну как минимум на ровных бился с Атлетико и Баварией полудублем, а также выдал очень крутой весенний отрезок в Локо из 11 побед подряд
+2
-1
+1
Конечно, Николич не самый плохой тренер, но менять Федотова на него - решение очень странное. Можно было бы ещё как-то понять, если бы приходил тренер другого склада, который другую, более зрелищную игру поставить. А тут остаётся только разводить руками.
+1
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+1
В любом случае Армейцам нужны перемены. Нужен титул. Нужна свежая кровь. По поводу Николича время покажет. Ну и очень интересно кого привезет в команду?
+2
-1
+1
Это будет наилучшим вариантом из имеющихся
+7
-6
+1
Ответ Stas Politik
Ну как минимум на ровных бился с Атлетико и Баварией полудублем, а также выдал очень крутой весенний отрезок в Локо из 11 побед подряд
Ну тогда и Бердыев Барсу обыгрывал, играя с ней на равных.
0
0
0
Ответ rboroveev@gmail.com
Игнашевич все таки из серии Олича и Березы, проходили . А тут тренер себя показал результатами. И в трансферах можно и нужно балканский вектор использовать.
Да не как раз Игнаш думаю всеолыхнул бы Цска это не уровень Берез которые сразу Цска приняли , Игнаш к твоему сведению цже потренеровал Торпедо и Балтику ну и Балтика в РПЛ во второй части сезона играла в симпатичный фктбол плюс он молодым доверял тому же Козлову что в Цска приветствуется короче зря они не назначили Игнашевича имхо
0
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Ответ rboroveev@gmail.com
Игнашевич все таки из серии Олича и Березы, проходили . А тут тренер себя показал результатами. И в трансферах можно и нужно балканский вектор использовать.
Показать результаты в командах, которые добивались этого и до тебя — достижение не самое великое, честно говоря.
+1
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0
Ответ wadwill13
Великолепно. Брать тренера одного из главных конкурентов и понимать что они знает его работу досконально, вкусы и методы тренировок а также как он влияет на игру советами и щасенами и его любовь к конкретной тактике...и заранее проиграть два матча на бумаге, так как знания о составе локомотива бесполезней учитывая то что клуб поменяет часть основного состава со стороны а ЦСКА нет. Очень глупый момент чисто на бумаге.
По вашей теории Реал должен проигрывать многим, потому что он тренировал другие клубы. Смешно.
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Ответ TheSportNik
Да что такое, опять автобус у нас, только паровозный. Николич- это деньги на ветер, но не зря народ волновался, когда он слинял от арабов по своей воли, даже компенсацию не стал получать, значит кто наводку ему дал раньше, наверно Гурцкая. Бездельники, даже тренера лень поискать хорошего, вон Сочи нашли Морено, а наши все объедки подбирают, то Федотова, то теперь Николича.
Морено за 13 игр выиграл только у Абаскаля и Пари, а зимой ему дали 6-7 футболистов уровня топ-5 (Гуарирапа, Чистяков, Сутормин, Сааведра, Алвес, Юкич).
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Ответ Al Al
Морено за 13 игр выиграл только у Абаскаля и Пари, а зимой ему дали 6-7 футболистов уровня топ-5 (Гуарирапа, Чистяков, Сутормин, Сааведра, Алвес, Юкич).
Ты видел во , что играл Сочи при Морено?
А тот же Гуарирапа предлагался Федотову, но тот его не взял, типа копейки стоит, значит слабый игрок.
А Морено взял и раскрыл этого футболиста.
Ну и провел чистку состава в Сочи и взяли тех, кто ему нужен.
Вот так можно нашим было сделать?
Сколько платили Федотову и его бездельникам?
Да за такие деньги можно привести сильного тренера.
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