5:1 – крупнейшая победа Германии в истории Евро и крупнейший счет в матче открытия
Германия одержала свою крупнейшую победу в истории Евро.
Сегодня немцы разгромили Шотландию в матче открытия чемпионата Европы – 5:1.
Еще никогда Германия не побеждала на этом турнире с разницей в четыре гола.
Также зафиксирован крупнейший счет в истории стартовых матчей Евро.
5:1 – Германия забрала открытие Евро! Рекордный разнос Шотландии
И он завершает карьеру... Немыслимо!
Но загвоздка в том, что они на Евро попали бы в любом случае, даже при старом формате, поэтому претензия максимально странная по итогам именно этой игры.
Барса в ЛЧ от баварии и других больше отхватывала но никто не говорит ее исключать
Ведь нигельсман в футбол не играл и чеканит как Абаскаль
А вы эксперт я смотрю