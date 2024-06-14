Все 6 ударов Германии в 1-м тайме были в створ, Шотландия не пробила ни разу и уступает 0:3
Сборная Германии опережает Шотландию по основным показателям после 1-го тайма.
Команда Юлиана Нагельсманна громит соперника в матче открытия Евро-2024 – 3:0.
Все шесть ударов немцев в первой половине пришлись в створ. Шотландцы ни разу не пробили по воротам.
Германия чаще владела мячом (65% времени), отдавала передачи с точностью 93% и провела 24 атаки (у шотландцев – всего одна).
Пока есть плоды, интересно будет увидеть Германию с сильным соперником