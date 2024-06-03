Роналду – Мбаппе: «Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» ⚽💪»
Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал».
Мадридский клуб подписал пятилетний контракт с французским форвардом.
«Моя очередь 👀. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» ⚽💪» – написал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср», в комментариях к посту Мбаппе.
Любовь Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу» 🤍
Ждём от Мбаппе как минимум не меньше :)
Но Ибру в ПСЖ он сделал.
Судить будут по трофеям
Что бы встать на уровень Лео, надо ЧМ выиграть, чего роналду не видать.
Не Чемпион не может быть даже рядом с ЧЕМПИОНОМ МИРА.