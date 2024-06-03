Дмитрий Булыкин: «Худший сезон РПЛ. Чемпионская гонка не чемпионская. Все играли плохо»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Балтика Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин не сомневался в победе «Зенита» в Фонбет Кубке России.

– Игра была с интригой, хотя все считали «Зенит» безусловным фаворитом.

Зародилась небольшая интрига, но я верил, что «Зенит» обыграет «Балтику», даже если будет играть не на 100%. Это был просто вопрос времени, когда «Зенит» сравняет и победит.

– Многие эксперты говорили, что это худший сезон «Зенита» за последнее время. Но в итоге они берут золотой дубль. Для вас это удивительно?

– Это худший сезон РПЛ, потому что все клубы играли плохо: и «Зенит», и «Краснодар», который не мог выиграть, и «Динамо», которое не смогло чемпионство взять.

И та чемпионская гонка, которая шла, – это, конечно, не чемпионская. Потому что клубы сейчас не такие сильные, как были раньше. И это, наверное, и сыграло свою роль, – отметил экс-форвард сборной России.

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8 комментариев
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В этот раз хотя бы интрига была. Пусть кривая-косая из-за синхронных ошибок фаворитов, но интрига. Когда Зенит в предыдущие годы в одну калитку выигрывал, интереснее было?
+4
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+4
Ответ Сергей Хрищанович
Зенит берёт РПЛ с отрывом за 3-4 тура до конца - плохо Зенит берёт РПЛ в последнем туре - плохо А что есть хорошо? Наверное, если бы победил не Зенит, то был бы "отличный" сезон, а так "плохой".
Москва, Москва, Москва, Москва... Вот так интереснее)))
Каждая победа в ЧР московского клуба это превосходство, а "провинция" это так слабые конкуренты)))
+4
-1
+3
Самый интересный сезон РПЛ с момента её создания, интрига в каждом матче, чемпионом мог стать один из трех клубов по итогам матча последнего тура, хорошо, если так будет всегда теперь...
+3
-1
+2
Ты то куда вылез
+1
0
+1
Зенит берёт РПЛ с отрывом за 3-4 тура до конца - плохо
Зенит берёт РПЛ в последнем туре - плохо
А что есть хорошо?
Наверное, если бы победил не Зенит, то был бы "отличный" сезон, а так "плохой".
+3
-2
+1
Как в Бундеслиге в позапрошлом сезоне. Чемпионство не выиграно, а проиграно.
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Возможно самый слабый сезон это 2022/23, если возьмем со 2 по 5 место то команды усилились в сравнении с тем сезоном объективно составы стали сильнее, единственное Зенит потерял пару ключевых игроков которые еще больше делали разницу, ну как чемпионат может быть слабее 2022/23 я не понимаю, когда смотрел каждый матч Спартак в первых турах а против них играли команды которые чуть ли не сами себе забивали. В этом сезоне таких матчей не помню, поэтому наверно дно уже нащупали а интрига классная была
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Не согласен. Наоборот - сильнейшая лига мира - РПЛ сделала шаг вперёд. В первую очередь - клубы, гробившие себя неверными решениями, мешавшими им бороться с Зенитом, в этом году оправились от последствий этих самых решений. Правда, Краснодар наделал новых ошибок, потому и не выиграл.
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