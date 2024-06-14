Сафонов о «ПСЖ»: «Развиваться рядом с Доннаруммой – невероятный шанс. Хочу доказать, чего стою на поле»

Матвей Сафонов поделился ближайшими целями в «ПСЖ».

– Какие у тебя цели на ближайшие месяцы?

– Я хочу быть лучшим, насколько способен. Я прихожу с желанием прогрессировать, совершенствоваться.

Работать и играть в этом клубе – невероятная возможность для меня. Мне не терпится начать работать с этими замечательными игроками.

Для меня невероятный шанс – развиваться рядом с . И я хочу доказать, чего стою на поле.

– Как бы ты описал свою личность?

– Я не слишком поддаюсь давлению. Я спокойный человек, всегда стараюсь помочь партнерам. Всегда хочу быть полезным команде, – ответил голкипер, покинувший «Краснодар».

Сафонов – в «ПСЖ», официально. Cдвинуть Доннарумму реально?

Деньги за Сафонова = 1,5 года академии «Краснодара». Цифра дня!