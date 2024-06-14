Владелец «Ромы» Фридкин договорился о покупке «Эвертона»

Теги Рома Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия бизнес Sky Sports Дэн Фридкин Футбол

У «Ромы» и «Эвертона» будет один владелец.

Sky Sports утверждает, что Дэн Фридкин договорился с Фархадом Мошири, мажоритарным акционером «ирисок», о приобретении клуба. В ближайшие два дня американский бизнесмен получит эксклюзивные права на заключение сделки.

Доля Мошири составляет 94,1% акций. Первую их часть (49,9%) он приобрел в 2016 году и к январю 2022-го дошел до нынешней отметки.

До конца весны этого года владелец «Эвертона» не мог вести переговоры ни с кем, кроме инвестиционного фонда 777 Partners, который объявил о приобретении принадлежащих иранцу акций еще в сентябре 2023-го, но в итоге так и не смог удовлетворить выдвинутые АПЛ условия завершения сделки.

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3 комментария
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Всё больше и больше так называемого горизонтального владения. City Group, Red Bull, Рэтклифф, вот теперь Фридкин.

На мой взгляд, это не очень правильно... Я за формулу: один человек/компания/фонд = один клуб.
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Ну да, нынешние топ - инвесторы футбола - арабы и американцы, всё в целом логично. Посмотрим, должен быть более грамотным и заинтересованным управленцем, чем Мошири
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Ответ v.belorussky
Всё больше и больше так называемого горизонтального владения. City Group, Red Bull, Рэтклифф, вот теперь Фридкин. На мой взгляд, это не очень правильно... Я за формулу: один человек/компания/фонд = один клуб.
И минусы такого владения уже заметны, ведь это происходит уже десятилетиями и ты сейчас про них без труда расскажешь, правда?!
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