Абаскаль возглавит «Гранаду». Контракт – на год с опцией продления в случае возвращения в Ла Лигу

Гильермо Абаскаль получит новую работу в Испании.

Бывший главный тренер «Спартака» близок к назначению на пост главного тренера «Гранады», сообщает As. Клуб может объявить об этом в ближайшее время.

Контракт 35-летнего специалиста будет рассчитан на один сезон с опцией продления в случае возвращения команды в высший дивизион.

В сезоне-2023/24 « » заняла последнее, 20-е, место в таблице , набрав 21 очко.

возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.