Виртц забил первый мяч Евро-2024 на 10-й минуте игры с Шотландией. 21-летний хавбек стал самым юным автором гола на ЧЕ в истории Германии
Первый гол чемпионата Европы 2024 года забит на 10-й минуте.
Счет в матче Германия – Шотландия открыли немцы. Полузащитник Флориан Виртц замкнул прострел Йозуа Киммиха ударом с линии штрафной площади.
Голкипер Ангус Ганн дотянулся до мяча, но отбить его должным образом не сумел.
На Евро-2020 первый гол был забит на 53-й минуте матча Турция – Италия.
21-летний Виртц стал самым молодым автором первого гола в истории Евро. Также он побил рекорд сборной Германии – ни один немец не забивал на чемпионате Европы в таком возрасте.
Если уж мы про сборные.
Могу и клубов набросать)