Оздоев не пойдет в Медиалигу: «Для меня недопустимо, когда люди посылают друг друга на 3 буквы. От меня прилетело бы сразу и без вопросов»

Магомед Оздоев объяснил, почему не пойдет играть в Медиалигу.

– Сейчас можно пойти в Медиалигу, чтобы продлить свою футбольную жизнь.

– Прикольная тема, кстати. Недавно обсуждали с Юрой [ ], он уже во всем этом шарит, знает многих игроков. Ему там нравится. Но я бы в Медиалигу не пошел.

– Почему?

– Во-первых, для меня футбол – это регулярные тренировки, а не 2-3 занятия в неделю. Во-вторых, меня смущает агрессия. Для меня недопустимо, когда люди стоят на бровке и посылают друг друга на три буквы. Я рос не в том обществе, чтобы это спокойно принять. Если такое случилось бы в отношении меня – прилетело бы сразу и без вопросов. Поэтому Медиалиге будет лучше без меня.

– А вот вроде туда собирался.

– Да? Не слышал об этом, – сказал полузащитник .