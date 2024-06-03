Круговой о переводе в «Зенит-2»: «Было неприятно. Медведев пошел на принцип»
Данил Круговой прокомментировал перевод во вторую команду «Зенита» зимой.
– Как ты воспринял нынешнюю ссылку в «Зенит-2»?
– Мне было неприятно. Когда мы разговаривали с Медведевым и Семаком, прямо сказал: «Я отработаю контракт до конца: помогу выиграть чемпионство и Кубок и спокойно уйду». Но Иваныч пошел на принцип.
Потом я обсуждал всю эту ситуацию со своей семьей: «Вот увидите, окажется, что я буду нужен, но меня не будет». В итоге в какой-то момент на моей позиции выходил Нурик [Алип].
– Тебя не хотели вернуть в основную команду хотя бы на время?
– Я слышал, такой вариант обсуждался со стороны тренерского штаба. Но, думаю, для руководства «Зенита» это выглядело бы не очень: сначала игрока показательно отправляют в дубль, а потом возвращают. На такое никто бы не пошел, – отметил переходящий в ЦСКА защитник.
Поиграл не слишком ярко, ушёл не слишком красиво. Часть болельщиков говорит "Бывай, ихтиандр!". Вроде всё логично.
>Диму Чистякова буквально пинками выгнали
> у вас там внутри ничего не ёкнуло
Поняяяятненько
В итоге, Алип забил решающий гол в Кубке и показал кто нужен, а кто в дубле.
ну а как иначе, он же озвучил своё кредо... Каждому овощу свой блендер
А чего же вы Марио не осуждаете
Тот то легенда армейцев
Это наверное другое
Круговой правильно свалил из болота
Питер же на болоте стоит )