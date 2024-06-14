ЦСКА покупает 19-летнего форварда Беларуси и «Ариса» Шуманского за 1,5 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Алексей Шпилевский деньги Артем Шуманский Футбол

ЦСКА работает над трансфером Артема Шуманского.

24sports сообщает, что армейцы уже договорились с «Арисом» о приобретении 19-летнего форварда за сумму от 1,5 до 1,7 млн евро. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.

«Давайте дождемся медобследования. Надеюсь, все будет хорошо. Руководство клубов общается», – прокомментировал Алексей Шпилевский, главный тренер «Ариса».

Шуманский перешел в клуб из Лимасола в 2023 году. В этом сезоне футболист сборной Беларуси провел в чемпионате Кипра 13 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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82 комментария
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Вот они трансферы, ЦСКА
+54
-1
+53
Честно, аш смешно, не трансфер, а плевок болельщикам после провального сезона.....
+46
0
+46
Ответ Wale
Комментарий скрыт
В молодежку за 1,5 млн евро, когда для основы нет денег? Ну, конечно.
+23
0
+23
Трансферы, которые мы заслужили
+22
0
+22
Напокупают иранцев с алжирцами, а потом всех собак на Федотова вешают
+21
0
+21
пошла жара
+13
-2
+11
Надеюсь не ученик Кокорина
+11
-1
+10
Заболотный забивший в РПЛ 12 мячей не нужен, зато готовы платить деньги за игрока забившего на Кипре 3 гола.
Похоже опять кудрявый шарлатан в руководстве ЦСКА отмывает деньги и от этого трансфера получит денежку. Напомню про странную покупку другого белорусского нападающего Шкурина, когда он БЕСПЛАТНО перешёл свободным агентом в Динамо Брест, а через 3 дня его КУПИЛ ЦСКА за 0,5 млн. евро.
+11
-1
+10
Ответ Контрольный выстрел
Уже был какой то супер нап белорус)) Кстати, где он?)
В Польше второй бомбардир в лиге
+9
0
+9
Этот отстой даже в ФНЛ бы никто не взял
+10
-1
+9
Просто ужас
+7
0
+7
Ответ Контрольный выстрел
Уже был какой то супер нап белорус)) Кстати, где он?)
В Польше)
+6
-1
+5
Ответ Доктор Щульц
Надеюсь не ученик Кокорина
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballtvmatch/3205757.html
+5
0
+5
Мб я чего-то не понимаю... Но объясните мне кто-нибудь логику нашего клуба и нового ГТ в том числе. Он блокирует Зукича за 1.2 млн€, который по его мнению не прогрессирует. Тем не менее парню 23,он забил за сезон 13 мячей и отдал 7 голевых. И в тоже время мы подписываем молодого белоруса,который является напом,в отличии от полузащитника серба,и забивает за сезон всего 3 мяча. Причём за него,мы готовы выложить на 500тыс€ больше🤔 У нас там в правлении всё в порядке?
+5
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+4
Ответ Aristokratt
Почему все ноют? Файзуллаева вообще за 400к покупали если что
Аббос был лучшим игроком молодежного Кубка Азии, а тут непонятный чел с лавки кипрской лиги. И сборная Белоруссии сейчас на уровне Мальты
+4
0
+4
Докатились! Тошно уже! Шкурина мало было? Тьфу!
+7
-3
+4
Дно трансфер. Сборная Белоруссии сейчас на уровне Мальты, язык единственное преимущество для их игроков при переезде в Россию.
+6
-2
+4
Издевательство какое-то. Шкурин был бы не хуже, но зачем-то сбагрили. Даже у Кокорина статистика и то лучше. Этого Николич заблокировать не хочет?
+5
-2
+3
Ответ Aristokratt
Почему все ноют? Файзуллаева вообще за 400к покупали если что
Потому что разница огромная.
Файзулаев на порядок сильнее как игрок.
Во вторых какой в нём смысл? Есть Мусаев который такого же типа игрок и сильнее на порядок, можно оставить Заболотного который и больше забил и обойдётся дешевле.
В третьих насколько помню игроки за 1,5 млн. и дешевле заиграли в ЦСКА только при Федотове.
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Ответ Vagner01
Докатились! Тошно уже! Шкурина мало было? Тьфу!
Шкурин в Польше голеодор
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Ответ ЦСКА УСБ
Заболотный забивший в РПЛ 12 мячей не нужен, зато готовы платить деньги за игрока забившего на Кипре 3 гола. Похоже опять кудрявый шарлатан в руководстве ЦСКА отмывает деньги и от этого трансфера получит денежку. Напомню про странную покупку другого белорусского нападающего Шкурина, когда он БЕСПЛАТНО перешёл свободным агентом в Динамо Брест, а через 3 дня его КУПИЛ ЦСКА за 0,5 млн. евро.
Ну, справедливости ради, Шкурин неплохо играет сейчас, просто в политику полез и обратно к нам не вернётся. Но в той же Польше играет отлично
+2
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Полная безнадёга. Впечатление, что всё делают против клуба и болельщиков. Какие 1.5 млн?За кого? В век эпохи Зенита и покупок за 60 млн, это как плевок. Уже нет сил даже злиться на этих уродов во главе клуба.
+2
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Готовится равноценная замена Заболотному. ЦСКА умеет покупать и толково развивать игроков, если они не из Аргентины.
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Трепещи, Зенит, бгг.
А если серьёзно, вообще не понимаю зачем такие трансферы, нам своих иранцев и алжирцев по обмену тут мало? 😁
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Если есть футбольный бог, то он уже несколько лет наказывает ЦСКА...
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Это кто?
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Честно говоря, я обеими руками за такие трансферы. Да ноунеймы, да может и не смогут развить в хорошего игрока, но а почему бы и нет в эпоху без еврокубков? тем более, что заработками во внутреннем чемпе, нормальные трансферы не окупить.

Главное чтобы тренер был готов с ними работать, а то привезли уже двоих - даже в кубке не выпускали.
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Мм круто , брать игрока из одной из слабейших сборных Европы ))) если он в ней вообще играет , в комплект к алжирцу и иранцу
+6
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3 гола)) Зэ и тот больше забил
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Мда...
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