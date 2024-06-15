Шотландия ни разу не пробила в матче с Германией, но Рюдигер забил в свои ворота. У немцев 19 ударов и 5 голов

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Антонио Рюдигер Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии не позволила Шотландии нанести ни одного удара по воротам.

Команда Юлиана Нагельсманна при этом нанесла 19 ударов, 10 из которых пришлись в створ. Немцы забили 5 голов, а также владели мячом 68% времени.

Примечательно, что Шотландии удалось избежать сухого поражения: на 87-й минуте защитник Антонио Рюдигер забил автогол.

Второй тайм команда из Великобритании провела в меньшинстве в результате удаления Райана Портеуса.

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8 комментариев
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Суетолог решил что нужно взбодрить Ноейра, а то Мануэль уже заснул к 86….
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0 xg
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во время автогола у немцев точность рикошетов была лучше, чей у всей Шотландии в атаке за оба тайма)
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Я помню года три назад Спартак играл с Уфой, проиграл 0:1, а у Уфы ни одного удара в створ - Коленька Рассказов себе забил
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Мужчины в юбках приберегли свои заряды для менее именитых соперников
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Ответ Уся Ваткин
Мужчины в юбках приберегли свои заряды для менее именитых соперников
Таких нет )
Максимум ничейку зацепят с Венгрией или Швейцарией.
Но скорее всего 0 очков, зато много очков под юбками.
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