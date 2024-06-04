Каррагер об Анчелотти: «Его списали несколько лет назад, было ощущение, что ему не вернуться на топ-уровень. Но Карло и Зидан – идеальные тренеры для «Реала»

Джейми Каррагер отметил уникальность Карло Анчелотти после его победы в ЛЧ.

«Он особенный человек. Думаю, он первый человек, который семь раз выиграл Лигу чемпионов как тренер и футболист. Это ничем не перекрыть. Он просто легендарная фигура в футболе.

Несколько лет назад люди его списали, и было ощущение, что ему уже не вернуться на топ-уровень. Но каким-то образом он вернулся в « » после «Эвертона».

Я уже говорил об этом: там есть два парня, и Карло Анчелотти. Мы не восторгаемся тем, какие они тактики, как в случае с и . Но они идеальные тренеры для «Реала». И они должны быть именно такими тренерами, какими являются, вот почему они настолько успешны.

У них лучшие футболисты – просто ставь их на правильные позиции, не нужно давать им слишком много информации. Нужны просто стиль или стратегия. Вот каким образом работает эта команда. Просто делай так, чтобы игроки оставались довольными», – сказал в эфире CBS Sports экс-защитник «Ливерпуля».