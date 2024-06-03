Дмитрий Булыкин: «Худший сезон РПЛ. Чемпионская гонка не чемпионская. Все играли плохо»

Дмитрий Булыкин не сомневался в победе «Зенита» в Фонбет Кубке России.

– Игра была с интригой, хотя все считали «Зенит» безусловным фаворитом.

Зародилась небольшая интрига, но я верил, что «Зенит» обыграет «Балтику», даже если будет играть не на 100%. Это был просто вопрос времени, когда «Зенит» сравняет и победит.

– Многие эксперты говорили, что это худший сезон « » за последнее время. Но в итоге они берут золотой дубль. Для вас это удивительно?

– Это худший сезон , потому что все клубы играли плохо: и «Зенит», и « », который не мог выиграть, и « », которое не смогло чемпионство взять.

И та чемпионская гонка, которая шла, – это, конечно, не чемпионская. Потому что клубы сейчас не такие сильные, как были раньше. И это, наверное, и сыграло свою роль, – отметил экс-форвард сборной России.