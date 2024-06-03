Круговой о переводе в «Зенит-2»: «Было неприятно. Медведев пошел на принцип»

Данил Круговой прокомментировал перевод во вторую команду «Зенита» зимой.

– Как ты воспринял нынешнюю ссылку в « »?

– Мне было неприятно. Когда мы разговаривали с и , прямо сказал: «Я отработаю контракт до конца: помогу выиграть чемпионство и Кубок и спокойно уйду». Но Иваныч пошел на принцип.

Потом я обсуждал всю эту ситуацию со своей семьей: «Вот увидите, окажется, что я буду нужен, но меня не будет». В итоге в какой-то момент на моей позиции выходил Нурик [Алип].

– Тебя не хотели вернуть в основную команду хотя бы на время?

– Я слышал, такой вариант обсуждался со стороны тренерского штаба. Но, думаю, для руководства « » это выглядело бы не очень: сначала игрока показательно отправляют в дубль, а потом возвращают. На такое никто бы не пошел, – отметил переходящий в защитник.