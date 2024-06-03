Роналду – Мбаппе: «Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» ⚽💪»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Криштиану Роналду отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал».

Мадридский клуб подписал пятилетний контракт с французским форвардом. 

«Моя очередь 👀. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» ⚽💪» – написал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср», в комментариях к посту Мбаппе. 

Любовь Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу» 🤍

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47 комментариев
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Красивые слова величайшего футболиста в истории
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Вряд ли он доберётся до цифр Криштиану, но свои пару сотен мячей точно забьёт.
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Помню хет-трики Вольфсбургу, Баварии и Атлетико максимально ярко озаряли Бернабеу✨

Ждём от Мбаппе как минимум не меньше :)
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Ответ Вальдано
Комментарий скрыт
прими таблетки
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Ответ Razrubsis
Вряд ли он доберётся до цифр Криштиану, но свои пару сотен мячей точно забьёт.
если бы не пожадничал 3 года назад вполне себе мог и до КриРо добраться
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Ответ Leon Petov
Надеюсь встретятся друг с другом в финале Евро
Он уже в финале ЧМ мечтал встретиться с Месси.. Со своим "хет-триком".. Морган и все "завиксировали.. А-ха-ха-ха .. 🤭🤣
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Первый Заболотный?
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Мбаппе будет устраивать пожары на спотифае
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Мбаппе официально нагнул Реал и показал что руководство клуба и болельщики это жалкие лицемеры
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Ответ Accelgg
Красивые слова величайшего футболиста в истории
Но ведь Месси ничего не писал по этому поводу
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В нижнем посте не далеко здесь, я назвал Месси величайшим, но когда оглядываешься назад, то понимаешь какие колоссальные рекорды принадлежат Рону, лучший бомбардир в истории Реала, в Истории ЛЧ, в истории сборных и ещё миллион рекордов. Моё итоговое мнение на вопрос кто лучший в истории назову Рон и Месси, и точка )
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Не терпится посмотреть как Мбаппе провалится. Буду рад если он повторит путь Азара.
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хэштег #HalaMadrid забыли добавить
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Из действующих, пожалуй, единственный, кто сможет достичь уровня Криша и Лео. Стоит за ним понаблюдать независимо от клубных пристрастий.
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Какое-то помешательство...
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Станет вторый Азаром.
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Не верю эгоист роналду, ну врёт же явно
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Приятно удивил Роналду таким посланием, надеюсь Мбаппе будет также успешен в Мадриде, как и Криштиану.
+3
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Роналду приятный,добрый человек.Никакой зависти.Чего не скажешь о лжеГОАТе
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Просто Лицемер7, и не более того.
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Вы знаете, нас ждёт интересное что то.
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Ответ Razrubsis
Вряд ли он доберётся до цифр Криштиану, но свои пару сотен мячей точно забьёт.
Сложно конечно.
Но Ибру в ПСЖ он сделал.
Судить будут по трофеям
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Все это напоминает один известный советский фильм где восхваляли царя, и больше всего ему эта бравада нравилась, хоть и надоедала изрядно
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Ответ Accelgg
Красивые слова величайшего футболиста в истории
Величайше-типичный комментарий для сбора плюсов, патока потекла
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Красиво
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Ответ Бутербродский
А это обязательно делать в соцсетях? Лично написать или позвонить вариант не рассматриваешь ?
🙆.. Ну Мбаппе он же поздравил через соцсети.. Что мешало тоже самое сделать после победы в ЛЧ?.. Чтоб вы все прибалдели, как в этом случае и кричали "какой он молодец".. Что-то я не вижу комментов с критикой "почему он поздравил Мбаппе через соцсети?".. Хе.. Он же там постоянно висит и рассказывает всем как надо жить и играть.. Или нет?.. Президенты стран пользуются соцсетями, чтобы высказать свои мысли.. Или вам ответить нечего?.. Хе..Дежурная детская фраза : А почему он должен поздравлять? - не канает.. Я уже объяснил почему он должен был это сделать и почему не сделал.. Лицемер потому что.. Factos.. 🍓🏏🪵🐫
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Ответ CrishForever
Из действующих, пожалуй, единственный, кто сможет достичь уровня Криша и Лео. Стоит за ним понаблюдать независимо от клубных пристрастий.
Проблема только в том, что в других клубах Ла Лиги нет конкурента уровня Лео или Криша
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Ответ Владимир Владимирович
В нижнем посте не далеко здесь, я назвал Месси величайшим, но когда оглядываешься назад, то понимаешь какие колоссальные рекорды принадлежат Рону, лучший бомбардир в истории Реала, в Истории ЛЧ, в истории сборных и ещё миллион рекордов. Моё итоговое мнение на вопрос кто лучший в истории назову Рон и Месси, и точка )
Ты, видать, нули Авейру не считал.. У него их тоже "миллион".. У Месси их нет..
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-3
0
Ответ Владимир Владимирович
В нижнем посте не далеко здесь, я назвал Месси величайшим, но когда оглядываешься назад, то понимаешь какие колоссальные рекорды принадлежат Рону, лучший бомбардир в истории Реала, в Истории ЛЧ, в истории сборных и ещё миллион рекордов. Моё итоговое мнение на вопрос кто лучший в истории назову Рон и Месси, и точка )
Не тебе точки ставить.
Что бы встать на уровень Лео, надо ЧМ выиграть, чего роналду не видать.
Не Чемпион не может быть даже рядом с ЧЕМПИОНОМ МИРА.
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Ответ Вальдано
Ты, видать, нули Авейру не считал.. У него их тоже "миллион".. У Месси их нет..
ну как нет? а сколько лч у месси за последние 8 лет?😂😂
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