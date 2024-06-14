Владелец «Ромы» Фридкин договорился о покупке «Эвертона»
У «Ромы» и «Эвертона» будет один владелец.
Sky Sports утверждает, что Дэн Фридкин договорился с Фархадом Мошири, мажоритарным акционером «ирисок», о приобретении клуба. В ближайшие два дня американский бизнесмен получит эксклюзивные права на заключение сделки.
Доля Мошири составляет 94,1% акций. Первую их часть (49,9%) он приобрел в 2016 году и к январю 2022-го дошел до нынешней отметки.
До конца весны этого года владелец «Эвертона» не мог вести переговоры ни с кем, кроме инвестиционного фонда 777 Partners, который объявил о приобретении принадлежащих иранцу акций еще в сентябре 2023-го, но в итоге так и не смог удовлетворить выдвинутые АПЛ условия завершения сделки.
На мой взгляд, это не очень правильно... Я за формулу: один человек/компания/фонд = один клуб.