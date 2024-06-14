5:1 – крупнейшая победа Германии в истории Евро и крупнейший счет в матче открытия

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 рекорды Юлиан Нагельсманн Футбол

Германия одержала свою крупнейшую победу в истории Евро.

Сегодня немцы разгромили Шотландию в матче открытия чемпионата Европы – 5:1.

Еще никогда Германия не побеждала на этом турнире с разницей в четыре гола.

Также зафиксирован крупнейший счет в истории стартовых матчей Евро.

5:1 – Германия забрала открытие Евро! Рекордный разнос Шотландии

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89 комментариев
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Ноль ударов по воротам у Шотландии. Ради чего увеличивают количество днищенских команд в турнире? По мне нужно вернуться к формату 16 команд и 4 группы
+171
-6
+165
100% точность передач у Тони Крооса в первом тайме матча открытия Евро (Германия против Шотландии). 55 из 55!

И он завершает карьеру... Немыслимо!
+92
-8
+84
Шотландцы. Удары по воротам -0, удалы в створ -0, угловые -0. Я смотрю футбол уже 25 лет, смотрел кучу турниров, даже русский втордив. И никогда я не видел такого , чтобы команда за 90 мин даже ни разу не ударила по воротам . И это на ЧЕ, Карл !!! И при этом шотландцы забыли))
+67
-3
+64
Ответ Алексей Туроверов
Ноль ударов по воротам у Шотландии. Ради чего увеличивают количество днищенских команд в турнире? По мне нужно вернуться к формату 16 команд и 4 группы
Отличные Евро тогда были. Евро 2000 так вообще лучший в истории.
+55
-4
+51
Ответ Cruel Snake
100% точность передач у Тони Крооса в первом тайме матча открытия Евро (Германия против Шотландии). 55 из 55! И он завершает карьеру... Немыслимо!
за весь матч 99% и 101 из 102. легенда
+47
-3
+44
Ответ aleksmaloy48
Какая разница , как играла в группе. Сегодня все было понятно. Да и дальше шансов не много.
Ну да, и что? Ведь изначальное сообщение было о том, что шотландцы днище, поэтому надо сократить число участников, чтобы, видимо, они не попадали на Евро.

Но загвоздка в том, что они на Евро попали бы в любом случае, даже при старом формате, поэтому претензия максимально странная по итогам именно этой игры.
+37
0
+37
Ответ Royal Watcher
Короче до полуфинала должны уверенно доходить, походу немцы начинают вспоминать как в футбол играть надо, сильнейший матч открытия 👍🏼
Помню так же думал, когда наши Чехию в 2012 году обыграли в первом матче. По 1 игре не стоит прогнозы далеко идущие делать.
+25
-3
+22
Ответ Алексей Туроверов
Ноль ударов по воротам у Шотландии. Ради чего увеличивают количество днищенских команд в турнире? По мне нужно вернуться к формату 16 команд и 4 группы
Почему это Шотландия днищенская команда? Изучите, как она выступила в квалификационной группе хотя бы.
+31
-16
+15
Я уже чёрт знает, сколько турниров посмотрел. Но эта Шотландия настолько ни о чём, что я такого выноса вперёд ногами и не припомню. Настолько беспомощная команда, что даже толком не напрягла бездарный немецкий центр обороны - там пришлось защитнику в ворота подправлять, чтобы счёт размочился.
+15
-5
+10
Ответ kvint(ksk)
Шотландцы. Удары по воротам -0, удалы в створ -0, угловые -0. Я смотрю футбол уже 25 лет, смотрел кучу турниров, даже русский втордив. И никогда я не видел такого , чтобы команда за 90 мин даже ни разу не ударила по воротам . И это на ЧЕ, Карл !!! И при этом шотландцы забыли))
Рюдигеру скучно стало. Вот и решил помочь, так сказать))
+9
-2
+7
Новые рекорды! Албаний теперь на всех хватит.
+6
0
+6
Ответ Фан Рубина
Я уже чёрт знает, сколько турниров посмотрел. Но эта Шотландия настолько ни о чём, что я такого выноса вперёд ногами и не припомню. Настолько беспомощная команда, что даже толком не напрягла бездарный немецкий центр обороны - там пришлось защитнику в ворота подправлять, чтобы счёт размочился.
бездарный? лол. Та провел лучший сезон как ЦЗ. Он одна из причин, почему Леверкузен пропустил меньше всех голов в Европе (за исключением Интера). Рюдигер спасал Мадрид много раз в этом сезоне. Если это бездарный центр обороны, тогда уж не знаю, у какой сборной не бездарный.
+7
-2
+5
Короче до полуфинала должны уверенно доходить, походу немцы начинают вспоминать как в футбол играть надо, сильнейший матч открытия 👍🏼
+12
-7
+5
Ответ Алексей Туроверов
Ноль ударов по воротам у Шотландии. Ради чего увеличивают количество днищенских команд в турнире? По мне нужно вернуться к формату 16 команд и 4 группы
а что скажешь если другие аутсайдеры куда лучше сыграют? как это часто бывало.

Барса в ЛЧ от баварии и других больше отхватывала но никто не говорит ее исключать
+4
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+3
Ответ Sergey Rubtsov
И это с пешеходами ЦЗ Германии (Та вообще мрак)
не несите чушь. Та, один из самых быстрых ЦЗ в Бундеслиге в этом сезоне.
+4
-1
+3
Ответ circassian*
В целом матч напомнил матч открытия ЧМ-2006 в Германии, где немцы уничтожили Коста-Рику... С отличными голешниками Лама и Фрингса Правда, костариканцы были пободрее насколько я помню
Ванчоппе дубль по моему сделал и да Коста-Рика намного лучше сегодняшних шотландцев играла
+3
0
+3
В этом матче немцы забивали и за себя, и за шотландцев!
+6
-3
+3
Подождите мостового

Ведь нигельсман в футбол не играл и чеканит как Абаскаль
+2
0
+2
Евро расширилось за счет слабых команд, вот и результат, всё предельно логично
+4
-2
+2
Ответ Фан Рубина
Я уже чёрт знает, сколько турниров посмотрел. Но эта Шотландия настолько ни о чём, что я такого выноса вперёд ногами и не припомню. Настолько беспомощная команда, что даже толком не напрягла бездарный немецкий центр обороны - там пришлось защитнику в ворота подправлять, чтобы счёт размочился.
Бездарный центр обороны? 🤣🤣🤣
А вы эксперт я смотрю
+3
-1
+2
Немцы грамотно разобрали шотландцев. Более добавить нечего.
+2
-1
+1
Ответ Ростовский
Естественно я не смотрю. Зачем убивать время за просмотром неинтересного днища?
А на комментарии об этом "днище" зачем время тратишь? Работа?
+1
0
+1
Очень рад за Дойче. В кое-веки игроки расставлены по своим позициям и играют в адекватный футбол. Нагельсманн хорош. У Шотландии просто не было шансов с их стратегией выносов в центр поля, такое сразу карается немецкими забросами, кое активно нарабатывались, это видно. Кларка я думаю надо увольнять, крайне скудоумный футбол при таком ростере
+4
-3
+1
Ответ morphvirg
И при этом все равно написываешь))
Работа у бота такая
+1
0
+1
Ответ Ростовский
Естественно я не смотрю. Зачем убивать время за просмотром неинтересного днища?
И при этом все равно написываешь))
+2
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Ответ Ростовский
Самый днищенский Евро за всю историю. Столько много слабых команд и играют команды по политическим решениям, а не спортивным результатам.
Так не смотри.
+3
-2
+1
На классе.
+3
-2
+1
Ответ Вова Пупкин
Комментарий удален модератором
Подождите с выводами! Давайте дождёмся ближаший матч Румынии.
+1
0
+1
Ответ Алексей Туроверов
Ноль ударов по воротам у Шотландии. Ради чего увеличивают количество днищенских команд в турнире? По мне нужно вернуться к формату 16 команд и 4 группы
И это с пешеходами ЦЗ Германии (Та вообще мрак)
+3
-2
+1
Ответ Royal Watcher
Короче до полуфинала должны уверенно доходить, походу немцы начинают вспоминать как в футбол играть надо, сильнейший матч открытия 👍🏼
Нагельтсман - ТОПтренер. Из всех сборных, только у Германии эта позиция с приставкой ТОП.
+2
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