Николич согласился возглавить ЦСКА. Тренер прилетел в Москву («Матч ТВ»)
Марко Николич готов возглавить ЦСКА.
По сведениям «Матч ТВ», бывший главный тренер «Локомотива» в понедельник прилетел в Москву и дал согласие на работу во главе армейцев. Если бы этого не произошло, Владимир Федотов продолжил бы тренировать команду.
Николич в конце мая покинул «Шабаб Аль‑Ахли» в результате расторжения контракта по соглашению сторон.
Николич- это деньги на ветер, но не зря народ волновался, когда он слинял от арабов по своей воли, даже компенсацию не стал получать, значит кто наводку ему дал раньше, наверно Гурцкая.
Бездельники, даже тренера лень поискать хорошего, вон Сочи нашли Морено, а наши все объедки подбирают, то Федотова, то теперь Николича.
Такая персона …. Согласился он.
Помню это фуфел по отмыванию денег в локомотиве особо ничего не было, а после и вовсе бездна
Не удалось договориться? Так оставили бы Федотова тогда.
Любят у нас все самые поганые моды из Запада тянуть. Там увольняют лишь бы уволить, меняя не то что шило на мыло, а откровенно понижая уровень тренерского штаба, и у нас за то же взялись.
А тот же Гуарирапа предлагался Федотову, но тот его не взял, типа копейки стоит, значит слабый игрок.
А Морено взял и раскрыл этого футболиста.
Ну и провел чистку состава в Сочи и взяли тех, кто ему нужен.
Вот так можно нашим было сделать?
Сколько платили Федотову и его бездельникам?
Да за такие деньги можно привести сильного тренера.