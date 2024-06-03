Дюгарри о Мбаппе: «Его карьера начинала угасать, ему нужен был новый стимул. «Реал» – лучший клуб мира, Килиан добьется успеха там»

Кристоф Дюгарри высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Мадридский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с французским форвардом.

«Его карьера начинала угасать. Я чувствовал, что он он становится все менее и менее интересным игроком.

Его статистика по-прежнему была на высоте, но в плане игры ему нужно было обрести новый стимул. У него все еще есть очень большое пространство для роста. Он будет соревноваться с лучшими.

Это лучший клуб мира. Я не сомневаюсь, что добьется успеха там», – сказал бывший игрок сборной Франции.