Где смотреть Барселона – Атлетик, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 23 октября

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В воскресенье, 23 октября, сыграют Барселона и Атлетик в 11 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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