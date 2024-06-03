Роналду – Мбаппе: «Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» ⚽💪»

Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал».

Мадридский клуб подписал пятилетний контракт с французским форвардом.

«Моя очередь 👀. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» ⚽💪» – написал бывший нападающий «Реала», выступающий за « », в комментариях к посту Мбаппе.

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