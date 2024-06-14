«ПСЖ» не может требовать от вратаря носить определенные перчатки, это его орудие». Спиряков о том, сможет ли Сафонов играть в перчатках российского Spire

Евгений Спиряков рассказал, продолжит ли Матвей Сафонов играть в перчатках Spire.

Сегодня 25-летний вратарь перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». С осени 2023 года Сафонов играет в перчатках российского бренда Spire.

«Я не , adidas и . Я не могу предложить полмиллиона фунтов или евро в год.

долго играл в перчатках украинского бренда Brave GK, но сейчас он уже в adidas. Когда вратарь получает внимание больших компаний, они его, естественно, хантят.

Другой вопрос, что мы со своей стороны постараемся обеспечить Матвею все, что можем. Если он захочет специальный цвет – мы сделаем. Если захочет специальный крой – мы сделаем.

У «ПСЖ» есть обязательства по бренду, но только по форме. Футболисты играют в своих бутсах и перчатках. Не может клуб требовать от игрока выходить в определенных перчатках. Это инструмент вратаря, его главное орудие для игры в футбол. Для него это может быть священный тотем.

Запрет может быть разве что на определенные цвета. Если будет такая необходимость, мы быстро решим эту проблему», – сказал основатель Spire.

Фото: соцсети «ПСЖ»

Сафонов будет играть за «ПСЖ» в Spire – перчатках от российского бренда. Их создали под Матвея