Николич согласился возглавить ЦСКА. Тренер прилетел в Москву («Матч ТВ»)

Марко Николич готов возглавить ЦСКА.

По сведениям « », бывший главный тренер «Локомотива» в понедельник прилетел в Москву и дал согласие на работу во главе армейцев. Если бы этого не произошло, продолжил бы тренировать команду.

в конце мая покинул «Шабаб Аль‑Ахли» в результате расторжения контракта по соглашению сторон.