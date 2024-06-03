Абаскаль возглавит «Гранаду». Контракт – на год с опцией продления в случае возвращения в Ла Лигу
Гильермо Абаскаль получит новую работу в Испании.
Бывший главный тренер «Спартака» близок к назначению на пост главного тренера «Гранады», сообщает As. Клуб может объявить об этом в ближайшее время.
Контракт 35-летнего специалиста будет рассчитан на один сезон с опцией продления в случае возвращения команды в высший дивизион.
В сезоне-2023/24 «Гранада» заняла последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги, набрав 21 очко.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.