«Бавария» допускает уход Дэвиса бесплатно в 2025-м. Защитник хочет 20 млн евро в год, что неприемлемо для клуба
Альфонсо Дэвис может остаться в «Баварии» до истечения срока контракта в 2025 году.
По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, боссы «Баварии» пришли к соглашению о том, что Альфонсо Дэвис войдет в новый сезон с оставшимся годом по контракту.
Мюнхенцы не получили предложения от «Реала» и признают, что игрок может уйти бесплатно летом 2025 года.
В последние дни клуб провел с футболистом переговоры о новом контракте, но соглашения достигнуто не было.
«Бавария» улучшила свое предложение, но Дэвис по-прежнему требует 20 миллионов евро в год. Боссы «Баварии» установили для себя четкие рамки и не пойдут ни на какие безумства.
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Но в идеале у тренера долен быть выбор и тактические варианты. Может решили дать Франу еще сезон чтоб заявить о себе по полной.
Есть ли источник более надежней?