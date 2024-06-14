Первая красная на Евро-2024 показана шотландцу Портеусу: защитник шипами влетел в ногу Гюндогану в своей штрафной

Первым удаленным на Евро-2024 игроком стал Райан Портеус.

На 42-й минуте игры с Германией защитник сборной , пытаясь в прыжке помешать пробить хавбеку Илкаю Гюндогану, попал сопернику шипами в голень и сбил его.

Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, показал представляющему «Уотфорд» футболисту красную карточку, а также назначил пенальти, который реализовал .

Следует отметить, что в середине второго тайма судья также назначил одиннадцатиметровый за фол на полузащитнике сборной Германии Джамале Мусиале, однако после вмешательства ВАР изменил решение, поскольку нарушение произошло за пределами штрафной площади.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.