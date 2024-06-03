Круговой о переводе в «Зенит-2»: «Было неприятно. Медведев пошел на принцип»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Зенит-2 Данил Круговой Футбол

Данил Круговой прокомментировал перевод во вторую команду «Зенита» зимой.

– Как ты воспринял нынешнюю ссылку в «Зенит-2»?

– Мне было неприятно. Когда мы разговаривали с Медведевым и Семаком, прямо сказал: «Я отработаю контракт до конца: помогу выиграть чемпионство и Кубок и спокойно уйду». Но Иваныч пошел на принцип.

Потом я обсуждал всю эту ситуацию со своей семьей: «Вот увидите, окажется, что я буду нужен, но меня не будет». В итоге в какой-то момент на моей позиции выходил Нурик [Алип].

– Тебя не хотели вернуть в основную команду хотя бы на время?

– Я слышал, такой вариант обсуждался со стороны тренерского штаба. Но, думаю, для руководства «Зенита» это выглядело бы не очень: сначала игрока показательно отправляют в дубль, а потом возвращают. На такое никто бы не пошел, – отметил переходящий в ЦСКА защитник.

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30 комментариев
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Ага, а нам всем, включая руководство и тренерский штаб, было очень приятно узнать, что ты подписался зимой с ЦСКА, никому об этом не сказал и поехал как ни в чём не бывало на сбор с командой. Вот уж отблагодарил так отблагодарил родной клуб. Воистину, таким только дорожную включать 😎
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-13
+31
Ехай, даня, ехай...
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Ему ещё и неприятно было, ух, какая чуткая натура!
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Всё правильно сделал и Медведев и клуб! А после вью - тем более!
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Зачем ты нужен в основной команде, если ты не игрок старта и можно вместо тебя давать практику кому-то, кто является игроком Зенита?
+13
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+12
Иуда еще и обижается.. =)))
+17
-6
+11
Мне интересно, вот люди : Сутормин, Чистяков, которые просили также уйти, аренды - вот у них такое же самомнение?! Что клуб, что Семак миллион возможности проявить себя давал, но вы же деревяшки! Как спортсмены должны быть рады быть в таком клубе как зенит! С такими контрактами, а эти «нужен буду, останусь помочь» - да в деньгах ты ни копейки не уступил «помощники» епрст
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Я кинул начальника, а тот почему-то обиделся. Странные они)
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Ответ dafaka13
А самое забавное, когда в комментариях пишут про какого-то "Иуду". От вас лавочник ушёл, которому Семак места на поле найти не мог. Ушел в команду, которая прямо сейчас не конкурент, да и исторически не заклятый соперник. Там с вышки Газпрома облучают или рублей по 50 за комментарий дают?
Самое забавное, когда какой то хрен с горы говорит, что Медведев пошёл на принцип. Вообще-то Медведев его начальник. Кто он и кто Медведев...
+10
-2
+8
Ответ мутятя
Все правильно. Все равно бы не играл. Скорее в Питере в каком нибудь районе Газпром построит фавелы, чем дадут играть своему русскому воспитаннику.
Теперь какой-то воспитанник ЦСКА играть не будет.
+8
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+7
Ответ dafaka13
А кто говорит про подвиг? Это обычный бизнес. Не напомните, кстати, где этот воспитанник провёл половину своей взрослой карьеры?
Почему вы ждёте благодарности за обычный бизнес, не соответствующий обычной деловой этике?
Поиграл не слишком ярко, ушёл не слишком красиво. Часть болельщиков говорит "Бывай, ихтиандр!". Вроде всё логично.
+8
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+7
По крайней мере, Зенит-2 - это не Новая Земля
+4
0
+4
Ответ dafaka13
А самое забавное, когда в комментариях пишут про какого-то "Иуду". От вас лавочник ушёл, которому Семак места на поле найти не мог. Ушел в команду, которая прямо сейчас не конкурент, да и исторически не заклятый соперник. Там с вышки Газпрома облучают или рублей по 50 за комментарий дают?
Ему спасибо должны сказать, за то, что он, будучи воспитанником клуба, утаил подписание контракта с другим клубом? А это точно подвиг?
+12
-8
+4
Ответ dafaka13
Ребята, которые пишут, что "воспитанник предал" и т.д., а когда такого же воспитанника Диму Чистякова буквально пинками выгнали спасать Сочинское недоразумение, у вас там внутри ничего не ёкнуло?
>у питерских совсем башню сорвало и придумываете себе драму там, где ее отродясь не было
>Диму Чистякова буквально пинками выгнали
> у вас там внутри ничего не ёкнуло

Поняяяятненько
+5
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+3
Никогда не лги не предавай
+3
0
+3
Да крысеныша теперь не остановить. Какой говорливый оказывается.
+2
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+2
Ответ Максим Ларченков
Молодец, пока медведев был в упячке зимней, свалил
Свобода Равенство Упячка(С. Р. У.) 🙈
+2
0
+2
" Вот увидите, окажется, что я буду нужен, но меня не будет». В итоге в какой-то момент на моей позиции выходил Нурик "
В итоге, Алип забил решающий гол в Кубке и показал кто нужен, а кто в дубле.
+1
0
+1
Но Иваныч пошел на принцип...
ну а как иначе, он же озвучил своё кредо... Каждому овощу свой блендер
+4
-3
+1
а Фернандес всё ещё празднует!?
0
0
0
Болельщики зенита осуждают
А чего же вы Марио не осуждаете
Тот то легенда армейцев
Это наверное другое
Круговой правильно свалил из болота
Питер же на болоте стоит )
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