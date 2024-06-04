Каррагер об Анчелотти: «Его списали несколько лет назад, было ощущение, что ему не вернуться на топ-уровень. Но Карло и Зидан – идеальные тренеры для «Реала»

Теги Карло Анчелотти Джейми Каррагер Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер отметил уникальность Карло Анчелотти после его победы в ЛЧ.

«Он особенный человек. Думаю, он первый человек, который семь раз выиграл Лигу чемпионов как тренер и футболист. Это ничем не перекрыть. Он просто легендарная фигура в футболе.

Несколько лет назад люди его списали, и было ощущение, что ему уже не вернуться на топ-уровень. Но каким-то образом он вернулся в «Реал» после «Эвертона».

Я уже говорил об этом: там есть два парня, Зинедин Зидан и Карло Анчелотти. Мы не восторгаемся тем, какие они тактики, как в случае с Клоппом и Гвардиолой. Но они идеальные тренеры для «Реала». И они должны быть именно такими тренерами, какими являются, вот почему они настолько успешны.

У них лучшие футболисты – просто ставь их на правильные позиции, не нужно давать им слишком много информации. Нужны просто стиль или стратегия. Вот каким образом работает эта команда. Просто делай так, чтобы игроки оставались довольными», – сказал в эфире CBS Sports экс-защитник «Ливерпуля».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
да просто не мешай им,атмосфера все дела,музыка,шашлыки...тьфу ты. Какие тактические заморочки были, игра без форварда,Беллингем на апз,потом беллингем смещается на левый фланг,Винисиус смещается в центр нападения ( именно из-за этого персональная опека Араухо не помогает), Родриго в это время на свой любимый левый фланг. По ходу сезона достаточно тактических новшеств было у Карло,но у всех он только бровь поднимает и атмосферу поддерживает, небось анекдоты рассказывает
+2
0
+2
Все гениальное - просто!
Дон Карло на опыте
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий