«Спартак» рассматривал Риеру как альтернативу Станковичу. Экс-игрок «Ливерпуля» говорит по-русски (Игорь Рабинер)
«Спартак» мог назначить Альберта Риеру, а не Деяна Станковича.
Об этом рассказал журналист Игорь Рабинер.
«По двум каналам точно узнал, кто на последнем этапе был главной альтернативой Деяну Станковичу за получение должности главного тренера «Спартака». Это 42-летний известный в прошлом испанский футболист Альберт Риера (был, в частности, в «Ливерпуле», чуть-чуть поиграл и в сборной), а сейчас – главный тренер «Бордо», выступающего сейчас в Лиге 2.
Итог нынешнего сезона там неутешительный – 12-е место. Риера, как я понимаю, продолжает работу во французском клубе. До «Бордо» он сделал золотой дубль с «Олимпией» из Любляны в Словении, где после чемпионств в Турции и Греции заканчивал карьеру игрока и начал тренерскую – в общем, человек очень международный.
История там в том, что он... русскоязычный. Жена – русская, трое детей, и сам он, рассказывают, говорит на нашем языке примерно как мы. Вроде и паспорт есть.
Но, чтобы оказаться в глазах боссов «Лукойла» предпочтительнее Станковича, этого не хватило. Тем не менее на будущее это имя стоит запомнить», – написал Рабинер.
Ну если речь о пользователях спортс.ру то похоже...
как гласит футбольная поговорка... хороший навес даром не проходит
с набросами то же самое... может ещё и пригодится