Все 6 ударов Германии в 1-м тайме были в створ, Шотландия не пробила ни разу и уступает 0:3

Сборная Германии опережает Шотландию по основным показателям после 1-го тайма.

Команда Юлиана Нагельсманна громит соперника в матче открытия – 3:0.

Все шесть ударов немцев в первой половине пришлись в створ. Шотландцы ни разу не пробили по воротам.

чаще владела мячом (65% времени), отдавала передачи с точностью 93% и провела 24 атаки (у шотландцев – всего одна).