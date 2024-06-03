Круговой о привилегиях легионеров в «Зените»: «Вендел регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл, а добросовестно пахавший конкурент не играл. Со мной и Дугласом было что-то похожее»

Данил Круговой рассказал об особом отношении к легионерам в «Зените».

– и Вендел… Мне кажется, они должны были поиграть в год-два и уехать в более сильный чемпионат. Они пересидели в России.

– Особенно Вендел! Он же просто не приехал на прошлые летние сборы команды.

– Он чуть ли не на каждые сборы стабильно опаздывал на 1-2 недели.

– И его даже не наказывали?

– Штраф какой-то выплачивал – и вперед, тренироваться.

– У легионеров в « » привилегированное положение?

– Наверное, да.

– В чем это проявлялось?

– Ну взять даже эту ситуацию с Венделом. Он регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл. А его конкурент, который добросовестно пахал, не играл. Со мной и прошлой зимой было что-то похожее.

– Он тоже опоздал?

– Нет, просто пролечился почти все сборы. А я тренировался на максимуме от и до. Но в итоге на первую игру после возобновления чемпионата вышел он, а не я. Мне это трудно принять.

Я разговаривал с Богданычем: «Давайте объективно: Дуглас, когда он только приехал, и Дуглас сейчас – два разных футболиста». И он со мной согласился.

– Но как объяснил, что ты не играешь?

– Сказал, что Дуглас просто стабильнее. Но я бы не сказал, что у меня были какие-то сильные провалы в игре. Я просто молчал и продолжал работать, пытаясь зацепиться за шанс.

Но когда ты выходишь на поле спустя месяц перерыва – ноги вообще не слушаются, начинают дрожать от нагрузок. Показать свой лучший футбол в таких условиях практически нереально, – сказал переходящий в ЦСКА защитник.