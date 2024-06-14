Виртц забил первый мяч Евро-2024 на 10-й минуте игры с Шотландией. 21-летний хавбек стал самым юным автором гола на ЧЕ в истории Германии

Первый гол чемпионата Европы 2024 года забит на 10-й минуте.

Счет в матче – открыли немцы. Полузащитник Флориан замкнул прострел ударом с линии штрафной площади.

Голкипер Ангус Ганн дотянулся до мяча, но отбить его должным образом не сумел.

На Евро-2020 первый гол был забит на 53-й минуте матча Турция – Италия.

21-летний Виртц стал самым молодым автором первого гола в истории Евро. Также он побил рекорд сборной Германии – ни один немец не забивал на чемпионате Европы в таком возрасте.