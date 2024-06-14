36-летний Нагельсманн – самый молодой главный тренер в истории Евро
Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро.
На сегодняшний день главному тренеру сборной Германии 36 лет и 327 дней. Он руководит национальной командой в матче открытия Евро-2024 против Шотландии.
Немецкий специалист превзошел рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Такого тренера нужно видеть чаще
В мире вообще нет тренеров, у которых есть хоть какие-то трофеи в топ-лигах качестве тренера в 36 лет