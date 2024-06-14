Зайнутдинов не хочет в «Зенит» и просит «Бешикташ» отклонить предложение (Sports Digitale)

Бахтиер Зайнутдинов не намерен переходить в «Зенит».

Sports Digitale сообщает, что полузащитник попросил «Бешикташ» отклонить предложение петербуржцев.

26-летний футболист сборной Казахстана доволен игрой за стамбульцев и хочет остаться в клубе.

Сообщалось, что « » пытается купить Зайнутдинова за 4,5 млн евро.

Агент Зайнутдинова об интересе клубов РПЛ: «Мы не рассматриваем эти варианты, мечта Бахтиера – играть в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», у него долгосрочный контракт»