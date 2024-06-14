Обзор матча Германия – Шотландия, группы A на Евро 2024, 14.06.2024

Матч открытия Евро 2024 порадовал любителей футбола большим количеством голов. Хозяева турнира сборная Германии разгромила шотландцев со счетом 5 : 1 и доказала, что по праву относится к главным фаворитам турнира.

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Все основные события матча развернулись в первом тайме. Сборную Шотландии можно похвалить за внешне решительный настрой на игру, великолепное исполнение гимна и отличную поддержку болельщиков, которых до матча и до второго гола было слышно лучше, чем хозяев. На этом все. Сложно сказать, каким был план на игру главного тренера шотландцев Стива Кларка, остается только гадать. Хозяева сразу захватили инициативу. На 10-й минуте Тони Кроос длинной передачей перевел мяч на левый фланг, где Йозуа Киммих обработал футбольный снаряд, отдал пас на линию штрафной Флориану Виртцу. Тот пробил в одно касание и открыл счет. Через 9 минут Илкай Гюндоган отличной передачей нашел Кая Хавертца. Нападающий в штрафной соперника сделал паузу и отдал мяч под удар Джамалу Мусиале — 2 : 0. В конце первого тайма защитник шотландцев Райан Портеус снял все вопросы по поводу итогового результата. В своей штрафной площади он въехал прямой ногой в голеностоп Гюндогану. Пенальти. Красная карточка. Удар с точки Хавертца, и счет 3 : 0. Во втором тайме зрители увидели еще три забитых мяча. Сначала мощным ударом отличился вышедший на замену Никлас Фюллькруг. Затем Антонио Рюдигер, сам того не ожидая, помог шотландцем и стал автором гола в свои ворота. Под самый занавес встречи отличился Эмре Джан, который попал в заявку сборной в самый последний момент, заменив травмированного Александара Павловича.