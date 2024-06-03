«Спартак» рассматривал Риеру как альтернативу Станковичу. Экс-игрок «Ливерпуля» говорит по-русски (Игорь Рабинер)

«Спартак» мог назначить Альберта Риеру, а не Деяна Станковича.

Об этом рассказал журналист .

«По двум каналам точно узнал, кто на последнем этапе был главной альтернативой за получение должности главного тренера « ». Это 42-летний известный в прошлом испанский футболист (был, в частности, в «Ливерпуле», чуть-чуть поиграл и в сборной), а сейчас – главный тренер « », выступающего сейчас в Лиге 2.

Итог нынешнего сезона там неутешительный – 12-е место. Риера, как я понимаю, продолжает работу во французском клубе. До «Бордо» он сделал золотой дубль с «Олимпией» из Любляны в Словении, где после чемпионств в Турции и Греции заканчивал карьеру игрока и начал тренерскую – в общем, человек очень международный.

История там в том, что он... русскоязычный. Жена – русская, трое детей, и сам он, рассказывают, говорит на нашем языке примерно как мы. Вроде и паспорт есть.

Но, чтобы оказаться в глазах боссов «Лукойла» предпочтительнее Станковича, этого не хватило. Тем не менее на будущее это имя стоит запомнить», – написал Рабинер.