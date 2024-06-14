Зайнутдинов не хочет в «Зенит» и просит «Бешикташ» отклонить предложение (Sports Digitale)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы сборная Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов Sports – Казахстан Футбол

Бахтиер Зайнутдинов не намерен переходить в «Зенит».

Sports Digitale сообщает, что полузащитник попросил «Бешикташ» отклонить предложение петербуржцев.

26-летний футболист сборной Казахстана доволен игрой за стамбульцев и хочет остаться в клубе.

Сообщалось, что «Зенит» пытается купить Зайнутдинова за 4,5 млн евро.

Агент Зайнутдинова об интересе клубов РПЛ: «Мы не рассматриваем эти варианты, мечта Бахтиера – играть в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», у него долгосрочный контракт»

Материалы по теме

81 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Dark.Babysitter
Ну и хорошо. Игрок без мотивации и даром не нужен.
В Зените существенная часть бразилов без мотивации играет. И что-то их даром не отпускают
+75
-24
+51
Ответ Dark.Babysitter
Ну и хорошо. Игрок без мотивации и даром не нужен.
🤣🤣🤣
+67
-17
+50
Ну и хорошо.
Игрок без мотивации и даром не нужен.
+73
-37
+36
Слава богу, в команде достаточно одного сверхчеловека.
+28
-5
+23
Ответ Василиус
Комментарий скрыт
Он собственный трансфер в "Ростов" оплачивал, он не из тех кто агресивно гонится за деньгами.
+24
-1
+23
Не хочет стать частью позора России.
+33
-22
+11
Ответ Владимир Самсонов
В Зените существенная часть бразилов без мотивации играет. И что-то их даром не отпускают
при этом они играют лучше многих
+12
-6
+6
Молодец
+17
-11
+6
Ответ Алексей Мясников
А если Бешикташ не отклонит, то его как крепостного продадут?
Да , в мешок и привезут в Мешок ))
+10
-5
+5
А если Бешикташ не отклонит, то его как крепостного продадут?
+4
-1
+3
Ответ Владимир Самсонов
В Зените существенная часть бразилов без мотивации играет. И что-то их даром не отпускают
Даже такие бразильцы выносят регулярно спартачок
+14
-11
+3
Ответ SMART789
опять вернете ссср и будете обжараться в столице в три горла пока вся остальная лига в нищете?
Это кстати удивительный феномен. Эти люди одинаково сильно убеждены, что их любимый клуб не бросят спонсоры никогда, а если и продадут, то будет очередь из покупателей, и что со сменой генерального директора Газпром полностью заблокирует финансирование, но при этом не будет продавать. Или продаст владельцу шавермы на углу малой Морской.
Почему они так уверены, загадка.
+2
0
+2
А он хорош.
+2
-1
+1
что значит не хочет?
+1
0
+1
Ответ милфхантер
казах карьеру может хочет, ну.
Он узбек
+1
0
+1
хоть одна отдушина для мск сегодня, кумыс на их ущемленное самолюбие

завтра им еще по тикнизяну реветь
+23
-22
+1
Ответ Demedieu
Скоро это закончится. Потом будете выбирать игроков из ФНЛ и балансировать на 7-9 местах
опять вернете ссср и будете обжараться в столице в три горла пока вся остальная лига в нищете?
+6
-5
+1
Ответ ALMANAC
Вот Сафонов да, будет брать титулы. А рофлотурики зенитовские и Мишка Кержаков берет каждый год)
Какие титулы будет брать Сафонов? Их домашний чемпионат и кубок? Успешный успех с одним из самых дорогих составов в мире
+1
0
+1
Ответ SMART789
хоть одна отдушина для мск сегодня, кумыс на их ущемленное самолюбие завтра им еще по тикнизяну реветь
Зачем ждать завтра, они уже ревут в соседней ветке xDDD
+1
0
+1
Ответ SMART789
опять вернете ссср и будете обжараться в столице в три горла пока вся остальная лига в нищете?
Ну когда один клуб в шоколаде, а остальные 15 в нищете по сравнению с ним - это прям супер для рос футбола.
+4
-3
+1
Ответ Александр Васильевич
то то в быту у Алипа все рушится
Ну нам то откуда знать ?
Может быть ему не совсем комфортно и он страдает !
0
0
0
Ответ SMART789
хоть одна отдушина для мск сегодня, кумыс на их ущемленное самолюбие завтра им еще по тикнизяну реветь
Пусть проигравший плачет !
0
0
0
Ответ ALMANAC
Правильно. Умно к карьере относится. Видимо не то как Глушенков
Глушенков будет брать титулы, очень даже умно!
+4
-4
0
Ну и молодец.
+5
-5
0
Ответ OldRedWhite
Вы совсем не любите Алипа ! А ему бы точно стало повеселее в быту
то то в быту у Алипа все рушится
0
0
0
Ответ Silkanter
при этом они играют лучше многих
Согласен. Некоторые могли бы и в околотопах играть
+3
-3
0
Ответ SMART789
хоть одна отдушина для мск сегодня, кумыс на их ущемленное самолюбие завтра им еще по тикнизяну реветь
По Горшкову😄
+3
-3
0
Ответ SMART789
опять вернете ссср и будете обжараться в столице в три горла пока вся остальная лига в нищете?
А в чем сейчас разница, целый ещё один город подвезли? Е##ть спасибо
0
0
0
Ответ Roman Bolshevik
Какие титулы будет брать Сафонов? Их домашний чемпионат и кубок? Успешный успех с одним из самых дорогих составов в мире
Глушенков то за ЛЧ в Зенит едет, гений
+1
-1
0
Ответ Иван Новиков
Не хочет стать частью позора России.
он уже в армейском позоре побегал, ты это имел ввиду?)
+7
-7
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий