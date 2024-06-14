Нойер в 35-й раз вышел в старте на матч Евро или ЧМ – это рекорд Германии. Он 2-й вратарь после Буффона, сыгравший на 8 крупных турнирах
Мануэль Нойер побил рекорд Германии, в 35-й раз выйдя в старте на Евро или ЧМ.
Сегодня сборная Германии играет с Шотландией в матче открытия Евро-2024. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Среди европейских игроков этот показатель больше только у Криштиану Роналду (43 матча) и Паоло Мальдини (36 матчей).
Также 38-летний игрок стал вторым европейским вратарем в истории после Джанлуиджи Буффона, сыгравшим на восьми крупных турнирах.