Оздоев не пойдет в Медиалигу: «Для меня недопустимо, когда люди посылают друг друга на 3 буквы. От меня прилетело бы сразу и без вопросов»

Теги Артем Дзюба Юрий Жирков ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Winline Медиалига Медиафутбол

Магомед Оздоев объяснил, почему не пойдет играть в Медиалигу.

– Сейчас можно пойти в Медиалигу, чтобы продлить свою футбольную жизнь.

– Прикольная тема, кстати. Недавно обсуждали с Юрой [Жирковым], он уже во всем этом шарит, знает многих игроков. Ему там нравится. Но я бы в Медиалигу не пошел.

– Почему?

– Во-первых, для меня футбол – это регулярные тренировки, а не 2-3 занятия в неделю. Во-вторых, меня смущает агрессия. Для меня недопустимо, когда люди стоят на бровке и посылают друг друга на три буквы. Я рос не в том обществе, чтобы это спокойно принять. Если такое случилось бы в отношении меня – прилетело бы сразу и без вопросов. Поэтому Медиалиге будет лучше без меня.

– А вот Дзюба вроде туда собирался.

– Да? Не слышал об этом, – сказал полузащитник ПАОК.

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8 комментариев
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Ингуш с ножом опасней танка, а без ножа он просто танк
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Правильный мужик.
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Как будто его футболе не посылали на ###
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Ингуш с ножом опасней танка, а без ножа он просто танк
А с головкой за щекой он просто вампир
+2
0
+2
Ответ zrada prada
Как будто его футболе не посылали на ###
В #####лиге мат и трэшток – официальный язык и стиль, а не отдельные эпизоды, как в нормальном футболе.
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Правильно, Мага. Если хочется кому то купаться в фекалиях, можно просто съездить в Геленджик
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У ингушей какая история?просто интересно!
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