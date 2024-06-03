Круговой о привилегиях легионеров в «Зените»: «Вендел регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл, а добросовестно пахавший конкурент не играл. Со мной и Дугласом было что-то похожее»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дуглас Сантос Клаудиньо Данил Круговой Вендел Футбол

Данил Круговой рассказал об особом отношении к легионерам в «Зените».

Клаудиньо и Вендел… Мне кажется, они должны были поиграть в РПЛ год-два и уехать в более сильный чемпионат. Они пересидели в России.

– Особенно Вендел! Он же просто не приехал на прошлые летние сборы команды.

– Он чуть ли не на каждые сборы стабильно опаздывал на 1-2 недели.

– И его даже не наказывали?

– Штраф какой-то выплачивал – и вперед, тренироваться.

– У легионеров в «Зените» привилегированное положение?

– Наверное, да.

– В чем это проявлялось?

– Ну взять даже эту ситуацию с Венделом. Он регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл. А его конкурент, который добросовестно пахал, не играл. Со мной и Дугласом прошлой зимой было что-то похожее.

– Он тоже опоздал?

– Нет, просто пролечился почти все сборы. А я тренировался на максимуме от и до. Но в итоге на первую игру после возобновления чемпионата вышел он, а не я. Мне это трудно принять.

Я разговаривал с Богданычем: «Давайте объективно: Дуглас, когда он только приехал, и Дуглас сейчас – два разных футболиста». И он со мной согласился.

– Но как объяснил, что ты не играешь?

– Сказал, что Дуглас просто стабильнее. Но я бы не сказал, что у меня были какие-то сильные провалы в игре. Я просто молчал и продолжал работать, пытаясь зацепиться за шанс.

Но когда ты выходишь на поле спустя месяц перерыва – ноги вообще не слушаются, начинают дрожать от нагрузок. Показать свой лучший футбол в таких условиях практически нереально, – сказал переходящий в ЦСКА защитник.

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60 комментариев
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как-то же у бразильцев получается не проходя нормально сборы и после травм играть лучше тебя, проблема в них?
+63
-6
+57
Ответ Григорий Гашников
как-то же у бразильцев получается не проходя нормально сборы и после травм играть лучше тебя, проблема в них?
Вагнер Лав после карнавала возвращался и с трапа самолёта Спартаку отгружал. Бразилец))
+41
-2
+39
Всё-таки он решился пробить дно.
Молча уйти не смог. Что характеризует его довольно однозначно после его финта с контрактом за спиной. Вот тогда надо было говорить, а не молчать.
+45
-7
+38
> Дуглас просто пролечился почти все сборы. А я тренировался на максимуме от и до.

>Но когда ты выходишь на поле спустя месяц перерыва – ноги вообще не слушаются, начинают дрожать от нагрузок. Показать свой лучший футбол в таких условиях практически нереально

