«ПСЖ» не может требовать от вратаря носить определенные перчатки, это его орудие». Спиряков о том, сможет ли Сафонов играть в перчатках российского Spire
Евгений Спиряков рассказал, продолжит ли Матвей Сафонов играть в перчатках Spire.
Сегодня 25-летний вратарь перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». С осени 2023 года Сафонов играет в перчатках российского бренда Spire.
«Я не Puma, adidas и Nike. Я не могу предложить полмиллиона фунтов или евро в год.
Андрей Лунин долго играл в перчатках украинского бренда Brave GK, но сейчас он уже в adidas. Когда вратарь получает внимание больших компаний, они его, естественно, хантят.
Другой вопрос, что мы со своей стороны постараемся обеспечить Матвею все, что можем. Если он захочет специальный цвет – мы сделаем. Если захочет специальный крой – мы сделаем.
У «ПСЖ» есть обязательства по бренду, но только по форме. Футболисты играют в своих бутсах и перчатках. Не может клуб требовать от игрока выходить в определенных перчатках. Это инструмент вратаря, его главное орудие для игры в футбол. Для него это может быть священный тотем.
Запрет может быть разве что на определенные цвета. Если будет такая необходимость, мы быстро решим эту проблему», – сказал основатель Spire.
Фото: соцсети «ПСЖ»
Сафонов будет играть за «ПСЖ» в Spire – перчатках от российского бренда. Их создали под Матвея
Хотелось бы, чтобы наши качественные бренды тоже развивались и были популярны за границей
Вперед за шпиль!!!!!
Пожелал удачи и развития нашему бренду…🤷♂️😂