Абаскаль возглавит «Гранаду». Контракт – на год с опцией продления в случае возвращения в Ла Лигу

Теги Ла Лига Д2 Испания Гранада Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль получит новую работу в Испании.

Бывший главный тренер «Спартака» близок к назначению на пост главного тренера «Гранады», сообщает As. Клуб может объявить об этом в ближайшее время.

Контракт 35-летнего специалиста будет рассчитан на один сезон с опцией продления в случае возвращения команды в высший дивизион.

В сезоне-2023/24 «Гранада» заняла последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги, набрав 21 очко.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.

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17 комментариев
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После Гранады в Сельту можно,чтобы у одного персонажа пригорело
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Выведет в еврокубки и выйграет, классика
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И здесь взяли по объявлению, что ты будешь делать
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
еврокубки в сегунде? ахахах
Кубок никто не отменял. Да и возвращение из сегунды - не фантастика
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Гранада даже с Мостовым предварительно не посовещалась, он бы мог многое рассказать
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Абаскаль > Мостовой
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Надеюсь заберет к себе кого в Спартак одобрил, Рябчука, Медину и Кейта Бальде. Можно и Бангонду впридачу.
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Домой возвращается, в Андалусию
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Зарема Салихова: "Это я, я посоветовала!"
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Неплохо, надеюсь вернёт в элиту Гранаду.
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Получается на повышение ушел )))
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Удачи и побед!
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Он пел, озирая родные края: "Гранада, Гранада, Гранада моя!"
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Ответ Мексиканская песня
Мне так стыдно. Тренеры Спартака - это тренеры вторых лиг Европы.
да-да. например, сборной бельгии. еще до недавнего времени - сборной швейцарии. так что не красней, стыдливенькая.
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