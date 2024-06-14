«Жирона» за 12 млн евро купила защитника сборной Чехии Крейчи у «Спарты». Контракт – до 2029-го
«Жирона» приобрела футболиста сборной Чехии.
К команде присоединился защитник Ладислав Крейчи. Контракт рассчитан до 2029 года.
По данным L’Esportiu, пражская «Спарта» получит за футболиста 12 млн евро.
Большую часть матчей в своей карьере Крейчи провел на позициях опорного и центрального полузащитника, однако в последние годы играет в центре обороны.
В сезоне-2023/24 он забил 8 голов и сделал 4 результативных паса за 26 игр в чемпионате Чехии. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/GironaFC