Шотландия ни разу не пробила в матче с Германией, но Рюдигер забил в свои ворота. У немцев 19 ударов и 5 голов
Сборная Германии не позволила Шотландии нанести ни одного удара по воротам.
Команда Юлиана Нагельсманна при этом нанесла 19 ударов, 10 из которых пришлись в створ. Немцы забили 5 голов, а также владели мячом 68% времени.
Примечательно, что Шотландии удалось избежать сухого поражения: на 87-й минуте защитник Антонио Рюдигер забил автогол.
Второй тайм команда из Великобритании провела в меньшинстве в результате удаления Райана Портеуса.
Максимум ничейку зацепят с Венгрией или Швейцарией.
Но скорее всего 0 очков, зато много очков под юбками.