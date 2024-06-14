Сафонов о «ПСЖ»: «Развиваться рядом с Доннаруммой – невероятный шанс. Хочу доказать, чего стою на поле»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов поделился ближайшими целями в «ПСЖ».

– Какие у тебя цели на ближайшие месяцы?

– Я хочу быть лучшим, насколько способен. Я прихожу с желанием прогрессировать, совершенствоваться.

Работать и играть в этом клубе – невероятная возможность для меня. Мне не терпится начать работать с этими замечательными игроками.

Для меня невероятный шанс – развиваться рядом с Джанлуиджи Доннаруммой. И я хочу доказать, чего стою на поле.

– Как бы ты описал свою личность?

– Я не слишком поддаюсь давлению. Я спокойный человек, всегда стараюсь помочь партнерам. Всегда хочу быть полезным команде, – ответил голкипер, покинувший «Краснодар».

Сафонов – в «ПСЖ», официально. Cдвинуть Доннарумму реально?

Деньги за Сафонова = 1,5 года академии «Краснодара». Цифра дня!

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27 комментариев
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А давайте теперь мы, кто шутил над словами Сафонова, что Акинфеев не ориентир, извинимся перед ним? Пока Акинфеев без вопроса круче, но Сафонов сделал шаг, который может поставить его на Олимп. Это уже достойно уважения, не з@ссал.
Матвей, извини, что сомневался. Пока только начало, но задел пи###ц какой крутой.
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-7
+51
Учи французский , предрасположишь к себе
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Удачи, мужик. Респект, что готов играть и бороться за место в составе.
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Уже вижу, как Доннарумма постит ящичек Хадыженского, привезенного Матвеем из Краснодара))
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Зашёл глянуть на трибуну. Там пожар.
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Развивайся и останься человеком, деньги брошенному ребёнку и его матери заплати...
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+4
Ответ Н.Ф.
Обсуждают футбол или предложения Путина по Украине?
Обсуждают мечты как Сафонов рвёт кресты и что они с детства всей страной не любили ПСЖ.
+5
-1
+4
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Лунин тоже сидел и что в итоге? Скорее всего уйдёт в ведущий клуб из топ-5
+4
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Ответ Russ Ivan
Развивайся и останься человеком, деньги брошенному ребёнку и его матери заплати...
Если она не способна содержать ребёнка, то пусть отдает его Матвею. Она же хочет за счет него паразитировать
+8
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+2
Матвей молодец! Не побоялся зацепиться за возможность поиграть в сильном чемпионате. Интересный момент: мало того, что Матвей и Джанлуиджи одногодки (1999), так ещё и родились в один день - 25 февраля) Соперничество будет не только на поле, но и за крутую проставу на день рождения!
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Ответ Юрий Кечко
Учи французский , предрасположишь к себе
Кузяев будет репетитором
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По идее, правильный настрой. Нужно пользоваться шансом, развиваться, расти!
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читаю здесь про алименты, там действительно кто то просто хочет устроить свою жизнь, а не жизнь дочки. Вы только представьте себе что для 3-х- 4-х летней девочки, алименты равны 60.0 миллионов рублей.
А то что Матвей выиграет место в воротах, даже не сомневаюсь.
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Эх, Месси и Мбаппе не застал…
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Ответ Юрий Кечко
Учи французский , предрасположишь к себе
А лучше сразу итальянский, вообще будет в восторге.
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Ответ Тамазик Хеладзе
Зашёл глянуть на трибуну. Там пожар.
Обсуждают футбол или предложения Путина по Украине?
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Матвей, будем за тебя болеть!
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Ответ Джиза
А давайте теперь мы, кто шутил над словами Сафонова, что Акинфеев не ориентир, извинимся перед ним? Пока Акинфеев без вопроса круче, но Сафонов сделал шаг, который может поставить его на Олимп. Это уже достойно уважения, не з@ссал. Матвей, извини, что сомневался. Пока только начало, но задел пи###ц какой крутой.
Пока сезон не начался - нечего и обсуждать. Лавка она и есть лавка, вот если будет играть не только в кубке Франции, то да, топчик без вопросов.
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Ответ Джиза
А давайте теперь мы, кто шутил над словами Сафонова, что Акинфеев не ориентир, извинимся перед ним? Пока Акинфеев без вопроса круче, но Сафонов сделал шаг, который может поставить его на Олимп. Это уже достойно уважения, не з@ссал. Матвей, извини, что сомневался. Пока только начало, но задел пи###ц какой крутой.
Зачем ты прячешь за символами буквы?
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Учитывая как играет в последнее время Доннарума шанс закрепиться в основе у Матвея есть .
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Ответ Russ Ivan
Развивайся и останься человеком, деньги брошенному ребёнку и его матери заплати...
Так заплатил же 20к руб или вы мильёны хотели?🤔
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Ответ Евпатий Романов
Если она не способна содержать ребёнка, то пусть отдает его Матвею. Она же хочет за счет него паразитировать
Ребенку нужна мать. Обида за измену Моти и уход к другой надеюсь у нее пройдет и они будут в согласии воспитывать ребенка
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Ответ Nikita Tregubov
Матвей молодец! Не побоялся зацепиться за возможность поиграть в сильном чемпионате. Интересный момент: мало того, что Матвей и Джанлуиджи одногодки (1999), так ещё и родились в один день - 25 февраля) Соперничество будет не только на поле, но и за крутую проставу на день рождения!
Интересное совпадение, звезды сошлись, что бы в один день родились два будущих крутых воротника.
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