«Жирона» за 12 млн евро купила защитника сборной Чехии Крейчи у «Спарты». Контракт – до 2029-го

«Жирона» приобрела футболиста сборной Чехии.

К команде присоединился защитник . Контракт рассчитан до 2029 года.

По данным L’Esportiu, пражская « » получит за футболиста 12 млн евро.

Большую часть матчей в своей карьере Крейчи провел на позициях опорного и центрального полузащитника, однако в последние годы играет в центре обороны.

В сезоне-2023/24 он забил 8 голов и сделал 4 результативных паса за 26 игр в чемпионате Чехии. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/GironaFC