Как так получается то блин, не пойму, Дуглас не тренировался толком, лежал лечился, но выходит и играет, Круговому же какие-то там перерывы мешают показать лучший футбол, что за отмазки нелепые, шанс дают, бери пользуйся, будь готов к нему
+32
-1
+31
У тебя провалов и не было, ты просто одинаково паршиво играл на любой позиции, что справок, что слева.
+31
-6
+25
Ну вопросы только к тебе, если растренированный Дуглас на голову сильнее тебя в форме.
+22
-2
+20
Растренированный Вендел порвал Спартак,а пашущий Круг кинул аут на гол в ворота Зенита.Выход из под прессинга с Сантосом и Круговым это разные виды спорта.
+19
-2
+17
Один лечится, второй сборы динамит, но оба играют, а «пашущий» Круговой только мячи в свои ворота привозит. Странно, действительно.
+19
-3
+16
потому что Венделл даже после алкотрипа сильнее тебя, а Дуглас это вообще смешно, тебе давали время играть на его позиции стабильно в каждой игре у тебя 30+ мин было в среднем за матч, но ты ауты бросаешь соперникам
+14
0
+14
Ответ Андрей Корсаков
У тебя провалов и не было, ты просто одинаково паршиво играл на любой позиции, что справок, что слева.
зато стабильно
+11
0
+11
Как несправа жизнь, он приедет на две недели позже и лучший.
Но виноват, конечно, тренер...
+11
-1
+10
Эх, Круг. Ладно там еще по Венделу чему-то удивляться, но не понимать почему Дуги выходит, а не он?? Наш капитан, лучший защитник и самый дисциплинированный лег...
+10
0
+10
Юзеры спорца: ругают СБГ за закупку бразилов
Также юзеры спорца: ругают Кругового за попытку напрыгнуть на бразилов
+17
-7
+10
А ничего не хочет рассказать об особом отношении к паспортистам?
+8
-1
+7
Ща Данилка будет откровениями сыпать, изобличая несправедливость тренеров Зенита по отношению к российским талантам.
+7
-1
+6
А какого добросовестно пахавшего конкурента он имеет в виду? Коваленко, что ли? Ну если это конкурент, то тебе, Данил, не в ЦСКА надо, а к Безумному Шляпнику на чаепитие, там будешь свои фантазии рассказывать. Ещё и Сантоса, у которого ты должен был учиться с перманентно разинутой пастью, взял да и обгадил по-тихому.
+7
-1
+6
Ну, если опаздывающий на сборы Вендел все еще сильнее «тебя», то это только к «тебе» вопросы. Либо тренируйся, либо уходи в команду, где нет «Вендела»
+7
-2
+5
Дуглас даже пьяный на две головы лучше этого чуда. Круговой оказался тупым не только по футбольным меркам, но еще и в жизни, туда ему (к коням) и дорога.
+5
0
+5
Ответ krealpmoney
> Дуглас просто пролечился почти все сборы. А я тренировался на максимуме от и до. >Но когда ты выходишь на поле спустя месяц перерыва – ноги вообще не слушаются, начинают дрожать от нагрузок. Показать свой лучший футбол в таких условиях практически нереально Как так получается то блин, не пойму, Дуглас не тренировался толком, лежал лечился, но выходит и играет, Круговому же какие-то там перерывы мешают показать лучший футбол, что за отмазки нелепые, шанс дают, бери пользуйся, будь готов к нему
Да, печнику или слесарю может и нереально, да .. но ты ж профессиональный футболист! Не гребец, не борец... И тебе, паспортисту в футбол нереально играть ??? А чем бы ты, хотел заниматься в это время, когда не реально? Каким видом деятельности?
+3
0
+3
Прошлогодний Промес вообще зимние сборы в Спартаке провел один в Москве. По итогу в конце сезона лучший игрок команды.
+2
0
+2
То есть это проблема вендела, что он показывая 50 процентов своих возможностей, сильнее на голову любого лимитчика. Я все правильно понял?
+4
-2
+2
Какую ж падаль взрастили все-таки. Жалею, что успехов пожелал, правильно с ним руководство поступило)
+2
0
+2
Даня стабильнее Дугласа в плане навесов либо за ворота, либо в неспособности перебить ближнего защитника. Непризнанный гений, уличный поэт.
+2
0
+2
Хорошо что его не будет в зените
+3
-1
+2
Какой же он тупой. Вот уж точно, язык мой - враг мой. Ну и с гнильцой персонаж.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
Привет,Саш.Да все про Вендела знают,Круг приувеличил даже(про каждые сборы),Может у вас в основе будет играть.
Привет, Дим.
Вот такую позицию, которую он изъявляет, мне совсем не нравится, некрасиво всё это. Посмотрим насчёт старта, у нас тоже ему он не гарантирован😎
+2
0
+2
Еще хотят лимит ужесточить)) таким круговым тогда не с кем будет себя сравнивать и в их крошечном мозгу не возникнет вопроса «а что не так?»
+1
0
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Ответ Евпатий Романов
Комментарий скрыт
парень, у тебя всё хорошо с головой?
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Толку от твоих пройденных сборов, если аут бросить не можешь
+1
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Иногда лучше жевать...Ну теперь то понятно всё.Притесняли его ,беднягу.Теперь в цска он всем всё покажет,фланг в каждой игре будет разрывать.
Скатертью дорога ,обратно не жду.
+1
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