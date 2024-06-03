«Спартак» рассматривал Риеру как альтернативу Станковичу. Экс-игрок «Ливерпуля» говорит по-русски (Игорь Рабинер)

Теги Спартак Бордо Деян Станкович премьер-лига Россия Альберт Риера Д2 Франция Игорь Рабинер Футбол

«Спартак» мог назначить Альберта Риеру, а не Деяна Станковича.

Об этом рассказал журналист Игорь Рабинер.

«По двум каналам точно узнал, кто на последнем этапе был главной альтернативой Деяну Станковичу за получение должности главного тренера «Спартака». Это 42-летний известный в прошлом испанский футболист Альберт Риера (был, в частности, в «Ливерпуле», чуть-чуть поиграл и в сборной), а сейчас – главный тренер «Бордо», выступающего сейчас в Лиге 2.

Итог нынешнего сезона там неутешительный – 12-е место. Риера, как я понимаю, продолжает работу во французском клубе. До «Бордо» он сделал золотой дубль с «Олимпией» из Любляны в Словении, где после чемпионств в Турции и Греции заканчивал карьеру игрока и начал тренерскую – в общем, человек очень международный.

История там в том, что он... русскоязычный. Жена – русская, трое детей, и сам он, рассказывают, говорит на нашем языке примерно как мы. Вроде и паспорт есть.

Но, чтобы оказаться в глазах боссов «Лукойла» предпочтительнее Станковича, этого не хватило. Тем не менее на будущее это имя стоит запомнить», – написал Рабинер. 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И главное две Р фамилии.
+4
-1
+3
"говорит на нашем языке примерно как мы"
Ну если речь о пользователях спортс.ру то похоже...
+3
-1
+2
рассматривал...
как гласит футбольная поговорка... хороший навес даром не проходит
с набросами то же самое... может ещё и пригодится
0
0
0
На что этот Рабинер намекает? Лукой стал так дальновиден, что новому тренеру сразу и замену находит?😀
0
0
0
Ответ Owen_the_Simple
В Спартаке тоже был эстонец клован. Вот же совпадение!
Вы с коллегой "Поцелуй Оздоева" в одну смену работаете?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий