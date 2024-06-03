Эндрик о Месси: «Великий аргентинский игрок, он остается лучшим в стране. Лео на том же уровне, что и Роналду – поэтому его несколько раз признавали лучшим в мире»

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Эндрик поделился мнением о Лионеле Месси.

– Приближается Кубок Америки. Кто главный претендент на победу в нем – Бразилия или Аргентина?

Бразилия и Аргентина являются фаворитами на выход в финал, но сегодня нельзя сказать, кто из них фаворит турнира. В матчах против Англии и Испании мы показали, что неудачная серия в отборочных матчах закончилась.

– Кем из аргентинских футболистов вы восхищаетесь больше всего? Хотели бы вы сыграть с ним?

Месси – великий аргентинский игрок. Он по-прежнему остается лучшим в своей стране. Какой нападающий не хотел бы, чтобы он шел в дриблинг, пасовал и играл с ним в одной команде?

– Какого вы мнения о Лионеле Месси? Он лучший в истории?

– Месси не похож на других. У него другой стиль, но он находится на том же уровне, что и Криштиану [Роналду], и именно поэтому его уже несколько раз признавали лучшим в мире, – сказал нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в «Реал».

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.

9 комментариев
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Тонко...
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Несколько раз🤣
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Месси по-прежнему лучший в своей стране.. - и не придерешься
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невзначай поднасрал так сказать
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Чуть не огорчил мадридистов
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Месси находится на том же уровне что и рональду
давно так не смеялся😂
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Он как игрок Реала не может правду говорить?
Ну какой роналду, хоспади.
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Игрокам Реала до сих пор в контракты прописывают обязательство восхвалять Роналду? Там же уже Мбаппе - теперь его нужно обожествлять.
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