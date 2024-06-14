Виртц забил первый мяч Евро-2024 на 10-й минуте игры с Шотландией. 21-летний хавбек стал самым юным автором гола на ЧЕ в истории Германии

Теги Байер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Йозуа Киммих Флориан Виртц Футбол

Первый гол чемпионата Европы 2024 года забит на 10-й минуте.

Счет в матче ГерманияШотландия открыли немцы. Полузащитник Флориан Виртц замкнул прострел Йозуа Киммиха ударом с линии штрафной площади.

Голкипер Ангус Ганн дотянулся до мяча, но отбить его должным образом не сумел.

На Евро-2020 первый гол был забит на 53-й минуте матча Турция – Италия.

21-летний Виртц стал самым молодым автором первого гола в истории Евро. Также он побил рекорд сборной Германии – ни один немец не забивал на чемпионате Европы в таком возрасте.

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16 комментариев
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Виртц прекрасен. Германия солидно играет, полностью контролирует игру.
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А ведь именно эти шотландцы не пустили на Евро норвежцев. А дома и испанцев к тому же уверенно переиграли. Но сегодня они мало похожи на ту команду ((
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Ответ Vertex Fanky
Потому что тогда тактики меньше было, соответственно футбол был более спонтанным и завязан на индивидуальных действиях игроков, сейчас - тактика, тактика, и ещё раз тактика. Поэтому менее эпичный футбол
Ригоберка как всегда испугался своих мыслей))
+10
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Потому что тогда тактики меньше было, соответственно футбол был более спонтанным и завязан на индивидуальных действиях игроков, сейчас - тактика, тактика, и ещё раз тактика. Поэтому менее эпичный футбол
+9
-2
+7
Вот смотрю на вратаря Шотландии, он жвачку жуёт очень интенсивно, он не боится ли ей подаваться при одном из сейвов или столкновении?
+5
0
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Виртц - красавчик. Шотландия - это просто похороны. Представляю какими словами их «хвалят» свои болельщики на шотландском спортсе. Пешеходы деревянные просто.
+4
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Ответ Иван Шаров
Вот смотрю на вратаря Шотландии, он жвачку жуёт очень интенсивно, он не боится ли ей подаваться при одном из сейвов или столкновении?
Вспомнился Кафу, как он носился весь матч по флангу жуя жвачку)
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Всех с открытием! Матч открытия уже подарил нам 2 гола. Надеюсь на этом ЧЕ будет много интересных матчей не в угоду тактики.
+3
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Ну пока Германия уничтожает Шотландию
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Брайтнеру и Шустеру было по 20 лет на победных Евро-72 и 80, но они не забивали, правда там и игр было мало
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Ответ It’s my life
Ригоберка как всегда испугался своих мыслей))
Мыслей?
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Комментарий удален пользователем
Шотландия на поле не вышла сегодня, увы. Ещё и вратарь очень слабый у них.
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Ответ Vertex Fanky
Потому что тогда тактики меньше было, соответственно футбол был более спонтанным и завязан на индивидуальных действиях игроков, сейчас - тактика, тактика, и ещё раз тактика. Поэтому менее эпичный футбол
Да ты что? Правда? То есть сейчас футбол менее завязан на индивидуальных скиллах игроков? Ты матчи Франции и Англии видел под руководством Дешама и Саутгейта?)))
Если уж мы про сборные.
Могу и клубов набросать)
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