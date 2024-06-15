Шотландия ни разу не пробила в матче с Германией, но Рюдигер забил в свои ворота. У немцев 19 ударов и 5 голов

Сборная Германии не позволила Шотландии нанести ни одного удара по воротам.

Команда Юлиана Нагельсманна при этом нанесла 19 ударов, 10 из которых пришлись в створ. Немцы забили 5 голов, а также владели мячом 68% времени.

Примечательно, что удалось избежать сухого поражения: на 87-й минуте защитник забил автогол.

Второй тайм команда из Великобритании провела в меньшинстве в результате удаления Райана Портеуса.