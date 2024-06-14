Нойер в 35-й раз вышел в старте на матч Евро или ЧМ – это рекорд Германии. Он 2-й вратарь после Буффона, сыгравший на 8 крупных турнирах

Теги Бавария Мануэль Нойер Паоло Мальдини Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Джанлуиджи Буффон бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Италии по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Мануэль Нойер побил рекорд Германии, в 35-й раз выйдя в старте на Евро или ЧМ.

Сегодня сборная Германии играет с Шотландией в матче открытия Евро-2024. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Среди европейских игроков этот показатель больше только у Криштиану Роналду (43 матча) и Паоло Мальдини (36 матчей).

Также 38-летний игрок стал вторым европейским вратарем в истории после Джанлуиджи Буффона, сыгравшим на восьми крупных турнирах.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ребят подскажите где можно посмотреть матч онлайн, на каком сайте?
0
0
0
Нойерозавр!
0
0
0
Ответ CR6
Ребят подскажите где можно посмотреть матч онлайн, на каком сайте?
https://the-athletic.ru/futbol/8252-germanija-shotlandija-prjamaja-transljacija-14-ijunja-2024-v-2200.html
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий