Данил Круговой: «Не понимаю, почему «Зенит» не хочет привлекать своих воспитанников в нынешних условиях. Зачем привозить сильных легионеров, если клуб не играет в ЛЧ?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Данил Круговой Футбол

Данил Круговой высказался о положении воспитанников «Зенита».

«Многие парни сейчас уезжают в клубы послабее, чтобы там закрепиться и вернуться в свой родной «Зенит». То же самое делал когда-то и я, уезжая в «Уфу». Но тогда наши клубы играли в еврокубках, уровни сопротивления и конкуренции были другими.

Я не понимаю, почему в нынешних условиях «Зенит» не хочет привлекать своих воспитанников. Зачем привозить сильных легионеров, если клуб все равно не играет в Лиге чемпионов?» – сказал переходящий в ЦСКА защитник.

Круговой о привилегиях легионеров в «Зените»: «Вендел регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл, а добросовестно пахавший конкурент не играл. Со мной и Дугласом было что-то похожее»

Данил Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора. Меня не устраивало мое положение в клубе»

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26 комментариев
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А почему ЦСКА не хочет привлечь своего воспитанника вместо Кругового? Нет таких вопросов, Дань? Или из-за того, что нет еврокубков надо ставить владельца компьютерного клуба вместо олимпийского чемпиона?
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Конкуренция, она такая, играешь хуже сидишь на скамейке.
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А ты Краснодару и Динамо такой тоже вопрос задай)))
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Ответ Miron_8383
А почему ЦСКА не хочет привлечь своего воспитанника вместо Кругового? Нет таких вопросов, Дань? Или из-за того, что нет еврокубков надо ставить владельца компьютерного клуба вместо олимпийского чемпиона?
Кстати говоря, Рядно пока совсем сырой игрок, но не хуже Круга точно.
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Спросишь у Гинера и Орешкина, как в ЦСКА приедешь)
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Даа, Даня, с мозгами и логикой совсем не ахти. Печалька. Так и не смог соотнести свой уровень с примерами рядом.
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Какой же клоун. Рад что он из Зенита сваливает. Через пару лет будет рассказывать как ему в ЦСКА шансов на давали, а всяким Келлвенам давали
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Ответ Predator87
дело не в конкуренции а в доверии)кержаков когда начинал не блистал от слова совсем.но ему доверяли и он вырос в сильного игрока.тоже и про других воспитанников можно сказать.а семак просто не умеет работать с молодежью
Когда Аршавин, Денисов, Керж за Зенит заиграли, там у тренерского штаба подгорело и старый состав начали выгонять. То, что они заиграли так быстро и рано - это ещё и удача.
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Ответ riverman1980
Кстати говоря, Рядно пока совсем сырой игрок, но не хуже Круга точно.
Ну вот как подсохнет, так и Круга выкинет с команды. Ну если реально хорош, а не очередной король молодёжки
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Футбол строго говоря - это развлекательное шоу, и зрители хотят видеть лучшее исполнение, поэтому, раз финансы позволяют, почему бы не привлекать исполнителей выше классом? Я уж не говорю о том, что этих легионеров можно и выгодно продать
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А Зенит это не обязан делать. И Спартак не обязан, и Цска не обязан, да и вообще клубы в РПЛ это не обязаны делать. Всё зависит от того, какие финансы в клубах и каких легов хотят купить. И всё зависит от того, кто в академии у клуба есть. Я думаю, что уж условному Зениту меньше всего хочется выискивать где-то в Бразилии или Европе игрока, потом уламывать его семью, потом платить кучу денег, чтобы он приехал. Гораздо легче взять талантливого и готового для РПЛ игрока, который будет играть, но таких мало для Зенита, да и вообще для ТОП-5 РПЛ.
з.ы Настоящие таланты пробьются даже сквозь асфальт. Какие-нибудь талантливые бездари (ну или те, кому шепнули на ушко, что они топ прям топ), так и будут до конца карьеры и после рассказывать, как их чехлили, этих не признанных гениев....
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Столько наговорил, что уже рад его уходу. Ладно бы еще показывал какой-то крутой футбол, а так даже близко не уровень Сантоса и в защите вечно с ним в проблемы были,а возомнил из себя не пойми кого.
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Чую, мы ещё много чего интересного узнаем о нашем зените, от этого персонажа
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Ответ Predator87
так говоришь как будто сантос топ игрок)оба игрока плюс минус одного уровня
ладно Сантос не топ игрок. Но почему ты рядом ставишь .....? Все будет видно. Да и футбол ты даже не жопой наблюдаешь.
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Ответ Predator87
дело не в конкуренции а в доверии)кержаков когда начинал не блистал от слова совсем.но ему доверяли и он вырос в сильного игрока.тоже и про других воспитанников можно сказать.а семак просто не умеет работать с молодежью
Керж играл очень неплохо когда начинал, просто не мог забить первые матчи. При этом до того он в Светогорце у Казачонка рекорды результативности бил.
Круг получил шансов не меньше чем Керж в 2001м, но в отличие от Кержа Даню так и не прорвало. Точнее прорвало, но вот только сегодня и в интервью, а не на поле.
Да и сравнивать грешно. у Кержа конкурентами Гена Попович с Женей Тарасовым были, а у Круга - Дуглас Сантос. Но даже при этом Круг получил кучу шансов.

Так что чушь не пиши по поводу того, что Семак не умеет работать с молодежью. Все умеет, шансы дает, но молодежи толковой нет. Вон, Педро, тоже молодежь. Педро пришел и играет. Кстати настырностью как раз похож на молодого Кержа. А своих таких просто нет. Причем не только у нас, а в большинстве команд РПЛ
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Ответ Predator87
дело не в конкуренции а в доверии)кержаков когда начинал не блистал от слова совсем.но ему доверяли и он вырос в сильного игрока.тоже и про других воспитанников можно сказать.а семак просто не умеет работать с молодежью
Конечно, зарабатывать хотим как в премьер лиге, но отношения должно быть как к своим воспитанникам.
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Ответ Predator87
так говоришь как будто сантос топ игрок)оба игрока плюс минус одного уровня
😅😅😅
Ничего смешнее сегодня не слышал )
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Ответ Miron_8383
А почему ЦСКА не хочет привлечь своего воспитанника вместо Кругового? Нет таких вопросов, Дань? Или из-за того, что нет еврокубков надо ставить владельца компьютерного клуба вместо олимпийского чемпиона?
Так в ЦСКА достаточно молодых получают шансы, а в Зените на молодёжь болт давно выложили.
Кругового понесло, но его можно понять. Зенит тупо издевался над ним
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Зенит после случая с Денисовым не будет делать ставку на своих воспитанников. Круговой своим примером лишь подтвердил правильность такой стратегии клуба.
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Что-то Круговой какой-то совсем неумный, был о нем лучшего мнения
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Таким в Зените не место. Видите ли свои паспортисты должны играть по блату из-за того, что нет ЕК. Ну пускай играет в клубе попроще.
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