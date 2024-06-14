5:1 – крупнейшая победа Германии в истории Евро и крупнейший счет в матче открытия

Германия одержала свою крупнейшую победу в истории Евро.

Сегодня немцы разгромили Шотландию в матче открытия чемпионата Европы – 5:1.

Еще никогда не побеждала на этом турнире с разницей в четыре гола.

Также зафиксирован крупнейший счет в истории стартовых матчей .

5:1 – Германия забрала открытие Евро! Рекордный разнос Шотландии