Первая красная на Евро-2024 показана шотландцу Портеусу: защитник шипами влетел в ногу Гюндогану в своей штрафной

Теги Сборная Германии по футболу дисквалификации судьи Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Клеман Тюрпен Илкай Гюндоган видеоповторы Кай Хавертц Райан Портеус Джамал Мусиала Футбол

Первым удаленным на Евро-2024 игроком стал Райан Портеус.

На 42-й минуте игры с Германией защитник сборной Шотландии, пытаясь в прыжке помешать пробить хавбеку Илкаю Гюндогану, попал сопернику шипами в голень и сбил его.

Главный судья Клеман Тюрпен, ознакомившись с видеоповтором, показал представляющему «Уотфорд» футболисту красную карточку, а также назначил пенальти, который реализовал Кай Хавертц.

Следует отметить, что в середине второго тайма судья также назначил одиннадцатиметровый за фол на полузащитнике сборной Германии Джамале Мусиале, однако после вмешательства ВАР изменил решение, поскольку нарушение произошло за пределами штрафной площади.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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26 комментариев
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Тюрпен чётко судит, все было на грани страшной травмы для Гюндогана - чистая красная!
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Справедливо, хорошо не перелом
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Чуть ногу человеку не сломал, дровосек, надеюсь на этом турнире его больше не увидим
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Ответ Pro_Zenit_7
Комментарий скрыт
Играют Германия и Шотландия на Евро, как же тут не ввернуть комментарий "НУ КАК ЖЕ ОБИЖАЮТ ЗЕНИТ В РПЛ!!1!"
+14
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+13
Куда так прыгать? Двумя ногами в штрафной..
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+5
Больно выглядело
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Очень грубо
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Ответ Папа Футбола
Тюрпен чётко судит, все было на грани страшной травмы для Гюндогана - чистая красная!
Только Тюрпен то как раз не чётко судит. Он то пропустил, и пенальти и красную вместе с ним.
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Режиссер классно показывает, конечно
Красная? Пофиг, покажу в повторе
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Пока что шотландцы выглядят как конкретные "пассажиры" в этой группе... вообще без шансов на выход из группы
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Финальная стадия, стала по уровню, как отбор ,посмотрел статистику,шотландия к 60 минуте, не одного удара не нанесла,как это можно смотреть...
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Барса чуть не потеряла своего лучшего игрока на весь следующий сезон. Чудовищный подкат
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Ответ Георгий Михеев
Ну я бы желтую дал, он сначала в мяч все таки сыграл но потом перестарался конечно, слишком резкий подкат.
Сложно этот прыжок в ноги назвать подкатом....чистая кк
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Ответ Slavnov
Финальная стадия, стала по уровню, как отбор ,посмотрел статистику,шотландия к 60 минуте, не одного удара не нанесла,как это можно смотреть...
Отбор вообще смысл потерял, когда каждая вторая команда выходит в финальную стадию
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Феерическое дерево из Шипа.
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Справедливо. Чуть Гюндогану справку об освобождении от ЧЕ не выписал
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Ответ Pro_Zenit_7
Комментарий скрыт
ой всем плевать...
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Ответ Skamar
Отбор вообще смысл потерял, когда каждая вторая команда выходит в финальную стадию
и не говори и раньше то, был максимально скучным,1-2 матча, за отбор была какая-то интрига, а сейчас и их нет...
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