Все 6 ударов Германии в 1-м тайме были в створ, Шотландия не пробила ни разу и уступает 0:3

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Стив Кларк Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии опережает Шотландию по основным показателям после 1-го тайма.

Команда Юлиана Нагельсманна громит соперника в матче открытия Евро-2024 – 3:0.

Все шесть ударов немцев в первой половине пришлись в створ. Шотландцы ни разу не пробили по воротам.

Германия чаще владела мячом (65% времени), отдавала передачи с точностью 93% и провела 24 атаки (у шотландцев – всего одна).

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9 комментариев
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Германия вернулась!
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+6
Ответ Миндовг
Какие пассажиры? Иди посмотри как шотландцы играли до этого. Обыгрывали испанцев 2:0, Норвегию с Холандом, Эдегором обошли, Украину громили недавно в ЛН. Представь, что они с паспортным сбродом сделают
Сделали, ага. 1-6 по сумме двух игр и ни одной победы за всю историю.
+4
-1
+3
Зато команд сильно больше 16 стало 🥴 Зачем такие пассажиры на Евро, смысл их приезда вообще?!
+6
-4
+2
Ответ Миндовг
Какие пассажиры? Иди посмотри как шотландцы играли до этого. Обыгрывали испанцев 2:0, Норвегию с Холандом, Эдегором обошли, Украину громили недавно в ЛН. Представь, что они с паспортным сбродом сделают
"Паспортный сброд" ещё недавно при Саламыче этих юбконосов сам на йуху вертел. Так что не надо тут ля-ля.
+2
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Германия играет по сходкй тактике с Реалом. Кроос и Рюдегер ставят позиционную атаку.
Пока есть плоды, интересно будет увидеть Германию с сильным соперником
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Ответ Давид Кочинян
Зато команд сильно больше 16 стало 🥴 Зачем такие пассажиры на Евро, смысл их приезда вообще?!
Деньги! Больше матчей, больше денег. Элементарно.
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Ответ Давид Кочинян
Зато команд сильно больше 16 стало 🥴 Зачем такие пассажиры на Евро, смысл их приезда вообще?!
Ну вот Ирландия была в 2012 при 16 командах, сильно лучше сыграла. При любом количестве команд пассажиры будут.
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