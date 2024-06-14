«Бавария» допускает уход Дэвиса бесплатно в 2025-м. Защитник хочет 20 млн евро в год, что неприемлемо для клуба

Альфонсо Дэвис может остаться в «Баварии» до истечения срока контракта в 2025 году.

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, боссы «Баварии» пришли к соглашению о том, что войдет в новый сезон с оставшимся годом по контракту.

Мюнхенцы не получили предложения от « » и признают, что игрок может уйти бесплатно летом 2025 года.

В последние дни клуб провел с футболистом переговоры о новом контракте, но соглашения достигнуто не было.

« » улучшила свое предложение, но Дэвис по-прежнему требует 20 миллионов евро в год. Боссы «Баварии» установили для себя четкие рамки и не пойдут ни на какие безумства.

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