Сафонов о «ПСЖ»: «Развиваться рядом с Доннаруммой – невероятный шанс. Хочу доказать, чего стою на поле»
Матвей Сафонов поделился ближайшими целями в «ПСЖ».
– Какие у тебя цели на ближайшие месяцы?
– Я хочу быть лучшим, насколько способен. Я прихожу с желанием прогрессировать, совершенствоваться.
Работать и играть в этом клубе – невероятная возможность для меня. Мне не терпится начать работать с этими замечательными игроками.
Для меня невероятный шанс – развиваться рядом с Джанлуиджи Доннаруммой. И я хочу доказать, чего стою на поле.
– Как бы ты описал свою личность?
– Я не слишком поддаюсь давлению. Я спокойный человек, всегда стараюсь помочь партнерам. Всегда хочу быть полезным команде, – ответил голкипер, покинувший «Краснодар».
Сафонов – в «ПСЖ», официально. Cдвинуть Доннарумму реально?
Деньги за Сафонова = 1,5 года академии «Краснодара». Цифра дня!
Матвей, извини, что сомневался. Пока только начало, но задел пи###ц какой крутой.
А то что Матвей выиграет место в воротах, даже не сомневаюсь.