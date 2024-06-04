Данил Круговой: «Не понимаю, почему «Зенит» не хочет привлекать своих воспитанников в нынешних условиях. Зачем привозить сильных легионеров, если клуб не играет в ЛЧ?»
Данил Круговой высказался о положении воспитанников «Зенита».
«Многие парни сейчас уезжают в клубы послабее, чтобы там закрепиться и вернуться в свой родной «Зенит». То же самое делал когда-то и я, уезжая в «Уфу». Но тогда наши клубы играли в еврокубках, уровни сопротивления и конкуренции были другими.
Я не понимаю, почему в нынешних условиях «Зенит» не хочет привлекать своих воспитанников. Зачем привозить сильных легионеров, если клуб все равно не играет в Лиге чемпионов?» – сказал переходящий в ЦСКА защитник.
Круговой о привилегиях легионеров в «Зените»: «Вендел регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл, а добросовестно пахавший конкурент не играл. Со мной и Дугласом было что-то похожее»
Данил Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора. Меня не устраивало мое положение в клубе»
з.ы Настоящие таланты пробьются даже сквозь асфальт. Какие-нибудь талантливые бездари (ну или те, кому шепнули на ушко, что они топ прям топ), так и будут до конца карьеры и после рассказывать, как их чехлили, этих не признанных гениев....
Круг получил шансов не меньше чем Керж в 2001м, но в отличие от Кержа Даню так и не прорвало. Точнее прорвало, но вот только сегодня и в интервью, а не на поле.
Да и сравнивать грешно. у Кержа конкурентами Гена Попович с Женей Тарасовым были, а у Круга - Дуглас Сантос. Но даже при этом Круг получил кучу шансов.
Так что чушь не пиши по поводу того, что Семак не умеет работать с молодежью. Все умеет, шансы дает, но молодежи толковой нет. Вон, Педро, тоже молодежь. Педро пришел и играет. Кстати настырностью как раз похож на молодого Кержа. А своих таких просто нет. Причем не только у нас, а в большинстве команд РПЛ
Ничего смешнее сегодня не слышал )
Кругового понесло, но его можно понять. Зенит тупо издевался над ним