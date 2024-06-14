ЦСКА покупает 19-летнего форварда Беларуси и «Ариса» Шуманского за 1,5 млн евро
ЦСКА работает над трансфером Артема Шуманского.
24sports сообщает, что армейцы уже договорились с «Арисом» о приобретении 19-летнего форварда за сумму от 1,5 до 1,7 млн евро. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.
«Давайте дождемся медобследования. Надеюсь, все будет хорошо. Руководство клубов общается», – прокомментировал Алексей Шпилевский, главный тренер «Ариса».
Шуманский перешел в клуб из Лимасола в 2023 году. В этом сезоне футболист сборной Беларуси провел в чемпионате Кипра 13 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Похоже опять кудрявый шарлатан в руководстве ЦСКА отмывает деньги и от этого трансфера получит денежку. Напомню про странную покупку другого белорусского нападающего Шкурина, когда он БЕСПЛАТНО перешёл свободным агентом в Динамо Брест, а через 3 дня его КУПИЛ ЦСКА за 0,5 млн. евро.
Файзулаев на порядок сильнее как игрок.
Во вторых какой в нём смысл? Есть Мусаев который такого же типа игрок и сильнее на порядок, можно оставить Заболотного который и больше забил и обойдётся дешевле.
В третьих насколько помню игроки за 1,5 млн. и дешевле заиграли в ЦСКА только при Федотове.
А если серьёзно, вообще не понимаю зачем такие трансферы, нам своих иранцев и алжирцев по обмену тут мало? 😁
Главное чтобы тренер был готов с ними работать, а то привезли уже двоих - даже в кубке не выпускали.