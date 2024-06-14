36-летний Нагельсманн – самый молодой главный тренер в истории Евро

Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро.

На сегодняшний день главному тренеру сборной Германии 36 лет и 327 дней. Он руководит национальной командой в матче открытия против .



Немецкий специалист превзошел рекорд , который на Евро-2000 был главным тренером сборной в 36 лет и 333 дня.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.