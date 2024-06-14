«Жирона» за 12 млн евро купила защитника сборной Чехии Крейчи у «Спарты». Контракт – до 2029-го

Теги высшая лига Чехия Спарта Прага Ла Лига трансферы Жирона Ладислав Крейчи 1999 деньги Футбол

«Жирона» приобрела футболиста сборной Чехии.

К команде присоединился защитник Ладислав Крейчи. Контракт рассчитан до 2029 года.

По данным L’Esportiu, пражская «Спарта» получит за футболиста 12 млн евро.

Большую часть матчей в своей карьере Крейчи провел на позициях опорного и центрального полузащитника, однако в последние годы играет в центре обороны.

В сезоне-2023/24 он забил 8 голов и сделал 4 результативных паса за 26 игр в чемпионате Чехии. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/GironaFC

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7 комментариев
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в фифа топ
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В прошлом сезоне 19 матчей и 13 голов. Офигеть статистика, даже для центрального/опорного полузащитника. У нас «топ-форварды» за 30 матчей столько не забивают
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Я уж думал он никогда не уйдет
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Отличный игрок - усилит Жирону !
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Хороший игрок для Жироны.
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Вундеркинд ФМ 15
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Ответ Serzhique
В прошлом сезоне 19 матчей и 13 голов. Офигеть статистика, даже для центрального/опорного полузащитника. У нас «топ-форварды» за 30 матчей столько не забивают
Так 8 с пенальти
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