Дюгарри о Мбаппе: «Его карьера начинала угасать, ему нужен был новый стимул. «Реал» – лучший клуб мира, Килиан добьется успеха там»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Мадридский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с французским форвардом. 

«Его карьера начинала угасать. Я чувствовал, что он он становится все менее и менее интересным игроком.

Его статистика по-прежнему была на высоте, но в плане игры ему нужно было обрести новый стимул. У него все еще есть очень большое пространство для роста. Он будет соревноваться с лучшими.

Это лучший клуб мира. Я не сомневаюсь, что Мбаппе добьется успеха там», – сказал бывший игрок сборной Франции.

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8 комментариев
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Вини-Мбаппе-Беллингем это страшно пацаны очень страшно
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+8
А перешёл бы Мбаппе в 2022 - и никакого бы угасания карьеры не было. Взлетел бы похлеще Винисиуса на космические высоты в Реале.
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Всё четко сказал
+5
-5
0
Ответ Max Maximus
Больно наверное болельщикам Барсы Лучшие игроки Мира переходят именно в Реал, а у Бадры все 💸💸 уходят на покупки наград от ФИФА и статусы "Самый молодой" для одного игрока :))
Приплести Барсу🗿
+1
-1
0
Ответ Бакыт Кадыров
Вини-Мбаппе-Беллингем это страшно пацаны очень страшно
Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое
+1
-1
0
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