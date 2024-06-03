Дмитрий Булыкин: «Худший сезон РПЛ. Чемпионская гонка не чемпионская. Все играли плохо»
Дмитрий Булыкин не сомневался в победе «Зенита» в Фонбет Кубке России.
– Игра была с интригой, хотя все считали «Зенит» безусловным фаворитом.
Зародилась небольшая интрига, но я верил, что «Зенит» обыграет «Балтику», даже если будет играть не на 100%. Это был просто вопрос времени, когда «Зенит» сравняет и победит.
– Многие эксперты говорили, что это худший сезон «Зенита» за последнее время. Но в итоге они берут золотой дубль. Для вас это удивительно?
– Это худший сезон РПЛ, потому что все клубы играли плохо: и «Зенит», и «Краснодар», который не мог выиграть, и «Динамо», которое не смогло чемпионство взять.
И та чемпионская гонка, которая шла, – это, конечно, не чемпионская. Потому что клубы сейчас не такие сильные, как были раньше. И это, наверное, и сыграло свою роль, – отметил экс-форвард сборной России.
Каждая победа в ЧР московского клуба это превосходство, а "провинция" это так слабые конкуренты)))
Зенит берёт РПЛ в последнем туре - плохо
А что есть хорошо?
Наверное, если бы победил не Зенит, то был бы "отличный" сезон, а так "плохой".