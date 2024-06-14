Срна о вылете с Евро-2016: «Хорватия победила Испанию и должна была играть против 3-й команды из другой группы. И кто же нам достался? ###### Португалия»

Дарио Срна поделился воспоминаниями о вылете сборной Хорватии с Евро-2016.

Тогда Хорватия выиграла свою группу, опередив Испанию, но затем в 1/8 финала выбыла по итогам матча с Португалией (0:1) после дополнительного времени.

«Мы верили, что сможем стать чемпионами в 2008 году, но в итоге проиграли сборной в четвертьфинале по пенальти.

На Евро-2016 во Франции произошел важный момент: мы обыграли Испанию в группе и должны были сыграть против третьей команды из другой группы. И кто же нам достался? ###### (дурацкая – Sports) Португалия.

Я знаю, что нужно побеждать лучшие команды, чтобы выиграть турнир, но также нужно немного удачи. В тот вечер мы играли лучше, но проиграли в дополнительное время, и забрала игру.

Победа в турнире с Хорватией – это единственное, чего не хватает в моей карьере», – заявил экс-капитан сборной Хорватии в интервью FourFourTwo.