36-летний Нагельсманн – самый молодой главный тренер в истории Евро

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Словении по футболу Сречко Катанец Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 рекорды Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро.

На сегодняшний день главному тренеру сборной Германии 36 лет и 327 дней. Он руководит национальной командой в матче открытия Евро-2024 против Шотландии.

Немецкий специалист превзошел рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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23 комментария
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Такое ощущение что уже лет 10 тренирует а ему всего 36
+16
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+16
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мостовой самый молодой тренер, завершивший карьеру не возглавив ни одного клуба
Мостовой - самый молодой тренер, объявивший себя тренером
+8
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+8
Ответ Этот Райола хочет денег
В 36 лет уже неплохое портфолио, опыт и известность имеет. Как говорится, задай вопрос, чего добился/добьешся ты к этому возрасту)
Мостовой негодует !
+6
0
+6
Нагельсанна зря из Баварии выгнали, неплохой он был теперь тренерский чехарда и...Компани...Который непонятно как будет тренить
+5
0
+5
Ответ QWertY
Хочешь прикол? У Нагеля без Баварии 0 трофеев в футболе, как и у Компани. Но в отличие от немца, Венсан только год назад начал тренировать
Только в отличии от компани, нагельсман не вылетал из топового чемпа
+6
-2
+4
Ответ QWertY
Хочешь прикол? У Нагеля без Баварии 0 трофеев в футболе, как и у Компани. Но в отличие от немца, Венсан только год назад начал тренировать
Только вот Нагельсманн тренировал в Лейпциге и с ним доходил до 1/2 финала Лч, а Компани вылетел в Чемпионшип командой уровня Чемпионшипа...Хотя с такой командой в Апл нереально было остаться. Но у Нагельсмана опыта намного больше
+4
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+4
Ответ QWertY
И? За 1/2 финала ЛЧ дают какую нибудь чашку? Компани уже в следующем сезоне может догнать Нагеля по трофеям в тренерском карьере
Так причём тут трофеи? У Компани опыта очень мало, Нагельсманн хотя бы тренировал в Лейпциге, в хорошем клубе по уровню Бундеслиги. Нагельсманн более сильный тренер, нежели Компанию именно Засчет опыта и коучинга в серьёзном клубе
+4
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+4
Ответ QWertY
По твоей логике получается, что Нагель круче Алонсо чисто из за опыта в Лейпциге)) Только вот Алонсо за один сезон в Байере сделал больше, чем Нагель за всю карьеру в Бундеслиге. Ты не можешь знать лучше он Компани или нет, по крайне мере до конца следующего сезона
Ну а по твоей логике получается, что Артета хуже Тен Хага, допустим. Опыт - одна из главных характеристик любого тренера, такие как Хаби - исключения, который почти без опыта сразу строют хорошую команду. Таким был и Гвардиола, который сразу ворвался в европейский футбол и сделал Барсу самым лучшим клубом мира, допустим.
+4
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+4
В 36 лет уже неплохое портфолио, опыт и известность имеет. Как говорится, задай вопрос, чего добился/добьешся ты к этому возрасту)
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чеканит очень слабо. до 19 лет играл за молодёжку. и всё.
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+2
Надеюсь, возьмет евро и отправится в топ-клуб
Такого тренера нужно видеть чаще
+1
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+1
Ответ QWertY
Хочешь прикол? У Нагеля без Баварии 0 трофеев в футболе, как и у Компани. Но в отличие от немца, Венсан только год назад начал тренировать
Хочешь еще прикол?
В мире вообще нет тренеров, у которых есть хоть какие-то трофеи в топ-лигах качестве тренера в 36 лет
+2
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+1
Ответ QWertY
И? За 1/2 финала ЛЧ дают какую нибудь чашку? Компани уже в следующем сезоне может догнать Нагеля по трофеям в тренерском карьере
за Кубок Сан-Марино дают какую-то чашку, по-вашему, это делает победу в нем круче выхода в полуфинал ЛЧ? Наконец-то я понял логику хейтеров Нагельсманна.
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На 5 лет моложе Пепе, который еще в игре
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Ответ circassian*
Хочешь еще прикол? В мире вообще нет тренеров, у которых есть хоть какие-то трофеи в топ-лигах качестве тренера в 36 лет
Хочешь следующий прикол? Нагель тренирует с 16 года, так что возраст тут не причем. Он от этого лучше не станет
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Ответ circassian*
Хочешь еще прикол? В мире вообще нет тренеров, у которых есть хоть какие-то трофеи в топ-лигах качестве тренера в 36 лет
у Нагеля-то есть как раз.
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Ответ QWertY
Хочешь прикол? У Нагеля без Баварии 0 трофеев в футболе, как и у Компани. Но в отличие от немца, Венсан только год назад начал тренировать
Вот уж действительно прикол - поменять тренера с многолетним опытом, который уже брал с клубом бундеслигу, на ноунейма, у которого в резюме финал Кубка Бельгии и 4 квалификационный раунд Лиги конференций. Кстати, Компани работает главным тренером уже 4 года, хоть бы википедию почитали что ли...
+1
-1
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Мостовой самый молодой тренер, завершивший карьеру не возглавив ни одного клуба
+3
-3
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