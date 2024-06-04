Данил Круговой: «Не понимаю, почему «Зенит» не хочет привлекать своих воспитанников в нынешних условиях. Зачем привозить сильных легионеров, если клуб не играет в ЛЧ?»

Данил Круговой высказался о положении воспитанников «Зенита».

«Многие парни сейчас уезжают в клубы послабее, чтобы там закрепиться и вернуться в свой родной « ». То же самое делал когда-то и я, уезжая в «Уфу». Но тогда наши клубы играли в еврокубках, уровни сопротивления и конкуренции были другими.

Я не понимаю, почему в нынешних условиях «Зенит» не хочет привлекать своих воспитанников. Зачем привозить сильных легионеров, если клуб все равно не играет в Лиге чемпионов?» – сказал переходящий в ЦСКА защитник.

Круговой о привилегиях легионеров в «Зените»: «Вендел регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл, а добросовестно пахавший конкурент не играл. Со мной и Дугласом было что-то похожее»

Данил Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора. Меня не устраивало мое положение в клубе»