Барселона — Атлетик 23.10.2022 испанская Ла Лига, прогноз на футбольный матч

В 11 туре испанской Ла Лиги Барселона на своем поле сыграет с Атлетиком Бильбао. Игра состоится в воскресенье, 23 октября. Поединок начнется в 22:00 по мск.

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Рекомендованная ставка: Победа Барселоны 1.65, ТБ (1.5) 1.21

Как проявят себя каталонцы? Забьет ли Роберт Левандовски? А может быть, баски смогут отобрать очки у фаворита матча? Ответы на эти вопросы вы получите, посмотрев матч Барселона — Атлетик, ну а наш прогноз поможет сделать осмысленную ставку на исход этой встречи.

Приведенная нами статистика актуальна по состоянию на 19 октября 2022 года. Однако этих сведений будет достаточно, чтобы сделать свой вывод по фавориту этой встречи.

Барселона

Каталонцы в девяти матчах Ла Лиги набрали 22 очка и идут на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Хави на три балла отстают от мадридского Атлетико. В целом, команда может занести себе в активе старт сезона в чемпионате Испании. В восьми матчах Барса одержала победу, в одной игре сыграла вничью и потерпела поражение, аккурат от мадридского Реала.

Впрочем, несмотря на проигрыш главному конкуренту, у «блаугранас» сохраняются шансы на успех. Но чтобы реализовать потенциал, каталонцам нужно постараться не терять очки в играх с середняками и аутсайдерами национального первенства.

В предыдущих пяти матчах каталонцы сыграли следующим образом:

Статистические тенденции игры подопечных Хави помогут вам сделать более осмысленный прогноз на исход матча:

Атлетик

Баски идут на шестом месте после 10 сыгранных матчей. Атлетик имеет в своем активе 18 очков, и на семь баллов отстает от лидирующего Реала. Впрочем, баски имеют трехочковый отрыв от ближайших преследователей — Вильярреала и Валенсии.

В чемпионате Баски потерпели два поражения, и трижды сыграли вничью. Команда встречалась только с одним топ-соперником — мадридским Атлетико и уступила со счетом 0:1.

Пять предыдущих матчей Атлетик провел следующим образом:

Приводим статистические факты об игре Атлетика, что поможет вам сделать осмысленную ставку на игру:

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Барселона — Атлетик

В последних 20 очных встречах Барселона имеет явное преимущество над Атлетиком:

Пять предыдущих поединков команд завершились следующими итогами:

В предстоящей встрече фаворит очевиден: Барселона стабильна в нынешнем сезоне и практически не допускает осечек в играх с середняками и аутсайдерами национального первенства (в начале сезона была ничья с Райо). Атлетик неплох, но баскам будет крайне сложно выстоять против каталонцев. Но все-таки у Барсы индивидуальный уровень игроков выше, к тому же, каталонцы будут мотивированы догнать Реал в таблице.

Букмекеры также считают каталонцев фаворитами встречи:

Предположим, что игра закончится минимальной победой Барселоны. Баски сыграют в осторожный футбол от обороны, но вряд ли сумеют зацепиться за очки.

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Где смотреть Барселона – Атлетик