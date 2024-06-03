Эндрик о Месси: «Великий аргентинский игрок, он остается лучшим в стране. Лео на том же уровне, что и Роналду – поэтому его несколько раз признавали лучшим в мире»

Эндрик поделился мнением о Лионеле Месси.

– Приближается Кубок Америки. Кто главный претендент на победу в нем – Бразилия или ?

– и Аргентина являются фаворитами на выход в финал, но сегодня нельзя сказать, кто из них фаворит турнира. В матчах против Англии и мы показали, что неудачная серия в отборочных матчах закончилась.

– Кем из аргентинских футболистов вы восхищаетесь больше всего? Хотели бы вы сыграть с ним?

Месси – великий аргентинский игрок. Он по-прежнему остается лучшим в своей стране. Какой нападающий не хотел бы, чтобы он шел в дриблинг, пасовал и играл с ним в одной команде?

– Какого вы мнения о ? Он лучший в истории?

– Месси не похож на других. У него другой стиль, но он находится на том же уровне, что и [Роналду], и именно поэтому его уже несколько раз признавали лучшим в мире, – сказал нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в «Реал».

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.