Срна о вылете с Евро-2016: «Хорватия победила Испанию и должна была играть против 3-й команды из другой группы. И кто же нам достался? ###### Португалия»

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Дарио Срна поделился воспоминаниями о вылете сборной Хорватии с Евро-2016.

Тогда Хорватия выиграла свою группу, опередив Испанию, но затем в 1/8 финала выбыла по итогам матча с Португалией (0:1) после дополнительного времени.

«Мы верили, что сможем стать чемпионами в 2008 году, но в итоге проиграли сборной Турции в четвертьфинале по пенальти.

На Евро-2016 во Франции произошел важный момент: мы обыграли Испанию в группе и должны были сыграть против третьей команды из другой группы. И кто же нам достался? ###### (дурацкая – Sports) Португалия.

Я знаю, что нужно побеждать лучшие команды, чтобы выиграть турнир, но также нужно немного удачи. В тот вечер мы играли лучше, но проиграли в дополнительное время, и Португалия забрала игру.

Победа в турнире с Хорватией – это единственное, чего не хватает в моей карьере», – заявил экс-капитан сборной Хорватии в интервью FourFourTwo.

10 комментариев
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Ооооооткройте букву «Б»
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+4
Ответ Юрий Кечко
Ооооооткройте букву «Б»
Да чего уж тут "Ё"
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Занимаешь первое место в группе, занимаешь... А потом бац, ###### Португалия, и прощай любимое Евро на 4 года.
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Вспомил Гамулу, когда он был тренером Закарпатья---. Конечно, сложно нам. Когда была жеребьевка, все команды тащат Полтаву какую-то, «Еднисть», «Меднисть», а мы ### «Днепр»!!!👀🤦‍♂️ Мало нам Харькова, Полтавы, Донецка ### так «Днепр» еще! Ко всем нашим приятным отношениям, к хорошей жизни ### еще и «Днепр» ### ба-бах туда же! Один футболист стоит, как вся наша команда вместе взятая. 😁 Это конечно, лучше видеть.
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###### (дурацкая – Sports) Португалия - чемпион европы

а у тебя там кроме титулек из чемпионата украины что еще есть-то? дутая легенда
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Проблема не в этом. А в том что Хорватии не хватает ресурсов, чтобы выиграть турнир. То вратари слабые, то защита, сейчас почти 40летний Модрич.
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Ответ Юрий Кечко
Ооооооткройте букву «Б»
Думаю там "С"
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