«Бавария» допускает уход Дэвиса бесплатно в 2025-м. Защитник хочет 20 млн евро в год, что неприемлемо для клуба

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис деньги Футбол

Альфонсо Дэвис может остаться в «Баварии» до истечения срока контракта в 2025 году.

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, боссы «Баварии» пришли к соглашению о том, что Альфонсо Дэвис войдет в новый сезон с оставшимся годом по контракту.

Мюнхенцы не получили предложения от «Реала» и признают, что игрок может уйти бесплатно летом 2025 года.

В последние дни клуб провел с футболистом переговоры о новом контракте, но соглашения достигнуто не было.

«Бавария» улучшила свое предложение, но Дэвис по-прежнему требует 20 миллионов евро в год. Боссы «Баварии» установили для себя четкие рамки и не пойдут ни на какие безумства.

Дэвис хочет от «Баварии» 100 млн евро за 4 года по новому контракту, бонус для него и агента – 15 млн. Клуб считает сумму завышенной

«Реал» ждет решения Дэвиса о будущем. У клуба «прекрасные» отношения с защитником «Баварии» (ESPN)

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24 комментария
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Ответ ERNST
Дэвис обезумел. 20 млн. не получают даже топовые форварды в топ-клубах.
Ну почему же. Барселона польскому пенсионеру платит 30 млн.
+33
-4
+29
Дэвис обезумел. 20 млн. не получают даже топовые форварды в топ-клубах.
+16
-4
+12
Ответ ОттоДракула
Ну почему же. Барселона польскому пенсионеру платит 30 млн.
Больше, чем клуб можно подоить и это не грех.
+14
-5
+9
Учитывая, как он сдал в последние пару лет, пусть в пустыню катится с такими запросами
+8
-2
+6
Он и на 5-7 только не играет. Бесполезный и очень переоценный бегунок, до того же Тео как до луны, что в атаке, что в защите.
+6
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+4
Ответ Cruel Snake
Прекрасно! В Мадриде есть Менди на этот период
Учитывая как этот сезон провел Менди, Дэвис Реалу не шибко-то и нужен))
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Ответ Skamar
Они не хотят дисбаланса в зарплатной ведомости. Положишь Дэвису 20, остальные подумают - а чем я хуже
Да в Баварии давно дисбаланс, Сане получает 20 лямов, Гнабри получает 20 лямов, слышали Гнабри, да и Мюллер Коман Нойер недалеки от 20 лямов, один Дэвис столько не получает )
+3
-1
+2
Прекрасно! В Мадриде есть Менди на этот период
+3
-2
+1
Как же смешно мадридских глоров читать, что у них за 10ку буду играть:)) 10ку там лавочники типа Кепы и Себальоса получают:) Тот же Алаба шел в реал в такой же ситуации как и Дэвис и выбивал больше денег, в реале он получает 23 млн:)) Просто поражаюсь, какие на сайте мадридские сказочники, да еще и друг на друга наяривают, просто позорище:)))
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Ответ Ansu Fati
Модрич и Алаба. Есть возражении?
Модрич получает 5 лямов
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Ответ Владимир Владимирович
Бавария экономит там где не нужно, лучше платить 20 лямов состоявшемуся топ игроку, чем потерять его бесплатно и брать вместо него непонятно кого. У Дэвиса пиковые годы впереди, а он уже один из лучших в мире на своей позиции, глупо зажать какие то 5-7 миллионов к нынешней зп, мелочи для супер клуба как Бавария
Они не хотят дисбаланса в зарплатной ведомости. Положишь Дэвису 20, остальные подумают - а чем я хуже
+2
-1
+1
Ответ Владимир Владимирович
Бавария экономит там где не нужно, лучше платить 20 лямов состоявшемуся топ игроку, чем потерять его бесплатно и брать вместо него непонятно кого. У Дэвиса пиковые годы впереди, а он уже один из лучших в мире на своей позиции, глупо зажать какие то 5-7 миллионов к нынешней зп, мелочи для супер клуба как Бавария
В каком месте он один из лучших? Он даже в Бундеслиге сейчас в 5-ку лучших левых защитников не войдёт. Вы видимо во временах Флика застряли где он реально феерил
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Ответ a2wai
Учитывая как этот сезон провел Менди, Дэвис Реалу не шибко-то и нужен))
Разноплановые игроки. Менди в атаке околонулевой. Хоть в защите шикарен.
Но в идеале у тренера долен быть выбор и тактические варианты. Может решили дать Франу еще сезон чтоб заявить о себе по полной.
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Ответ Ansu Fati
Да ладно. У сливочных 2 лавочника за 20 лям получают, и?
простите это кто?)
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Ответ madaev
Модрич получает 5 лямов
https://www.capology.com/club/real-madrid/salaries/
Есть ли источник более надежней?
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