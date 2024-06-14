«ПСЖ» не может требовать от вратаря носить определенные перчатки, это его орудие». Спиряков о том, сможет ли Сафонов играть в перчатках российского Spire

Теги ПСЖ лига 1 Франция Puma adidas Nike игровая форма Матвей Сафонов Андрей Лунин Евгений Спиряков Winline Медиалига Spire Медиафутбол

Евгений Спиряков рассказал, продолжит ли Матвей Сафонов играть в перчатках Spire.

Сегодня 25-летний вратарь перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». С осени 2023 года Сафонов играет в перчатках российского бренда Spire.

«Я не Puma, adidas и Nike. Я не могу предложить полмиллиона фунтов или евро в год.

Андрей Лунин долго играл в перчатках украинского бренда Brave GK, но сейчас он уже в adidas. Когда вратарь получает внимание больших компаний, они его, естественно, хантят. 

Другой вопрос, что мы со своей стороны постараемся обеспечить Матвею все, что можем. Если он захочет специальный цвет – мы сделаем. Если захочет специальный крой – мы сделаем.

У «ПСЖ» есть обязательства по бренду, но только по форме. Футболисты играют в своих бутсах и перчатках. Не может клуб требовать от игрока выходить в определенных перчатках. Это инструмент вратаря, его главное орудие для игры в футбол. Для него это может быть священный тотем.

Запрет может быть разве что на определенные цвета. Если будет такая необходимость, мы быстро решим эту проблему», – сказал основатель Spire.

Фото: соцсети «ПСЖ»

Сафонов будет играть за «ПСЖ» в Spire – перчатках от российского бренда. Их создали под Матвея

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8 комментариев
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Крайне адекватно
Хотелось бы, чтобы наши качественные бренды тоже развивались и были популярны за границей
Вперед за шпиль!!!!!
+77
-10
+67
Ответ pogbadrogba
Крайне адекватно Хотелось бы, чтобы наши качественные бренды тоже развивались и были популярны за границей Вперед за шпиль!!!!!
Ну вот кто это минусит?😂
Пожелал удачи и развития нашему бренду…🤷‍♂️😂
+30
-9
+21
Ответ pogbadrogba
Крайне адекватно Хотелось бы, чтобы наши качественные бренды тоже развивались и были популярны за границей Вперед за шпиль!!!!!
Согласен полностью,это еще и буст для производителя может быть!
+15
-5
+10
Перчатки Сафонова будут включены в следующий пакет санкций от ЕС.
+11
-2
+9
Так если он в адидасе и в них его взяли в ПСЖ, то зачем ему что-то менять ?))
0
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Ответ Фарид Харисов
Ну тут надо смотреть что у них по договорам со спонсорами, если прописано что надо ходить только в его экипировке, то по башке настучат и никакого исключения для Сафонова не сделают.
Это касается только формы и гетр. Перчатки и бутсы личное дело игрока. Касильяс играл в перчатках Рибок, хотя Реал экипировал Адидас. Потом правда Адидас Икера все же переманил)
+1
-1
0
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