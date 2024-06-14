ЦСКА покупает 19-летнего форварда Беларуси и «Ариса» Шуманского за 1,5 млн евро

ЦСКА работает над трансфером Артема Шуманского.

24sports сообщает, что армейцы уже договорились с «Арисом» о приобретении 19-летнего форварда за сумму от 1,5 до 1,7 млн евро. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.

«Давайте дождемся медобследования. Надеюсь, все будет хорошо. Руководство клубов общается», – прокомментировал , главный тренер « ».

перешел в клуб из Лимасола в 2023 году. В этом сезоне футболист сборной Беларуси провел в чемпионате Кипра 13 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.